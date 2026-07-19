La Capital | La Región | Arroyo Seco

Arroyo Seco cumple 138 años entre el orgullo de sus raíces, los desafíos y la planificación de crecimiento

El intendente Daniel Tonelli reflexiona sobre el valor de los espacios públicos y el reto de preservar la identidad comunitaria en un contexto de transformación

19 de julio 2026 · 08:00hs
Google Seguir a La Capital en Google
Como intendente

"Como intendente, mi mayor anhelo y el de todo mi equipo es que el crecimiento urbano no nos quite el alma de comunidad".
Arroyo Seco cumple 138 años entre el orgullo de sus raíces, los desafíos y la planificación de crecimiento

Arroyo Seco cumple 138 años entre el orgullo de sus raíces, los desafíos y la planificación de crecimiento

Arroyo Seco cumple 138 años entre el orgullo de sus raíces, los desafíos y la planificación de crecimiento

Arroyo Seco cumple 138 años entre el orgullo de sus raíces, los desafíos y la planificación de crecimiento

Arroyo Seco cumple 138 años entre el orgullo de sus raíces, los desafíos y la planificación de crecimiento

Por Daniel Tonelli / Intendente de Arroyo Seco

El 9 de julio pasado no fue una fecha más para nuestra querida Arroyo Seco. Mientras a nivel nacional festejábamos un nuevo aniversario de la independencia, nuestra ciudad soplaba 138 velas de una historia forjada a fuerza de trabajo, coraje y un arraigado sentido de comunidad.

Hoy, con la emoción a flor de piel tras los festejos, quiero compartir con cada vecino y con toda la región una profunda certeza: Arroyo Seco está en marcha, con obras, con trabajo y con identidad.

Si cierro los ojos por un instante, puedo volver con nitidez a las tardes de mi infancia en Arroyo Seco. Esos días de veredas anchas, de correr hasta que caía el sol, de bicicletas cruzadas en la tierra, de calles vacías y de una libertad que parecía no tener límites. Quienes crecimos en este rincón de la provincia compartimos esa misma memoria colectiva: un pueblo que nos cobijó con el calor de las cosas sencillas, donde todos nos conocíamos y donde el futuro era un horizonte por descubrir.

Hoy, la vida y el voto de confianza de mis vecinos me colocaron en el lugar de máxima responsabilidad de nuestra ciudad. Y tengo que confesar que, a veces, en medio de la vorágine diaria de la gestión, de los expedientes y de las reuniones de trabajo, me detengo un segundo a mirar la Arroyo Seco del presente. Y me emociona profundamente. Siento una alegría inmensa, casi idéntica a la de aquel chico que jugaba en la calle, al ver cómo nuestra ciudad marcha, cómo se transforma y cómo late con una fuerza renovada.

Como intendente, mi mayor anhelo y el de todo mi equipo es que el crecimiento urbano no nos quite el alma de comunidad. Por eso nos llena de orgullo ver consolidado el Paseo Sanmartiniano. Este espacio, diseñado no solo para rescatar nuestro valioso pasado histórico —ligado al paso del General San Martín por la posta local—, es hoy un verdadero triunfo del encuentro.

Cuando recorro el paseo y veo a las familias compartiendo un mate, a los chicos corriendo con la misma libertad con la que yo corría cuando era pibe, y a nuestros artesanos y emprendedores locales impulsando su trabajo, compruebo que la política pública tiene sentido. El cemento frío solo cobra vida cuando se llena de vecinos compartiendo un momento. Recuperar el espacio público no es más que resguardar nuestra identidad y ofrecerle a las nuevas generaciones un lugar confiable, seguro y feliz para crecer.

Cumplimos 138 años de un camino compartido. El festejo formal y el maravilloso desfile de todas nuestras instituciones ya pasaron, pero nos queda el orgullo encendido de saber de dónde venimos y hacia dónde vamos. Por eso, invitamos a toda la provincia de Santa Fe a que nos visite y vea la maravillosa ciudad que seguimos forjando.

Por eso les digo a todos los vecinos de mi querida ciudad que, con el mismo compromiso con el que asumí este desafío, los invito a seguir construyendo juntos, día a día, la Arroyo Seco que siempre soñamos.

Noticias relacionadas
La compactación de las motocicletas retenidas representa una herramienta legal que permite avanzar en la solución de un problema que trasciende el ámbito exclusivamente municipal.

Realizaron la compactación de 300 motos retenidas en Puerto San Martín

El proyecto prevé el reacondicionamiento integral de la cubierta, mejoras estructurales, nuevos revoques, pintura exterior, trabajos de zinguería, construcción de veredas perimetrales y adecuación de desagües pluviales, entre otras intervenciones.

Amenábar mejora su centro de salud con obras, equipos y personal

La plaza San Martín fue el escenario de los disturbios del último miércoles.

Prohibición judicial inédita: una joven no podrá salir a festejar tras la final del Mundial

Con la emergencia ya resuelta, los integrantes de la dotación posaron junto a una camiseta argentina en una imagen que resume una tarde de trabajo y pasión futbolera.

Los bomberos santafesinos que combatían incendios mientras jugaba argentina

Ver comentarios

Las más leídas

Antes de la final, la prensa de España se deshizo en elogios hacia Scaloni por un noble gesto

Antes de la final, la prensa de España se deshizo en elogios hacia Scaloni por un noble gesto

La despedida de un héroe de Malvinas: la provincia organiza el velatorio de Rubén Rada

La despedida de un héroe de Malvinas: la provincia organiza el velatorio de Rubén Rada

Newells y una igualdad en cero para llegar entre dudas al torneo Clausura

Newell's y una igualdad en cero para llegar entre dudas al torneo Clausura

Central y los refuerzos que faltan: en qué puestos buscan acelerarse las negociaciones

Central y los refuerzos que faltan: en qué puestos buscan acelerarse las negociaciones

Lo último

Comenzó el velatorio de Rubén Rada, histórico referente de los ex combatientes de Malvinas

Comenzó el velatorio de Rubén Rada, histórico referente de los ex combatientes de Malvinas

Avanza una obra clave para llevar gas natural a más localidades santafesinas

Avanza una obra clave para llevar gas natural a más localidades santafesinas

Deporte, emociones y corazón: cuándo la pasión se convierte en señal de alarma

Deporte, emociones y corazón: cuándo la pasión se convierte en señal de alarma

Sean eternos los laureles: Messi y la Scaloneta van por la gloria después de la gloria

La selección argentina juega este domingo la final del Mundial ante España en una Nueva York eufórica. El último baile del diez rosarino y todo un país en vilo

Sean eternos los laureles: Messi y la Scaloneta van por la gloria después de la gloria

Por Lucas Vitantonio (enviado especial)
Rosario tiene en desarrollo obras de alto impacto por 293 millones de dólares

Por Lucas Ameriso
La Ciudad

Rosario tiene en desarrollo obras de alto impacto por 293 millones de dólares

De Malvinas al bolsillo: la selección ocupó los espacios vacíos de la política

Por Mariano D'Arrigo
Exclusivo suscriptores

De Malvinas al bolsillo: la selección ocupó los espacios vacíos de la política

Show del entretiempo en la final del Mundial: incógnitas, certezas y una tradición lejana

Por Morena Pardo
Zoom

Show del entretiempo en la final del Mundial: incógnitas, certezas y una tradición lejana

Última práctica mundialista de Messi, el once de la final y el futuro de Scaloni

Por Lucas Vitantonio (enviado especial)
Mundial 2026

Última práctica mundialista de Messi, el once de la final y el futuro de Scaloni

Comenzó el velatorio de Rubén Rada, histórico referente de los ex combatientes de Malvinas
La Ciudad

Comenzó el velatorio de Rubén Rada, histórico referente de los ex combatientes de Malvinas

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Antes de la final, la prensa de España se deshizo en elogios hacia Scaloni por un noble gesto

Antes de la final, la prensa de España se deshizo en elogios hacia Scaloni por un noble gesto

La despedida de un héroe de Malvinas: la provincia organiza el velatorio de Rubén Rada

La despedida de un héroe de Malvinas: la provincia organiza el velatorio de Rubén Rada

Newells y una igualdad en cero para llegar entre dudas al torneo Clausura

Newell's y una igualdad en cero para llegar entre dudas al torneo Clausura

Central y los refuerzos que faltan: en qué puestos buscan acelerarse las negociaciones

Central y los refuerzos que faltan: en qué puestos buscan acelerarse las negociaciones

Chau humedad: cuándo llegan las lluvias a Rosario que darán paso a la vuelta del frío

Chau humedad: cuándo llegan las lluvias a Rosario que darán paso a la vuelta del frío

Ovación
Copa Santa Fe: Social Lux venció a Adiur en la primera semifinal de ida del fútbol femenino
Ovación

Copa Santa Fe: Social Lux venció a Adiur en la primera semifinal de ida del fútbol femenino

Copa Santa Fe: Social Lux venció a Adiur en la primera semifinal de ida del fútbol femenino

Copa Santa Fe: Social Lux venció a Adiur en la primera semifinal de ida del fútbol femenino

Inglaterra sufrió de más: ganaba 4-0, terminó 6-4 y se quedó con el tercer puesto

Inglaterra sufrió de más: ganaba 4-0, terminó 6-4 y se quedó con el tercer puesto

Sean eternos los laureles: Messi y la Scaloneta van por la gloria después de la gloria

Sean eternos los laureles: Messi y la Scaloneta van por la gloria después de la gloria

Policiales
Barrio Ludueña: una balacera dejó a tres personas en grave estado, una de ellas embarazada
Policiales

Barrio Ludueña: una balacera dejó a tres personas en grave estado, una de ellas embarazada

Delivery violento en el centro: arrestan a una repartidora con una navaja en una discusión

Delivery violento en el centro: arrestan a una repartidora con una navaja en una discusión

Microtráfico de drogas en El Mangrullo: detuvieron a cuatro jóvenes

Microtráfico de drogas en El Mangrullo: detuvieron a cuatro jóvenes

Imputaron por tentativa de homicidio al preso que se fugó de una comisaría en barrio Ludueña

Imputaron por tentativa de homicidio al preso que se fugó de una comisaría en barrio Ludueña

La Ciudad
Comenzó el velatorio de Rubén Rada, histórico referente de los ex combatientes de Malvinas
La Ciudad

Comenzó el velatorio de Rubén Rada, histórico referente de los ex combatientes de Malvinas

Rosario tiene en desarrollo obras de alto impacto por 293 millones de dólares

Rosario tiene en desarrollo obras de alto impacto por 293 millones de dólares

Rosario busca asombrar al mundo con una Bienal 2027 de saberes, ciencia y creatividad

Rosario busca asombrar al mundo con una Bienal 2027 de saberes, ciencia y creatividad

Los murales de mediana y gran escala se multiplican en toda la ciudad

Los murales de mediana y gran escala se multiplican en toda la ciudad

Adiós a un emblema de la causa Malvinas: falleció el excombatiente Rubén Rada
La Ciudad

Adiós a un emblema de la causa Malvinas: falleció el excombatiente Rubén Rada

Un choque impresionante terminó con un Jeep dado vuelta en el centro de Rosario
La Ciudad

Un choque impresionante terminó con un Jeep dado vuelta en el centro de Rosario

Cautela en la UNR frente al anuncio de Nación de que ampliará las partidas universitarias
La Ciudad

Cautela en la UNR frente al anuncio de Nación de que ampliará las partidas universitarias

El Dibu Martínez a La Capital: Me pueden hacer dos o tres goles que nunca voy a perder la confianza

Por Lucas Vitantonio (enviado especial)
Mundial 2026

El Dibu Martínez a La Capital: "Me pueden hacer dos o tres goles que nunca voy a perder la confianza"

Fin de semana con lluvias y frío para despedir a la mini primavera
La Ciudad

Fin de semana con lluvias y frío para despedir a la mini primavera

El gimnasta rosarino Federico Molinari fue condenado por acoso sexual contra una alumna
Información General

El gimnasta rosarino Federico Molinari fue condenado por acoso sexual contra una alumna

El gobierno le respondió a Messi con un tiro por elevación
Política

El gobierno le respondió a Messi con un tiro por elevación

Chau humedad: cuándo llegan las lluvias a Rosario que darán paso a la vuelta del frío
La Ciudad

Chau humedad: cuándo llegan las lluvias a Rosario que darán paso a la vuelta del frío

Fotos inéditas de Messi en el Monumento que un rosarino guardó durante 21 años por una promesa
La Ciudad

Fotos inéditas de Messi en el Monumento que un rosarino guardó durante 21 años por una promesa

Naturaleza, descanso y gastronomía: cuatro destinos bonaerenses para una escapada diferente

Por Redaccion Comercial
Turismo

Naturaleza, descanso y gastronomía: cuatro destinos bonaerenses para una escapada diferente

Ángel Di María explicó por qué decidió no viajar a la final del Mundial 2026
Ovación

Ángel Di María explicó por qué decidió no viajar a la final del Mundial 2026

El lunes podría ser feriado por el regreso de la selección y se retrasaría el inicio del Clausura
Ovación

El lunes podría ser feriado por el regreso de la selección y se retrasaría el inicio del Clausura

La industria provincial volvió a caer en mayo y profundiza su declive
Economía

La industria provincial volvió a caer en mayo y profundiza su declive

Elegida por la Fifa: el mundo verá a Rosario en la final del Mundial entre Argentina y España

Por Fermín Sanchez Duque
La Ciudad

Elegida por la Fifa: el mundo verá a Rosario en la final del Mundial entre Argentina y España

Pullaro pidió a la Santa Sede que incluya a Rosario en la visita del Papa a la Argentina
La Ciudad

Pullaro pidió a la Santa Sede que incluya a Rosario en la visita del Papa a la Argentina

Demuelen la cancha de Tiro Federal y se abre un nuevo pulmón en barrio Ludueña
La Ciudad

Demuelen la cancha de Tiro Federal y se abre un nuevo pulmón en barrio Ludueña

El humo invade Nueva York antes de la final del Mundial : qué puede pasar con el partido
Ovación

El humo invade Nueva York antes de la final del Mundial : qué puede pasar con el partido

¿Quién mató a Eduardo Trasante? El misterio sigue a seis años del crimen del exconcejal
Policiales

¿Quién mató a Eduardo Trasante? El misterio sigue a seis años del crimen del exconcejal

El video viral de Messi haciendo jueguitos en el Coloso al ritmo de Marado, Marado
Ovación

El video viral de Messi haciendo jueguitos en el Coloso al ritmo de "Marado, Marado"

La directora del Ballet del Teatro Colón festejó con una bandera española y hubo repudio
Zoom

La directora del Ballet del Teatro Colón festejó con una bandera española y hubo repudio