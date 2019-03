El costo del peaje del Corredor Panamericano, el concesionario de la autopista Rosario-Buenos Aires, aumentó considerable desde el domingo pasado en un porcentaje de un 45 por ciento. Los conductores de vehículos que transitan por la autopista se mostraron ingratamente sorprendidos al llegar a la estación de peaje ubicado a la altura de General Lagos, al igual que en Zárate, ya que el costo para vehículos de dos ejes para transitar por esa vía de comunicación —que era de 55 pesos- se elevó a 80 pesos y también en los otras categorías tuvo una significativa suba.

Desde la cero hora del último domingo entró en vigencia el aumento de 55 a 80 pesos para vehículos de dos ejes y hasta 2,30 metros de altura y sin rueda doble. Para el resto de las categorías el cuadro tarifario que se aplica es el siguiente: Hasta dos ejes y más de 2,30 metros de altura y/o con rueda doble; o más de dos ejes y hasta cuatro ejes y de menos de 2,30 metros de altura sin rueda doble: 115 pesos.

Asimismo se especificó que para vehículos de más de dos ejes y hasta cuatro ejes inclusive y más de 2,30 metros de altura y/o con rueda doble: 130 pesos. Y para más de cuatro ejes y hasta seis ejes: 175 pesos. Finalmente se precisó que para los vehículos de más de seis ejes el costo es de 215 pesos.

Los peajes en la autopista a Buenos Aires han aumentado significativamente en los últimos años. Así se puede recordar que a fines de 2015 el mínimo era de ocho pesos, y saltó —en marzo de 2016— a 30 pesos, y en marzo de 2018 ya se había elevado a 45 pesos.

Enojo y quejas

Cabe destacar que desde el mismo domingo a la mañana los conductores que transitaron por la autopista se vieron sorprendidos por el aumento e hicieron notar su descontento.

Ayer cuando LaCapital registró fotos del peaje pudo verificar el enojo de quienes esperaban en las cabinas, los automovilistas se manifestaban con bocinazos e insultos al ver las nuevas cifras que debían abonar. Los insultos por los aumentos y el mal estado de la autopista, se extendieron también —en la cercanía de los peajes— a Mauricio Macri, ya que muchos recordaron que el anterior concesionario tenía relación con la familia del presidente.

Calzadas en mal estado

Según dijeron asiduos conductores que emplean esa vía de comunicación el estado de la calzada es "deplorable" y ha generado "varios accidentes fatales, la mayoría por despistes por el rugoso asfalto". Y acotaron específicamente algunos que "es intransitable en especial la parte que va hacia Buenos Aires".

Este diario registró e hizo notas reiteradas veces sobre el mal estado de las autopistas y rutas nacionales que pasan por la provincia, tanto las que se dirigen a Córdoba como a Buenos Aires.

Ayer en las redes sociales gran cantidad de usuarios de la autopista a Buenos Aires "explotaron" y calificaban a la cinta asfáltica "de pésimas condiciones, desnivelada y que presenta baches y peligrosas deformaciones".

Además muchos coincidieron en que era una "exorbitancia" el aumento en comparación con el muy mal estado en que se encuentra. "Está mal emparchada y en algunos sectores hay verdaderos cráteres no cubiertos, es una vergüenza que cobren para transitar la autopista en estas condiciones, y peor que aumenten por un servicio de mantenimiento que no cubren", dijo ofuscado un conductor cerca del peaje. No obstante las protestas, no hubo registro de que alguno de ellos no abonaran en la cabina.