Llega a Casilda la Expo Carreras que convoca a estudiantes secundarios de la región

Por segundo año consecutivo, la Escuela Nº 209 de esta localidad organiza un encuentro para acercar ofertas de estudios superiores

La escuela de Casilda convoca a secundarios a conocer la oferta de estudios superiores de la región.

La Escuela de Educación Secundaria Orientada Nº 209 organiza para el próximo viernes 7 de agosto la Expo Carreras Casilda 2026 . De 9 a 14 habrá charlas informativas y test de orientación vocacional. El año pasado participaron unos 350 estudiantes de distintas escuelas de la zona.

"La idea de realizar la Expo Carreras en Casilda surge por una necesidad que vimos en nuestros alumnos de conocer la oferta educativa de Rosario y la región, porque muchas veces no sabían que había oferta de carreras en otras localidades cercanas a Casilda", explicó la directora Marcela Frediani sobre una propuesta surgida desde los espacios de orientación en contextos laborales.

De la primera edición realizada el año pasado participaron unos 350 estudiantes de 5º y 6º de secundarias de Casilda, Los Molinos, Arequito, Fuentes y Sanford.

Desde la escuela organizadora señalaron que la del viernes 7 será una jornada pensada "para acompañar a los jóvenes en la construcción de su proyecto de vida", con la participación de unos 20 expositores, entre universidades, institutos y distintas instituciones, además de charlas informativas y test de orientación vocacional. La idea es brindar herramientas a los chicos para conocer la oferta educativa y laboral disponible.

Entre las instituciones presentes estarán la UNR, la UTN, el Instituto N° 1 Manuel Leiva, el N° 62 Angela Cullen, el CEA, Instituto Immanuel Kant, UCA y UCEL, además del curso de guardavidas de Municipalidad de Casilda y la Cruz Roja Argentina, entre otros.

El cierre de la Expo, a las 14, contará con la presencia del psicólogo y escritor Alejandro Schujman, quien ofrecerá el taller "Atreverse a crecer, mirando hacia adelante", dirigido a estudiantes y jóvenes.

Por la noche, a las 20.30, Schujman brindará una charla abierta a toda la comunidad, especialmente destinada a madres, padres y adultos responsables, titulada "Ser padres, no pares: el arte de poner límites". Durante toda la jornada, el Club de Madres y Cooperadores de la escuela tendrá a su cargo el servicio de buffet.