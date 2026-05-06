Lattuca, de repartidor en bicicleta a construir las torres que cambiaron Rosario

El creador de las Torres Dolfines Guaraní dialogó con María Laura Neffen en Hombres y Mujeres de Negocios , el programa que se emite los miércoles a las 19 en el canal de YouTube La Capital+

Aldo Lattuca tiene una respuesta clara cuando le preguntan qué no está dispuesto a ceder: su manera de trabajar y su vida familiar . El contador público que construyó algunas de las obras más reconocibles del perfil urbano de Rosario repasó, en una extensa conversación con la periodista María Laura Neffen, conductora del ciclo Hombres y Mujeres de Negocios , los hitos de una carrera que empezó antes de recibirse y que todavía no muestra señales de detenerse.

Nacido y criado en el barrio de Parque Independencia, Lattuca trabajó desde los 10 años repartiendo remedios en bicicleta para una droguería. "Tenía un pesito en el bolsillo siempre para no molestar a la familia", recordó. A los 13 ya ordenaba comprobantes contables, y en segundo año del bachillerato llevaba contabilidades junto a compañeros de curso. Ese arranque temprano marcó una forma de entender el trabajo que, según él mismo, nunca abandonó.

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De las galerías del centro a tocar el río por primera vez

Antes de llegar al río, Lattuca construyó galerías comerciales que transformaron el centro rosarino en los años 80. Pasaje Peatonal, Calle Angosta y Libertador fueron algunos de esos emprendimientos que, según contó, surgieron de estudiar el concepto comercial con detenimiento, viajando y observando modelos de otras ciudades. También gestionó la incorporación de locales para Rosario Central en una de esas galerías, en una negociación que él mismo calificó de compleja. Fue en esa etapa cuando también participó del proyecto de un puerto náutico sobre la costa, que terminó involucrando a Mauricio Macri, entonces presidente de la empresa Performar. "Le salimos de garantía a Macri porque querían garantía local. Dame que firmó yo, le firmamos el contrato", relató.

El salto a Puerto Norte llegó con las Torres Dolfines Guaraní, que Lattuca identifica como el verdadero punto de inflexión. La negociación privada con los propietarios originales del terreno se resolvió en menos de cuatro meses, pero la gestión municipal durante la administración socialista se extendió por cinco años. "Fue tortuosa, cinco años. No estábamos preparados para esas negociaciones tan largas", admitió. Para analizar los vientos a los que estarían sometidas las torres, Lattuca viajó a Fort Collins, Colorado, para estudiar su comportamiento en un túnel de vientos. Allí, gracias a modelos a escala con sensores pudieron ver, con humo de colores, cómo el viento impactaba en la estructura a diferentes alturas. "Para nosotros fue magnífica esa experiencia", afirmó.

Puerto Norte, la manzana 125 y los proyectos que vienen

Hoy, las Torres Dolfines siguen siendo referencia visual de la ciudad. "Uno sabe cómo construye. No tengo ningún problema en decirle a alguien: mirá, esto hay que corregirlo", señaló. Sobre Puerto Norte en general, observó que al barrio todavía le falta completarse: hay mucha tierra vacante y, según su mirada, la prioridad política suele anteponerse a las necesidades reales de la ciudad.

El proyecto de la Manzana 125, en el corazón del centro, sigue en proceso de adecuación a una nueva reglamentación. Mientras tanto, el estudio trabaja en un edificio de usos mixtos sobre un terreno de 1.800 metros cuadrados a una cuadra y media del Parque España, y en el desarrollo Nordlink, en Pichincha, concebido bajo el concepto de ciudad de los 15 minutos: la posibilidad de que una persona acceda caminando a su trabajo, la escuela, el club y los servicios cotidianos. "La interrelación humana no puede abandonarse", sostuvo Lattuca, que se define como defensor de la densidad urbana frente a la expansión residencial en countries o barrios cerrados.

La entrevista completa, en la que Aldo Lattuca también habla de su campo en Entre Ríos, su pasión por los caballos criollos y la música, puede verse en el canal de YouTube La Capital+ (https://www.youtube.com/@LaCapitalMas).

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