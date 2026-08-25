Optimizan las condiciones de los caminos rurales del distrito de Roldán

Los trabajos se desarrollan en el marco del programa "Caminos Productivos" con el objetivo de mejorar su conectividad y transitabilidad

En Roldán, las tareas contemplan la estabilización del suelo con cal y el posterior ripiado con piedra granitica, una técnica que permite mejorar la resistencia y durabilidad de las trazas, especialmente frente a las condiciones climáticas adversas.

La Municipalidad de Roldán, en conjunto con el gobierno de la provincia de Santa Fe, lleva adelante trabajos de mejoramiento en más de siete kilómetros de caminos rurales de su distrito, con el objetivo de fortalecer la conectividad y garantizar una mejor transitabilidad para vecinos y productores.

Las obras se desarrollan en el marco del programa “Caminos Productivos” , impulsado por la Dirección de Infraestructura Rural del Ministerio de Desarrollo Productivo de la provincia, que busca optimizar corredores estratégicos para el desarrollo económico y social de las localidades santafesinas.

En Roldán, las tareas contemplan la estabilización del suelo con cal y el posterior ripiado con piedra granitica , una técnica que permite mejorar la resistencia y durabilidad de las trazas, especialmente frente a las condiciones climáticas adversas.

Los trabajos se concentran en el Camino de los Inmigrantes, entre ruta nacional 9 y Camino de los Gauchos . Y Camino de los Gauchos, entre Camino de los Inmigrantes y ruta A012.

En total, se intervendrán 7,41 kilómetros de caminos, fundamentales para la circulación, la producción y la conectividad de distintos sectores de la ciudad.

Roldán se prepara para enfrentar a "El Niño"

Además, en el marco de las acciones preventivas ante el fenómeno climático de “El Niño”, se llevan adelante tareas complementarias de limpieza y zanjeo, destinadas a favorecer el escurrimiento del agua y reducir el impacto de eventuales precipitaciones intensas.

Como parte de estas intervenciones, también está prevista la construcción de alcantarillas en sectores estratégicos, con el objetivo de mejorar el funcionamiento del sistema de drenaje y acompañar las obras de infraestructura vial.

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