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Violencia de género: Santa Fe impulsa guardias, intervenciones y capacitaciones

El gobierno provincial despliega una serie de acciones para prevenir y responder ante casos de violencia de género

20 de agosto 2026 · 11:17hs
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En los primeros seis meses del 2026 se contabilizaron 2.079 casos de violencia de género activos en la provincia.

Héctor Rio / La Capital

En los primeros seis meses del 2026 se contabilizaron 2.079 casos de violencia de género activos en la provincia.

Los femicidios en Rosario de Carina Candelas, Débora Bordón y Gabriela Banach ocurrieron en un lapso de apenas dos semanas y se suman a una lista más grande que ya contabiliza 13 casos en lo que va del 2026. Esto motivó a que organizaciones sociales y feministas se manifestaran este miércoles en la plaza 25 de Mayo en contra de la violencia de género.

En este marco, el gobierno de Santa Fe tiene guardia telefónica permanente, cobertura territorial y realiza distintos tipos de intervenciones para prevenir la violencia de género y acompañar a las víctimas.

Guardia permanente

En el caso de la guardia telefónica permanente en la provincia, hubo 1.793 registros sólo en el primer semestre de este año, de los cuales 1.535 fueron casos nuevos. El dato saliente es que frente al mismo período de 2025, las intervenciones crecieron un 50,7%. Además, en el mismo período, 2.079 casos continuaban activos y se realizaron 7.426 intervenciones.

>> Leer más: Femicidio en una farmacia del centro: qué se sabe hasta el momento

Cabe destacar que esta guardia telefónica es un segundo nivel de atención que se articula con el 144, el 911 y municipios (el Teléfono Verde 08004440420 de Rosario), comunas, organizaciones sociales y el sistema judicial.

Alojamiento y ayudas económicas

Por otra parte, hay cinco sedes de los Equipos del Sistema de Protección Integral (Espi) provinciales, ubicados en Rosario, Santa Fe, Rafaela, Reconquista y Venado Tuerto, en donde brindan asesoramiento y acompañamiento interdisciplinario a los servicios locales.

El Espi cuenta, además, con un programa de ayudas económicas para personas que sufren violencia de género y asistencia a familiares de víctimas de femicidios, transfemicidios y travesticidios.

Además, existe una red de alojamiento y protección: la Red Provincial de Protección tiene 17 dispositivos y 194 plazas en toda la provincia que se sostienen junto con municipios, comunas y organizaciones. Durante la actual gestión, el aporte provincial por plaza conveniada aumentó un 1.250%.

A su vez, la Red de Puntos Violetas prevé una inversión de 458,8 millones de pesos en 2026 -un 24% más que en 2025- para reforzar equipos, infraestructura y trabajo territorial. A ello se suman los programas Autonomía para la Igualdad y Centros de Día, este último con 281 millones de pesos proyectados para atención y acompañamiento de mujeres y personas LGBTIQ+.

Capacitación y seguimiento

En tanto, se abordan las masculinidades violentas a través del programa Masculinidades por la Igualdad, que financia proyectos para implementar dispositivos de atención a varones que ejercieron violencia de género.

Por último, el Registro Único de Violencias Letales centraliza datos y permite hacer un seguimiento de femicidios, travesticidios y transfemicidios para orientar intervenciones y diseñar políticas basadas en evidencia.

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