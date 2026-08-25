La Capital | La Región | Punta Quebracho

Punta Quebracho también se relata a través de un alfajor: presentaron "Héroes de la Patria"

Puerto General San Martín incorporó una propuesta que busca acercar uno de los acontecimientos más significativos de la historia nacional a la vida cotidiana

Ricardo Terán

Por Ricardo Terán

25 de agosto 2026 · 11:30hs
Google Seguir a La Capital en Google
Detrás de cada envoltorio aparecen una fecha

Detrás de cada envoltorio aparecen una fecha, un paisaje y una historia: Punta Quebracho, 4 de junio de 1846, un capítulo de la defensa de la soberanía nacional que la región continúa recuperando y proyectando hacia las nuevas generaciones.
Punta Quebracho también se relata a través de un alfajor: presentaron Héroes de la Patria

Punta Quebracho también se relata a través de un alfajor: presentaron Héroes de la Patria

Punta Quebracho también se relata a través de un alfajor: presentaron Héroes de la Patria

Punta Quebracho también se relata a través de un alfajor: presentaron Héroes de la Patria

La historia de la Batalla de Punta Quebracho sumó una nueva y particular forma de llegar al público. La Municipalidad de Puerto General San Martín presentó los alfajores históricos “Héroes de la Patria”, una iniciativa que combina gastronomía, identidad, educación y difusión de un episodio fundamental de la defensa de la soberanía nacional ocurrido a orillas del río Paraná.

La presentación se realizó el viernes 21 de agosto en el CCM Batalla Punta Quebracho, bajo una consigna que resume el espíritu de la propuesta: “Educando con historia... en lo cotidiano”.

La iniciativa apunta a trascender los ámbitos tradicionales en los que habitualmente se transmite el pasado —la escuela, los libros, los museos y los actos conmemorativos— para incorporar la memoria histórica a un producto popular y profundamente arraigado en las costumbres argentinas.

El alfajor lleva en su envoltorio la inscripción “Batalla de Punta Quebracho – 4 de junio de 1846”, acompañada por imágenes que recrean el escenario del enfrentamiento sobre el Paraná, con la bandera argentina, las barrancas y las embarcaciones como elementos centrales.

De esta manera, Puerto San Martín incorporó un nuevo recurso para mantener viva una historia estrechamente vinculada con su territorio y, al mismo tiempo, proyectarla hacia quienes quizás todavía desconocen la dimensión que tuvo Punta Quebracho dentro de las luchas por la soberanía argentina.

Una batalla fundamental sobre el Paraná

La propuesta recupera un capítulo decisivo de la historia argentina del siglo XIX. La Batalla de Punta Quebracho se libró el 4 de junio de 1846, en cercanías de la actual Puerto General San Martín, en el marco del conflicto entre la Confederación Argentina y las potencias europeas que pretendían navegar los ríos interiores sin someterse a las disposiciones del gobierno argentino.

El enfrentamiento se produjo meses después de la histórica Vuelta de Obligado, ocurrida el 20 de noviembre de 1845. Si aquel combate quedó profundamente incorporado a la memoria colectiva nacional, Punta Quebracho representó otro momento determinante de aquella confrontación.

Las fuerzas de la Confederación Argentina, comandadas por el general Lucio Norberto Mansilla, atacaron desde las barrancas a la escuadra anglo-francesa que navegaba por el Paraná. La ubicación elevada permitió desplegar las baterías sobre un punto estratégico del río y ocasionar importantes daños a la flota.

El resultado de Punta Quebracho adquirió una enorme significación política y militar dentro de aquel proceso. Con el paso de los años, el lugar se consolidó como uno de los sitios históricos más relevantes del sur santafesino y como una referencia ineludible de la defensa de la soberanía sobre los ríos interiores.

Cuando la historia sale de los libros

La particularidad de “Héroes de la Patria” reside precisamente en la herramienta elegida para transmitir ese legado.

Transformar un alfajor en soporte de un relato histórico supone trasladar aquella memoria hacia otros ámbitos de la vida cotidiana. El producto puede circular entre vecinos, estudiantes y visitantes y convertirse, al mismo tiempo, en una puerta de entrada para conocer qué ocurrió sobre estas barrancas hace 180 años.

El diseño del envoltorio refuerza esa intención. La bandera argentina, el río Paraná, las embarcaciones y las barrancas integran una composición directamente asociada al escenario histórico de Punta Quebracho.

La propuesta parte de un concepto simple pero con fuerte potencial educativo: que un objeto cotidiano pueda despertar una pregunta. Detrás de una fecha, un nombre o una imagen puede aparecer la curiosidad por conocer el acontecimiento que representan.

Así, el alfajor deja de ser solamente un producto gastronómico para convertirse también en un pequeño vehículo de transmisión histórica.

Una identidad construida junto al río

Para Puerto General San Martín, Punta Quebracho constituye mucho más que un episodio ocurrido dentro de los actuales límites de la ciudad. Forma parte de una identidad que fue recuperándose y proyectándose mediante diferentes acciones culturales, educativas e institucionales.

Existe además una particular conexión entre aquella historia y el presente productivo de toda la región.

El Paraná que en 1846 fue escenario de una batalla por la soberanía y la libre determinación sobre los ríos interiores es actualmente una de las principales vías navegables para la producción argentina. Sobre sus márgenes se desarrolló uno de los complejos agroexportadores y portuarios más importantes del país.

Esa continuidad le otorga al lugar una dimensión singular. El paisaje, las barrancas y el propio río permiten comprender sobre el territorio acontecimientos que muchas veces fueron conocidos únicamente a través de los manuales escolares.

Los alfajores “Héroes de la Patria” se incorporaron ahora a ese proceso de construcción y divulgación de la identidad local. “Educando con historia... en lo cotidiano”. La consigna elegida para la iniciativa sintetiza uno de sus aspectos centrales.

Preservar el patrimonio histórico no significa solamente conservar sitios, monumentos y documentos o realizar actos en determinadas fechas. También supone encontrar nuevos lenguajes capaces de transmitir esa memoria a las generaciones actuales.

En distintos lugares del país, la gastronomía, los productos regionales y el turismo fueron convirtiéndose en herramientas para contar historias y fortalecer identidades territoriales. La elección del alfajor agrega en este caso un elemento especialmente arraigado en la cultura argentina.

“Héroes de la Patria” reúne así una elaboración gastronómica con un relato directamente relacionado con el lugar donde fue concebido.

La propuesta también abre una posibilidad interesante desde el punto de vista turístico y cultural: que quienes lleguen a Puerto General San Martín puedan llevarse un producto que, además de representar a la ciudad, invite a conocer el sitio histórico y la trascendencia nacional de los acontecimientos ocurridos allí.

A 180 años de aquella batalla, las barrancas continúan mirando hacia el mismo Paraná sobre el que navegaron las escuadras anglo-francesas y desde donde las fuerzas argentinas defendieron la soberanía nacional.

La presentación de los alfajores históricos incorporó una manera diferente, sencilla y cercana de volver sobre aquel acontecimiento.

No se trata solamente de recordar una fecha. El desafío es mantener vivo su significado y conseguir que esa historia pueda transmitirse también fuera de los formatos tradicionales.

Con “Héroes de la Patria”, Puerto General San Martín convirtió un producto cotidiano en una nueva herramienta para contar uno de los episodios más trascendentes ocurridos sobre el Paraná santafesino.

Detrás de cada envoltorio aparecen una fecha, un paisaje y una historia: Punta Quebracho, 4 de junio de 1846, un capítulo de la defensa de la soberanía nacional que la región continúa recuperando y proyectando hacia las nuevas generaciones.

Noticias relacionadas
El nene de 6 años falleció el miércoles 19 de agosto.

La madre del niño muerto en San Justo será evaluada por psiquiatras a pedido de la Justicia

La administración municipal resolvió que la suspensión preventiva del trabajador se mantenga mientras avance la investigación y se determinen las eventuales responsabilidades vinculadas con el hecho.

Arroyo Seco: suspendieron a un agente municipal por el ataque al secretario de Ambiente

Fiorenza destacó que el objetivo de estas obras trasciende la infraestructura: busca fortalecer a los clubes y brindarles herramientas para generar recursos propios”. 

Inauguraron en el Club Sarmiento de Timbúes una nueva cancha de pádel

El tramo de la ruta nacional 34 que atraviesa el departamento San Martín presenta un alto grado de deterioro.

La Justicia Federal hizo lugar a una acción de amparo para exigir la reparación de la ruta nacional 34

Ver comentarios

Las más leídas

Di María fue homenajeado en la previa y la bienvenida se la dio otro campeón del mundo

Di María fue homenajeado en la previa y la bienvenida se la dio otro campeón del mundo

En blanco y azul: abrió en Rosario una taberna griega donde descubrir nuevos sabores

En blanco y azul: abrió en Rosario una taberna griega donde descubrir nuevos sabores

Qué pasó con el almanaque del Laguito del parque Independencia

Qué pasó con el almanaque del Laguito del parque Independencia

El Porvenir, uno de los últimos grandes mercados de Rosario que sigue en pie

El Porvenir, uno de los últimos grandes mercados de Rosario que sigue en pie

Lo último

Llevó a su esposa al trabajo, volvió y un incendio destruyó el auto frente a su casa

Llevó a su esposa al trabajo, volvió y un incendio destruyó el auto frente a su casa

La escena de Margarita que se volvió viral: ¿una indirecta para Javier Milei?

La escena de "Margarita" que se volvió viral: ¿una indirecta para Javier Milei?

La especial dedicatoria de Ángel Di María a Jorgelina Cardoso tras su doblete ante Talleres

La especial dedicatoria de Ángel Di María a Jorgelina Cardoso tras su doblete ante Talleres

Mucha tos y broncoespasmos en Rosario: el frío húmedo de agosto tiene su impacto

Qué pasa en las guardias de los sanatorios. Qué dicen las estadísticas oficiales. Atención con los adultos mayores que están teniendo cuadros más complicados

Mucha tos y broncoespasmos en Rosario: el frío húmedo de agosto tiene su impacto

Por Florencia O’Keeffe
Femicidio en la farmacia: Luego de la ruptura, comenzó un hostigamiento constante
Policiales

Femicidio en la farmacia: "Luego de la ruptura, comenzó un hostigamiento constante"

Paren de matarnos: convocan a una marcha en Rosario tras los femicidios
La Ciudad

"Paren de matarnos": convocan a una marcha en Rosario tras los femicidios

Llevó a su esposa al trabajo, volvió y un incendio destruyó el auto frente a su casa
La Ciudad

Llevó a su esposa al trabajo, volvió y un incendio destruyó el auto frente a su casa

Seguridad vial en Rosario: 28 muertes en lo que va del año y preocupación por las motos
La Ciudad

Seguridad vial en Rosario: 28 muertes en lo que va del año y preocupación por las motos

La historia de la valija que obligó a evacuar el aeropuerto de Rosario
La Ciudad

La historia de la valija que obligó a evacuar el aeropuerto de Rosario

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Di María fue homenajeado en la previa y la bienvenida se la dio otro campeón del mundo

Di María fue homenajeado en la previa y la bienvenida se la dio otro campeón del mundo

En blanco y azul: abrió en Rosario una taberna griega donde descubrir nuevos sabores

En blanco y azul: abrió en Rosario una taberna griega donde descubrir nuevos sabores

Qué pasó con el almanaque del Laguito del parque Independencia

Qué pasó con el almanaque del Laguito del parque Independencia

El Porvenir, uno de los últimos grandes mercados de Rosario que sigue en pie

El Porvenir, uno de los últimos grandes mercados de Rosario que sigue en pie

Femicidio en la farmacia: la estrategia para cambiar el destino del acusado

Femicidio en la farmacia: la estrategia para cambiar el destino del acusado

Ovación
Newells regresa a los entrenamientos y Kudelka apunta al Zorro Cóccaro

Por Hernán Cabrera
Ovación

Newell's regresa a los entrenamientos y Kudelka apunta al Zorro Cóccaro

Newells regresa a los entrenamientos y Kudelka apunta al Zorro Cóccaro

Newell's regresa a los entrenamientos y Kudelka apunta al Zorro Cóccaro

Ariel Holan dejaría de ser el técnico de Cerro Porteño: el DT argentino que lo reemplazaría

Ariel Holan dejaría de ser el técnico de Cerro Porteño: el DT argentino que lo reemplazaría

Di María encendió las alarmas: Hace bastante que juego con dolor, me está costando

Di María encendió las alarmas: "Hace bastante que juego con dolor, me está costando"

Policiales
Femicidio en la farmacia: Luego de la ruptura, comenzó un hostigamiento constante
Policiales

Femicidio en la farmacia: "Luego de la ruptura, comenzó un hostigamiento constante"

Secuestraron 17 celulares en Empalme Graneros y detuvieron a un joven de 20 años

Secuestraron 17 celulares en Empalme Graneros y detuvieron a un joven de 20 años

Intento de femicidio: prisión para el joven que apuñaló a su ex en Paraguay al 1700

Intento de femicidio: prisión para el joven que apuñaló a su ex en Paraguay al 1700

Femicidio en la farmacia: la estrategia para cambiar el destino del acusado

Femicidio en la farmacia: la estrategia para cambiar el destino del acusado

La Ciudad
Llevó a su esposa al trabajo, volvió y un incendio destruyó el auto frente a su casa
La Ciudad

Llevó a su esposa al trabajo, volvió y un incendio destruyó el auto frente a su casa

Mucha tos y broncoespasmos en Rosario: el frío húmedo de agosto tiene su impacto

Mucha tos y broncoespasmos en Rosario: el frío húmedo de agosto tiene su impacto

Paren de matarnos: convocan a una marcha en Rosario tras los femicidios

"Paren de matarnos": convocan a una marcha en Rosario tras los femicidios

Seguridad vial en Rosario: 28 muertes en lo que va del año y preocupación por las motos

Seguridad vial en Rosario: 28 muertes en lo que va del año y preocupación por las motos

Más de 250 compradores internacionales buscan en Santa Fe nuevos negocios
Economía

Más de 250 compradores internacionales buscan en Santa Fe nuevos negocios

Según la Universidad Di Tella, crece la confianza en el gobierno de Milei
Política

Según la Universidad Di Tella, crece la confianza en el gobierno de Milei

Cerimedo estuvo en la Casa Rosada al menos doce veces en 2024
Política

Cerimedo estuvo en la Casa Rosada al menos doce veces en 2024

Reunión de Unidos antes de la sesión del Senado por la reforma electoral
Política

Reunión de Unidos antes de la sesión del Senado por la reforma electoral

Mista Seguros desembarca en el ramo patrimoniales

Por Redaccion Comercial
Contenido patrocinado

Mista Seguros desembarca en el ramo patrimoniales

Un vuelo que iba de Buenos Aires a Madrid terminó en Natal por problemas técnicos
Información General

Un vuelo que iba de Buenos Aires a Madrid terminó en Natal por problemas técnicos

La rosarina Candela Arizaga amplió su declaración en el caso contra Facundo Moyano
Información General

La rosarina Candela Arizaga amplió su declaración en el caso contra Facundo Moyano

Una nena de 8 años murió en EE.UU. por una rara ameba que devora el cerebro
Información General

Una nena de 8 años murió en EE.UU. por una rara ameba que devora el cerebro

Mataron a un líder indígena peruano que denunció a la industria cosmética
Información General

Mataron a un líder indígena peruano que denunció a la industria cosmética

En Porto Alegre se abrió un socavón en el suelo y se tragó tres autos
Información General

En Porto Alegre se abrió un socavón en el suelo y "se tragó" tres autos

Universidad: esperan un pronunciamiento judicial por el financiamiento
La Ciudad

Universidad: esperan un pronunciamiento judicial por el financiamiento

Nación adjudicó la autopista a Córdoba y las rutas 11, 19 y 34: tarifas y peajes
La Región

Nación adjudicó la autopista a Córdoba y las rutas 11, 19 y 34: tarifas y peajes

Evoluciona la joven víctima de un intento de femicidio en Paraguay al 1700
La Ciudad

Evoluciona la joven víctima de un intento de femicidio en Paraguay al 1700

El Monumento a la Bandera ya se transforma para los Juegos Suramericanos
La Ciudad

El Monumento a la Bandera ya se transforma para los Juegos Suramericanos

Un árbitro de una liga de fútbol juvenil fue agredido por jugadores y amenazado
Policiales

Un árbitro de una liga de fútbol juvenil fue agredido por jugadores y amenazado

Un hombre murió en Cañada de Gómez mientras jugaba un partido de fútbol
La Región

Un hombre murió en Cañada de Gómez mientras jugaba un partido de fútbol

Las teorías por la foto de la Nasa sobre un extraño objeto negro en el cielo de Marte
Información General

Las teorías por la foto de la Nasa sobre un extraño objeto negro en el cielo de Marte

Travel Sale 2026: descuentos, recomendaciones y cómo conseguir buenas ofertas
Información General

Travel Sale 2026: descuentos, recomendaciones y cómo conseguir buenas ofertas