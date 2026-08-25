El anuncio se realizó durante el encuentro que reunió a 45 vehículos históricos en Villa Constitución. La celebración se desarrollará a fines de 2027

En una breve ceremonia, los autos fueron bendecidos en el Santuario María del Rosario de San Nicolás.

El atractivo de los automóviles antiguos contagió de entusiasmo a los villenses que se acercaron a compartir anécdotas y recuerdos.

Los Ford A fabricados entre 1928 y 1931 transformaron la plaza principal de Villa Constitución en una exposición a cielo abierto.

Santa Fe será sede de los festejos por el centenario del Ford A, una celebración que se desarrollará a fines de 2027 y que incluirá actividades en la capital provincial, una visita a Rafaela y un recorrido final hacia Entre Ríos. La confirmación se conoció durante el encuentro que reunió el fin de semana a propietarios y aficionados de estos vehículos históricos, en el marco de una visita que una caravana de 45 unidades realizó el sábado en Villa Constitución.

La postal parecía salida de otra época. Los vehículos, fabricados entre 1928 y 1931, llegaron desde San Nicolás y transformaron durante varias horas la plaza principal de la ciudad en una exposición a cielo abierto que atrajo a vecinos y visitantes de todas las edades.

La actividad formó parte de un encuentro nacional organizado por el Club Amigos del Ford A junto a la Escudería Santafesina de Automóviles Antiguos, llamado "Camino a los 100 años del Ford A", que comenzó en San Nicolás. Desde allí partió la caravana que sorprendió a quienes transitaban por el centro villense.

El encuentro había comenzado el viernes con la llegada de participantes provenientes de distintos puntos del país. Muchos recorrieron cientos de kilómetros al volante de sus vehículos para sumarse a la convocatoria, que reunió a apasionados y coleccionistas de uno de los modelos más emblemáticos de la historia automotriz.

Durante la visita a Villa Constitución, los participantes fueron recibidos por el intendente Jorge Berti, quien destacó el valor de este tipo de propuestas para la comunidad.

"Nos sentimos agradecidos por la visita a la ciudad y por la posibilidad de que los vecinos puedan observar estos autos y conocer las historias de quienes los preservan. Estas actividades irrumpen en la cotidianeidad y dejan recuerdos que perduran", expresó.

Por su parte, Gonzalo Balaguer, integrante del Club Amigos del Ford A, señaló que el encuentro cumplió con las expectativas planteadas por los organizadores.

"Teníamos previsto visitar esta hermosa ciudad. Nos sentimos muy cómodos en la plaza y disfrutamos del recorrido por la costanera apreciando todo su entorno. Después regresamos a San Nicolás para continuar con las actividades programadas, entre ellas una recorrida en el autódromo, una cena de gala y la visita al Santuario para la bendición de los vehículos", comentó.

La exhibición se extendió desde las 10.30 hasta cerca del mediodía. Posteriormente, la caravana recorrió distintos sectores de la ciudad acompañada por personal de tránsito municipal, con una recorrida que incluyó la costanera y la zona portuaria ante la mirada de vecinos y transeúntes.

Más allá de la exhibición, uno de los aspectos más destacados de la jornada fue el efecto emocional que estos vehículos generaron entre el público. Muchos visitantes encontraron en los autos una conexión directa con historias familiares y recuerdos de infancia.

Olga, una vecina visiblemente emocionada, resumió ese sentimiento al detenerse frente a una de las unidades exhibidas. "Sentí que volvía a encontrarme con mi padre. Tenía una chatita Ford A como esa. Vivíamos en el campo y veníamos a la ciudad a hacer los mandados. A veces viajábamos atrás y éramos felices", relató con emoción.

Rumbo al centenario

El encuentro también sirvió para avanzar en la organización de las actividades con las que se celebrará el centenario del Ford A.

Luciano Caturelli, integrante de la Escudería Santafesina de Automóviles Antiguos, explicó que durante una reunión realizada el viernes por la noche se ratificó la propuesta para que Santa Fe sea sede de los festejos nacionales.

"Vamos a conmemorar los 100 años en Santa Fe y creemos que están dadas las condiciones para recibir a los participantes", señaló.

Según adelantó, el programa preliminar prevé establecer la sede principal en la ciudad de Santa Fe durante un fin de semana de fines de 2027. Las actividades incluirían una gran exposición abierta al público en la costanera santafesina, una visita a Rafaela y un recorrido final hacia la provincia de Entre Ríos mediante el túnel subfluvial.

El cierre de la celebración se realizaría en una casa de campo de la vecina provincia, donde concluiría el encuentro que promete convocar a participantes de distintos puntos del país.

Un auto que dejó huella en la Argentina

Presentado por Ford Motor Company a fines de 1927 para reemplazar al legendario Modelo T, el Ford A marcó una nueva etapa en la industria automotriz mundial. Entre 1928 y 1931 se fabricaron más de cuatro millones de unidades, convirtiéndose en uno de los grandes éxitos comerciales de la época.

En la Argentina logró una rápida aceptación tanto en las ciudades como en las zonas rurales gracias a su robustez, mecánica sencilla y confiabilidad. Las versiones sedán, coupé y las populares "chatitas" pasaron a formar parte del paisaje cotidiano de pueblos y colonias agrícolas, donde durante décadas fueron herramientas indispensables para el trabajo y el transporte familiar.

Casi un siglo después, el Ford A mantiene intacto su poder de convocatoria. Cada encuentro de coleccionistas demuestra que estos vehículos no sólo conservan un enorme valor histórico, sino que también siguen despertando recuerdos y emociones vinculados a la vida de varias generaciones de argentinos.

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