Cañada Rosquín: sin soluciones a la vista en el conflicto comunal El presidente comunal de Cañada Rosquín dice que detrás del paro "hay intenciones políticas destituyentes". El viernes habrá una reunión conciliatoria en el Ministerio de Trabajo Por Luis Emilio Blanco 3 de mayo 2022 · 23:45hs

El paro de empleados comunales comenzó el 11 de abril. Las miradas están puestas sobre la reunión de acercamiento convocada en el Ministerio de Trabajo para el próximo viernes. (Foto gentileza: Posta Rosquín)

“Estoy analizando la situación. Es muy probable que vaya por otro carril esto, porque me parece que están tergiversando la información y no es justo que sometan a una sociedad a las mentiras del sindicalismo”, se indignó el presidente comunal de Cañada Rosquín, Ulises Puntonet (PRO), al ser consultado por La Capital sobre el conflicto gremial que afecta a los trabajadores comunales y que aún no avizora una solución. La huelga de empleados comunales comenzó el 11 de abril y este lunes una medida cautelar impuso al jefe comunal que restituya en su cargo al capataz Omar Centurión. “No voy a salir a aclarar un procedimiento judicial como presidente de la comuna. Acá hay intenciones políticas destituyentes”, sentenció Puntonet.

“Es vergonzoso y triste lo que está pasando la sociedad de Cañada Rosquín que está sometida a un grupo de personas que ni siquiera son de la localidad y con fines personales y no institucionales”, prosiguió y luego afirmó su intención de no “mediatizar el conflicto”. Al respecto agregó con reticencia “esto no se va a resolver ni en un diario, ni en una red social, sino en el ámbito que corresponda”.

Sobre la situación de cese del cumplimiento de tareas de los empleados comunales expresó que “hoy por hoy el conflicto está en la misma instancia con la que iniciamos. No hay ningún tipo de diálogo”. Es así que las expectativas están en el resultado que pueda tener la reunión de conciliación en el Ministerio de Trabajo de la provincia, programada para el próximo viernes. Sin deudas Sobre una posible resolución de la situación, Puntonet indicó desconocer los reclamos que los empleados en huelga manifestarán en la reunión conciliatoria. “Lo cierto es que la comuna de Cañada Rosquín no debe sueldos a los empleados y no tiene ningún tipo de deuda para que se planten como lo hicieron el día 10 (de abril) y dejen de prestar los servicios”. Según el jefe comunal rosquinense, “no es que presentaron una nota con 24 o 48 horas de antelación diciendo que si no había una conciliación o una respuesta iban a tomar esta medida. Sino que vinieron ese lunes con un paro total de actividades. Lo peor es que privan del derecho a trabajar a los demás empleados. El acatamiento no es del 100%, sino que hay sometimiento de los empleados de la parte de maestranza para que no trabajen”. >>Leer más: Medida cautelar a favor de un trabajador comunal de Cañada Rosquín Puntonet mencionó también que está documentado y que "hay una denuncia hecha por una persona que renunció luego se ser amenazado por el gremialista Claudio Gómez y hay muchas cosas que no se están diciendo”. Respecto a reclamos puntuales sobre el ingreso a planta permanente de un joven que prestaba servicios como contratado, Puntonet dijo que “le habíamos dicho que iba a entrar en planta cuando hubiera una vacante. Luego el sindicato empezó a presionar. Le dijimos que no había ningún inconveniente con la persona, que iba a entrar pero que había que esperar la vacante que se esperaba para marzo. Así que en mayo ingresó”. “Respecto a los adicionales hay una persona que en mi gestión bajamos de la conducción tras advertirle que estaba prestando mal los servicios en el riego. Lo hablamos con el encargado y con el gremio. Después la misma persona pidió que le retiren la conducción porque no quería tener más problemas. Después, el sindicato engordó la causa con otras conducciones que se sacaron en diciembre, durante la gestión anterior. Lo que están haciendo es engordar la causa para tener una justificación. Lo cierto es que en Cañada Rosquín se paga más del 20% de lo que les corresponde por adicionales para tareas de mantenimiento”. "No se violan derechos" El presidente comunal fue muy enfático al decir que “acá no hay violación de los derechos para que hagan un paro drástico como el que están haciendo. El sindicato que conduce Gómez se maneja en estos términos violentos como lo hizo en Las Rosas y en (Carlos) Pellegrini. Nosotros estamos plantados como comisión y como sociedad para que se terminen estos atropellos”. Sobre el impacto del paro de prestación de servicios, el titular de la comuna dijo que “es netamente económico. Hablamos de 30 millones de pesos que pagamos de sobresueldo al año, mientras que a los vecinos no tienen recolección de residuos desde hace 20 días. Hay una prestación deficitaria mientras tenemos un 50% de empleado demás. Es decir que en Cañada tenemos unos cinco mil habitantes y hay 81 empleados comunales”. >>Leer más: Aumenta la tensión en el paro de empleados comunales en Cañada Rosquín Además de la falta de recolección de residuos, Puntonet mencionó que “no nos permiten el ingreso a la administración del sistema de cloacas, nos clausuraron la maestranza por lo que no podemos disponer de las herramientas”. Finalmente, y tras manifestar la poca esperanza que tiene en que la conciliación del viernes arroje un resultado favorable para resolver el conflicto, mencionó que “no aceptamos más este tipo de situaciones. Nos avergüenza la cantidad de gente que quiere romper con las instituciones porque este no es un problema personal entre Ulises Puntonet y Claudio Gómez, ni con "Nani" Monzón. Esto es netamente institucional, estamos parados en no pagar sobresueldos a los empleados que no cumplan con la función. El empleado tiene que ganar bien, pero tiene que cumplir”. El presidente comunal dijo que en forma paliativa se hace una recolección básica de los residuos dos veces por semana.