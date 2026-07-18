Realizaron la compactación de 300 motos retenidas en Puerto San Martín

La medida forma parte de una serie de acciones orientadas a fortalecer el ordenamiento del tránsito y evitar el uso de vehículos fuera de regla

La compactación de las motocicletas retenidas representa una herramienta legal que permite avanzar en la solución de un problema que trasciende el ámbito exclusivamente municipal.

Un total de 300 motocicletas retenidas fueron compactadas en Puerto San Martín en el marco de un procedimiento impulsado por la Municipalidad mediante gestiones realizadas ante el Ministerio de Seguridad de la Nación. El operativo se llevó adelante bajo supervisión de la secretaria de Gobierno, Vanina Matassa, y el presidente del Concejo, Juan Manuel De Grandis.

En la administración local señalaron que la medida forma parte de una serie de acciones orientadas a fortalecer el ordenamiento del tránsito y dar respuesta a una problemática que genera preocupación entre los vecinos, especialmente por el uso indebido de motocicletas con caños de escape modificados que producen elevados niveles de ruido.

Según indicaron, la circulación de vehículos con alteraciones en los sistemas de escape constituye una infracción que impacta directamente en la calidad de vida de los habitantes, ya que provoca contaminación sonora y afecta el descanso y el bienestar de quienes residen en distintos sectores.

Las autoridades remarcaron además que el control de estas situaciones suele presentar dificultades operativas debido a que, en algunos casos, quienes incumplen las normas reaccionan con hostilidad frente a la fiscalización , generando riesgos para los inspectores encargados de hacer cumplir las ordenanzas vigentes.

Compactación como herramienta legal

En ese contexto, destacaron que la compactación de las motocicletas retenidas representa una herramienta legal que permite avanzar en la solución de un problema que trasciende el ámbito exclusivamente municipal y requiere la participación coordinada de distintos niveles del Estado. Desde el municipio señalaron que se continuará trabajando con las herramientas disponibles para preservar la tranquilidad de los vecinos y promover una convivencia más ordenada en el espacio público.

“Esto no se trata de estar de un lado o del otro. Se trata de entender que la tranquilidad de una ciudad es un bien que nos pertenece a todos y que sólo puede construirse con respeto, responsabilidad y sana convivencia”, expresaron en la Municipalidad.

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