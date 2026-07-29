La Capital | La Región | Casilda

Llega a Casilda la Expo Carreras que convoca a estudiantes secundarios de la región

Por segundo año consecutivo, la Escuela Nº 209 de esta localidad organiza un encuentro para acercar ofertas de estudios superiores

29 de julio 2026 · 20:30hs
Google Seguir a La Capital en Google
La escuela de Casilda convoca a secundarios a conocer la oferta de estudios superiores de la región.

La escuela de Casilda convoca a secundarios a conocer la oferta de estudios superiores de la región.
Llega a Casilda la Expo Carreras que convoca a estudiantes secundarios de la región

Llega a Casilda la Expo Carreras que convoca a estudiantes secundarios de la región

Llega a Casilda la Expo Carreras que convoca a estudiantes secundarios de la región

La Escuela de Educación Secundaria Orientada Nº 209 organiza para el próximo viernes 7 de agosto la Expo Carreras Casilda 2026. De 9 a 14 habrá charlas informativas y test de orientación vocacional. El año pasado participaron unos 350 estudiantes de distintas escuelas de la zona.

"La idea de realizar la Expo Carreras en Casilda surge por una necesidad que vimos en nuestros alumnos de conocer la oferta educativa de Rosario y la región, porque muchas veces no sabían que había oferta de carreras en otras localidades cercanas a Casilda", explicó la directora Marcela Frediani sobre una propuesta surgida desde los espacios de orientación en contextos laborales.

De la primera edición realizada el año pasado participaron unos 350 estudiantes de 5º y 6º de secundarias de Casilda, Los Molinos, Arequito, Fuentes y Sanford.

Expo Carreras 2026

Desde la escuela organizadora señalaron que la del viernes 7 será una jornada pensada "para acompañar a los jóvenes en la construcción de su proyecto de vida", con la participación de unos 20 expositores, entre universidades, institutos y distintas instituciones, además de charlas informativas y test de orientación vocacional. La idea es brindar herramientas a los chicos para conocer la oferta educativa y laboral disponible.

Entre las instituciones presentes estarán la UNR, la UTN, el Instituto N° 1 Manuel Leiva, el N° 62 Angela Cullen, el CEA, Instituto Immanuel Kant, UCA y UCEL, además del curso de guardavidas de Municipalidad de Casilda y la Cruz Roja Argentina, entre otros.

El cierre de la Expo, a las 14, contará con la presencia del psicólogo y escritor Alejandro Schujman, quien ofrecerá el taller "Atreverse a crecer, mirando hacia adelante", dirigido a estudiantes y jóvenes.

Por la noche, a las 20.30, Schujman brindará una charla abierta a toda la comunidad, especialmente destinada a madres, padres y adultos responsables, titulada "Ser padres, no pares: el arte de poner límites". Durante toda la jornada, el Club de Madres y Cooperadores de la escuela tendrá a su cargo el servicio de buffet.

Noticias relacionadas
La lactancia materna exclusiva es el mejor alimento para los niños hasta los seis meses.

Realizarán en Timbúes una jornada especial por la Semana Mundial de la Lactancia Materna

Trabajadores del Puerto de Santa Fe encontraron una vaca muerta flotando en el agua. El animal fue hallado el martes 28 de julio de 2026 en el Dique 1.

Misterio: encontraron una vaca muerta flotando frente a un shopping

El chofer de una grúa intervino para liberar el intercambiador de la autopista Rosario-Santa Fe.

Un camionero se despistó en la autopista Rosario-Santa Fe y un acceso quedó bloqueado

tpr califico como un paso estrategico el acuerdo entre santa fe y san juan para potenciar la mineria

TPR calificó como "un paso estratégico" el acuerdo entre Santa Fe y San Juan para potenciar la minería

Ver comentarios

Las más leídas

Personal de las Fuerzas Armadas denuncia que afiliados se quedaron sin cobertura médica

Personal de las Fuerzas Armadas denuncia que afiliados se quedaron sin cobertura médica

El defensor que buscaba Central fue desafectado de actual equipo y está cerca de Arroyito

El defensor que buscaba Central fue desafectado de actual equipo y está cerca de Arroyito

Tragedia en San Juan: el piloto fallecido trabajaba en una empresa de emergencias de Rosario

Tragedia en San Juan: el piloto fallecido trabajaba en una empresa de emergencias de Rosario

Salió la lista de convocados en Newells, con tres ausencias confirmadas y más juveniles

Salió la lista de convocados en Newell's, con tres ausencias confirmadas y más juveniles

Lo último

Micaela Albornoz: a más de un mes de su desaparición, nueva marcha por avances en la investigación

Micaela Albornoz: a más de un mes de su desaparición, nueva marcha por avances en la investigación

Copa Santa Fe: Timbuense venció a Central Córdoba y jugará los cuartos de final

Copa Santa Fe: Timbuense venció a Central Córdoba y jugará los cuartos de final

El tiempo en Rosario: llega un jueves gris con leve recuperación térmica

El tiempo en Rosario: llega un jueves gris con leve recuperación térmica

Micaela Albornoz: a más de un mes de su desaparición, nueva marcha por avances en la investigación

Familiares y amigos concentraron este miércoles por la noche en Grandoli y Uriburu. La mujer fue denunciada como desparecida de su hogar el 25 de junio
Micaela Albornoz: a más de un mes de su desaparición, nueva marcha por avances en la investigación
Radiografía de las deudas: jóvenes, familias y el manotazo de cubrir el rojo con más rojo
Economía

Radiografía de las deudas: jóvenes, familias y el manotazo de cubrir el rojo con más rojo

La Cámara Penal confirmó la condena al exfiscal regional Patricio Serjal
Policiales

La Cámara Penal confirmó la condena al exfiscal regional Patricio Serjal

Tragedia en San Juan: el piloto fallecido trabajaba en una empresa de emergencias de Rosario
Información General

Tragedia en San Juan: el piloto fallecido trabajaba en una empresa de emergencias de Rosario

Alquileres: los precios frenaron, pero un salario mínimo ya no alcanza para un monoambiente
Economía

Alquileres: los precios frenaron, pero un salario mínimo ya no alcanza para un monoambiente

Quini 6: tres ganadores en el Siempre Sale, que se llevarán $126 millones cada uno
La Ciudad

Quini 6: tres ganadores en el Siempre Sale, que se llevarán $126 millones cada uno

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Personal de las Fuerzas Armadas denuncia que afiliados se quedaron sin cobertura médica

Personal de las Fuerzas Armadas denuncia que afiliados se quedaron sin cobertura médica

El defensor que buscaba Central fue desafectado de actual equipo y está cerca de Arroyito

El defensor que buscaba Central fue desafectado de actual equipo y está cerca de Arroyito

Tragedia en San Juan: el piloto fallecido trabajaba en una empresa de emergencias de Rosario

Tragedia en San Juan: el piloto fallecido trabajaba en una empresa de emergencias de Rosario

Salió la lista de convocados en Newells, con tres ausencias confirmadas y más juveniles

Salió la lista de convocados en Newell's, con tres ausencias confirmadas y más juveniles

El gurú rosarino del blue le puso precio al dólar de 2027: a cuánto cotizará

El gurú rosarino del blue le puso precio al dólar de 2027: a cuánto cotizará

Ovación
Copa Santa Fe: Newells derrotó a Leones en Arroyo Seco y pasó a cuartos de final

Por Juan Iturrez
Ovación

Copa Santa Fe: Newell's derrotó a Leones en Arroyo Seco y pasó a cuartos de final

Copa Santa Fe: Newells derrotó a Leones en Arroyo Seco y pasó a cuartos de final

Copa Santa Fe: Newell's derrotó a Leones en Arroyo Seco y pasó a cuartos de final

Salió la lista de convocados en Newells, con tres ausencias confirmadas y más juveniles

Salió la lista de convocados en Newell's, con tres ausencias confirmadas y más juveniles

La Fifa abrió una investigación sobre el episodio de la bandera de Malvinas en el Mundial

La Fifa abrió una investigación sobre el episodio de la bandera de Malvinas en el Mundial

Policiales
Micaela Albornoz: a más de un mes de su desaparición, nueva marcha por avances en la investigación
Policiales

Micaela Albornoz: a más de un mes de su desaparición, nueva marcha por avances en la investigación

La Cámara Penal confirmó la condena al exfiscal regional Patricio Serjal

La Cámara Penal confirmó la condena al exfiscal regional Patricio Serjal

Condenan a una mujer que organizó una banda criminal mediante las visitas a un preso de Piñero

Condenan a una mujer que organizó una banda criminal mediante las visitas a un preso de Piñero

Buscan a un hombre visto por última vez hace dos semanas en Fray Luis Beltrán

Buscan a un hombre visto por última vez hace dos semanas en Fray Luis Beltrán

La Ciudad
El tiempo en Rosario: llega un jueves gris con leve recuperación térmica
La Ciudad

El tiempo en Rosario: llega un jueves gris con leve recuperación térmica

Comenzó Outlet Rosario con precios muy accesibles de 40 marcas rosarinas

Comenzó Outlet Rosario con precios muy accesibles de 40 marcas rosarinas

Calle San Luis: sobrevivió a la pandemia y ahora bate récord de locales vacíos

Calle San Luis: sobrevivió a la pandemia y ahora bate récord de locales vacíos

Alarma entre farmacéuticos porque la Anmat autoriza más medicamentos de venta libre

Alarma entre farmacéuticos porque la Anmat autoriza más medicamentos de venta libre

Villa Gobernador Gálvez: un chofer de Didi huyó de un asalto y fue auxiliado por vecinos
Policiales

Villa Gobernador Gálvez: un chofer de Didi huyó de un asalto y fue auxiliado por vecinos

Alarma en una escuela rosarina de la zona sudoeste: un alumno llevó un arma de fuego
Policiales

Alarma en una escuela rosarina de la zona sudoeste: un alumno llevó un arma de fuego

Buscan a un hombre visto por última vez hace dos semanas en Fray Luis Beltrán
Policiales

Buscan a un hombre visto por última vez hace dos semanas en Fray Luis Beltrán

El municipio identificó al colectivero que arrolló y mató a un hombre en situación de calle
La Ciudad

El municipio identificó al colectivero que arrolló y mató a un hombre en situación de calle

Milei sin pausa: tras reavivar el conflicto con Lula, ahora apunta a España
Política

Milei sin pausa: tras reavivar el conflicto con Lula, ahora apunta a España

Estudiantes extranjeros en Medicina: la UNR relativizó el dato difundido por el gobierno
La Ciudad

Estudiantes extranjeros en Medicina: la UNR relativizó el dato difundido por el gobierno

La UTA lanzó un nuevo paro de colectivos: qué pasa en Rosario
La Ciudad

La UTA lanzó un nuevo paro de colectivos: qué pasa en Rosario

Grave pelea en barrio Ludueña: dos heridos fueron al Heca, uno baleado
policiales

Grave pelea en barrio Ludueña: dos heridos fueron al Heca, uno baleado

Dos policías de Roldán fueron condenados por abuso sexual de una nena en un patrullero
La Región

Dos policías de Roldán fueron condenados por abuso sexual de una nena en un patrullero

Un hombre que vivía en la calle murió al ser atropellado por un colectivo en La Siberia
La ciudad

Un hombre que vivía en la calle murió al ser atropellado por un colectivo en La Siberia

Causa Vialidad: Cristina Kirchner confirmó que llevará su condena ante la ONU
Política

Causa Vialidad: Cristina Kirchner confirmó que llevará su condena ante la ONU

Un camionero se despistó en la autopista Rosario-Santa Fe y un acceso quedó bloqueado
La Región

Un camionero se despistó en la autopista Rosario-Santa Fe y un acceso quedó bloqueado

Retiran del mercado un popular juguete por riesgo químico: cómo identificar si es seguro
Información General

Retiran del mercado un popular juguete por riesgo químico: cómo identificar si es seguro

Una mujer de 32 años fue baleada por encapuchados en San Lorenzo
Policiales

Una mujer de 32 años fue baleada por encapuchados en San Lorenzo

Messi dejó Rosario y partió rumbo a Miami para reincorporarse a Inter
La Ciudad

Messi dejó Rosario y partió rumbo a Miami para reincorporarse a Inter

Estudiantes extranjeros en Medicina: el gobierno aseguró que representan el 32% en la UNR
La Ciudad

Estudiantes extranjeros en Medicina: el gobierno aseguró que representan el 32% en la UNR

Los trabajadores de Nueva Cotar buscan convertirse en dueños de la planta

Por Patricia Martino
Economía

Los trabajadores de Nueva Cotar buscan convertirse en dueños de la planta

Tras 259 días de conflicto, el frigorífico Euro vuelve a ponerse en marcha

Por Patricia Martino
Economía

Tras 259 días de conflicto, el frigorífico Euro vuelve a ponerse en marcha