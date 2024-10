Camioneros de Santa Fe advierte que la quita de la licencia de transporte pone en riesgo a la sociedad

En contacto con La Capital, Chulich advirtió que tendrá consecuencias sobre la seguridad vial, no solo de camioneros sino de toda la población. “Sacar este control anual a un sector tan importante como es el transporte de cargas es peligroso, porque es por donde circulan todos. En Argentina no tenemos autopistas inteligentes, es más, las rutas lamentablemente son muy precarias y depende mucho del que va arriba de un camión, que lleva 45 toneladas. No solamente su seguridad sino la de terceros”, advirtió.