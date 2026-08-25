Punta Quebracho también se relata a través de un alfajor: presentaron "Héroes de la Patria"

Puerto General San Martín incorporó una propuesta que busca acercar uno de los acontecimientos más significativos de la historia nacional a la vida cotidiana

Detrás de cada envoltorio aparecen una fecha, un paisaje y una historia: Punta Quebracho, 4 de junio de 1846, un capítulo de la defensa de la soberanía nacional que la región continúa recuperando y proyectando hacia las nuevas generaciones.

La historia de la Batalla de Punta Quebracho sumó una nueva y particular forma de llegar al público . La Municipalidad de Puerto General San Martín presentó los alfajores históricos “Héroes de la Patria” , una iniciativa que combina gastronomía, identidad, educación y difusión de un episodio fundamental de la defensa de la soberanía nacional ocurrido a orillas del río Paraná.

La presentación se realizó el viernes 21 de agosto en el CCM Batalla Punta Quebracho, bajo una consigna que resume el espíritu de la propuesta: “Educando con historia... en lo cotidiano”.

La iniciativa apunta a trascender los ámbitos tradicionales en los que habitualmente se transmite el pasado —la escuela, los libros, los museos y los actos conmemorativos— para incorporar la memoria histórica a un producto popular y profundamente arraigado en las costumbres argentinas.

El alfajor lleva en su envoltorio la inscripción “Batalla de Punta Quebracho – 4 de junio de 1846” , acompañada por imágenes que recrean el escenario del enfrentamiento sobre el Paraná, con la bandera argentina, las barrancas y las embarcaciones como elementos centrales.

De esta manera, Puerto San Martín incorporó un nuevo recurso para mantener viva una historia estrechamente vinculada con su territorio y, al mismo tiempo, proyectarla hacia quienes quizás todavía desconocen la dimensión que tuvo Punta Quebracho dentro de las luchas por la soberanía argentina.

Una batalla fundamental sobre el Paraná

La propuesta recupera un capítulo decisivo de la historia argentina del siglo XIX. La Batalla de Punta Quebracho se libró el 4 de junio de 1846, en cercanías de la actual Puerto General San Martín, en el marco del conflicto entre la Confederación Argentina y las potencias europeas que pretendían navegar los ríos interiores sin someterse a las disposiciones del gobierno argentino.

El enfrentamiento se produjo meses después de la histórica Vuelta de Obligado, ocurrida el 20 de noviembre de 1845. Si aquel combate quedó profundamente incorporado a la memoria colectiva nacional, Punta Quebracho representó otro momento determinante de aquella confrontación.

Las fuerzas de la Confederación Argentina, comandadas por el general Lucio Norberto Mansilla, atacaron desde las barrancas a la escuadra anglo-francesa que navegaba por el Paraná. La ubicación elevada permitió desplegar las baterías sobre un punto estratégico del río y ocasionar importantes daños a la flota.

El resultado de Punta Quebracho adquirió una enorme significación política y militar dentro de aquel proceso. Con el paso de los años, el lugar se consolidó como uno de los sitios históricos más relevantes del sur santafesino y como una referencia ineludible de la defensa de la soberanía sobre los ríos interiores.

Cuando la historia sale de los libros

La particularidad de “Héroes de la Patria” reside precisamente en la herramienta elegida para transmitir ese legado.

Transformar un alfajor en soporte de un relato histórico supone trasladar aquella memoria hacia otros ámbitos de la vida cotidiana. El producto puede circular entre vecinos, estudiantes y visitantes y convertirse, al mismo tiempo, en una puerta de entrada para conocer qué ocurrió sobre estas barrancas hace 180 años.

El diseño del envoltorio refuerza esa intención. La bandera argentina, el río Paraná, las embarcaciones y las barrancas integran una composición directamente asociada al escenario histórico de Punta Quebracho.

La propuesta parte de un concepto simple pero con fuerte potencial educativo: que un objeto cotidiano pueda despertar una pregunta. Detrás de una fecha, un nombre o una imagen puede aparecer la curiosidad por conocer el acontecimiento que representan.

Así, el alfajor deja de ser solamente un producto gastronómico para convertirse también en un pequeño vehículo de transmisión histórica.

Una identidad construida junto al río

Para Puerto General San Martín, Punta Quebracho constituye mucho más que un episodio ocurrido dentro de los actuales límites de la ciudad. Forma parte de una identidad que fue recuperándose y proyectándose mediante diferentes acciones culturales, educativas e institucionales.

Existe además una particular conexión entre aquella historia y el presente productivo de toda la región.

El Paraná que en 1846 fue escenario de una batalla por la soberanía y la libre determinación sobre los ríos interiores es actualmente una de las principales vías navegables para la producción argentina. Sobre sus márgenes se desarrolló uno de los complejos agroexportadores y portuarios más importantes del país.

Esa continuidad le otorga al lugar una dimensión singular. El paisaje, las barrancas y el propio río permiten comprender sobre el territorio acontecimientos que muchas veces fueron conocidos únicamente a través de los manuales escolares.

Los alfajores “Héroes de la Patria” se incorporaron ahora a ese proceso de construcción y divulgación de la identidad local. “Educando con historia... en lo cotidiano”. La consigna elegida para la iniciativa sintetiza uno de sus aspectos centrales.

Preservar el patrimonio histórico no significa solamente conservar sitios, monumentos y documentos o realizar actos en determinadas fechas. También supone encontrar nuevos lenguajes capaces de transmitir esa memoria a las generaciones actuales.

En distintos lugares del país, la gastronomía, los productos regionales y el turismo fueron convirtiéndose en herramientas para contar historias y fortalecer identidades territoriales. La elección del alfajor agrega en este caso un elemento especialmente arraigado en la cultura argentina.

“Héroes de la Patria” reúne así una elaboración gastronómica con un relato directamente relacionado con el lugar donde fue concebido.

La propuesta también abre una posibilidad interesante desde el punto de vista turístico y cultural: que quienes lleguen a Puerto General San Martín puedan llevarse un producto que, además de representar a la ciudad, invite a conocer el sitio histórico y la trascendencia nacional de los acontecimientos ocurridos allí.

A 180 años de aquella batalla, las barrancas continúan mirando hacia el mismo Paraná sobre el que navegaron las escuadras anglo-francesas y desde donde las fuerzas argentinas defendieron la soberanía nacional.

La presentación de los alfajores históricos incorporó una manera diferente, sencilla y cercana de volver sobre aquel acontecimiento.

No se trata solamente de recordar una fecha. El desafío es mantener vivo su significado y conseguir que esa historia pueda transmitirse también fuera de los formatos tradicionales.

Con “Héroes de la Patria”, Puerto General San Martín convirtió un producto cotidiano en una nueva herramienta para contar uno de los episodios más trascendentes ocurridos sobre el Paraná santafesino.

Detrás de cada envoltorio aparecen una fecha, un paisaje y una historia: Punta Quebracho, 4 de junio de 1846, un capítulo de la defensa de la soberanía nacional que la región continúa recuperando y proyectando hacia las nuevas generaciones.