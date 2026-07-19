Rosario busca asombrar al mundo con una Bienal 2027 de saberes, ciencia y creatividad

¿Hay un ADN rosarino plasmado en la creatividad de su gente? La respuesta es la que la Bienal RosaRIO 2027 quiere hacer visible y dar a conocer el potencial en ciencia, arte, cultura y tecnología que tiene la ciudad. Rosario se prepara para el evento y son muchas las instituciones involucradas. La cosa se viene grande.

En palabras de sus organizadores: una plataforma de pensamiento y acción capaz de expresar lo que se está viviendo, dialogando con el mundo, y el adentro y con el Paraná como eje líquido y sutil, permeando corsé canónicos, innovando. Una Bienal de su época que comenzó a gestarse hace dos años desde una red enriquecida por la participación pública, privada y académica y que aspira a sustentarse con el reconocimiento y apoyo local.

“Hay seis mil millones de personas que están viendo el Mundial, y se preguntan cómo es la ciudad donde nació Messi y le dio esos valores. La respuesta nació en una comunidad llamada Rosario, que tiene que aprender a exportar su identidad cultural y que puede hacerlo a través de muchos factores como el deportivo”, explica el portavoz de la Fundación que lleva su apellido, José Castagnino. Y agrega que capitalizar esa pregunta implica por ejemplo, trabajar el valor de ritos como los que genera el deporte, que reflejan la identidad cultural comunitaria.

Ya están invitadas, entre muchas otras, las ciudades de Barcelona, Guadalajara, Montevideo , Shanghai , México y Medellín. Pero la lista se amplía a medida que avanza la organización.

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“Tenemos una forma propia de hacer las cosas, hay una forma de pensar, nuestro propio mundo y hay muchos rosarinos exportando esa forma de hacer en el mundo, la Bienal es una buena oportunidad para mostrar y demostrarnos a nosotros, qué es lo que podemos llegar a ser”, dice la directora del Área de Políticas Abiertas y Diplomacia Científica Cultural, de la Facultad de Humanidades y Artes, Universidad Nacional de Rosario (UNR), Virginia Brussa. A modo de ejemplo de esa singularidad cita las costumbres en el uso del espacio público, la épica de los clubes de barrio, el ser cuna de la Bandera y hasta no tener un fundador, como “parte de nuestro ADN”.

Rosario y la Bienal de los saberes

“Es una bienal de saberes ¿qué tipo de saberes? el científico, artístico, tecnológico, pero también el saber de la calle, el saber diario del espacio público. Es una bienal del saber en plural e integral, no hay un saber que esté por sobre otro”, acuña Brussa. Y destaca las características que hacen única a RosaRIO 2027: el modo de gestionar, el discurso innovador, la convergencia de voces, la potencia del ensamble público y privado, el estar desfederalizada y sus sedes a lo largo de la ribera del Paraná, transcendiendo los clásicos pabellones de estas muestras. Y un diálogo original y fecundo entre las disciplinas y las ciudades convocadas, en un enhebrado imaginario por el fluir de sus respectivos cursos de agua.

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“Con la bienal venimos a cambiar el discurso, el relato de los macro eventos internacionales a partir de una ciudad híbrida portuaria del sur, que a nivel internacional sorprendió por el modo en que se gestiona y el diálogo entre privados, academia, gobierno y sociedad civil, todos juntos pensando en esa riqueza que dan la cooperación y la colaboración, en Madrid, destacaron este formato único y el río como eje que integra a las islas”, explica Brussa.

La Bienal y su génesis

¿Por qué una Bienal? ¿Por qué en Rosario? ¿Qué Bienal quiere la ciudad? Estos interrogantes tuvieron respuesta cuando la idea se plasmó en la agenda de la Red de Diplomacia Científica Cultural Local (Redicc), organismo que nació el 6 de mayo de 2024, como espacio “multinivel y multiactor” y que siete meses después consolidó su función ejecutiva y promotora poniendo en marcha el proyecto de RosaRIO. “Frente a la complejidad impulsada por agendas ambientales, la Inteligencia artificial, la ciencia abierta y los derechos culturales, es necesaria la preponderancia de esta nueva e innovadora forma de diálogo”, argumentan sus organizadores.

Además, no pasan por alto que tradicionalmente las Bienales han sido uno de los mayores instrumentos de la diplomacia cultural; entendida ésta última como el aporte en posicionar y visibilizar la voz de Rosario en América Latina y el mundo en ciencia, tecnología, artes, culturas, ciencia abierta y ambiente. “Uno de los instrumentos concebidos desde la red es la Bienal RosaRIO, en relación con la cosmovisión del Río Paraná”, fundamenta REDiCC, desde una agenda que promover el desarrollo sostenible, la paz y los derechos humanos.

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Es justamente ese marco, el que plasmó los principales objetivos del proyecto: promover el diálogo científico, tecnológico y cultural local-global, involucrar a todos los sectores de Rosario, públicos-privados y asociativos en todos los niveles y consolidar la ciudad como un centro de ciencia, arte, cultura y tecnología, destacando sus instituciones y su capacidad de innovación.

Para sus organizadores la ciudad “es una zona de innovación con luz propia”. Una usina de saberes y representa el 60 por ciento del desarrollo biotecnológico del país, la primera en crear una carrera de esa índole, sumadas a distintos hitos ofrecidos por Conicet, como por reconocidos referentes del mundo del arte, las humanidades y la cultura.

Puentes, ríos y cruces

En la práctica la bienal implica puentes con otras ciudades por los que circula el diálogo y la cooperación, y donde el río despliega ejes de trabajo y “como algoritmo natural, nos determina en nuestra forma de ser, como otros ríos en otras ciudades, como los ríos determinan movimientos de migraciones, culturales”, enfatiza Brussa.

“El gran desafío es detectar dónde están los potreros de la creatividad, esas redes creativas en distintas áreas, allí está la riqueza y la novedad, con la Bienal queremos como pasar una esponja por todos los lugares donde se pueda absorber creatividad y después volcarlo en un producto creativo que todo el mundo se sienta representado y reconocido”, asegura Castagnino, co-gestor del proyecto La calle no me define, que pone en relación el arte con las personas en situación de calle y que llevó una creación de este grupo, los Juanitos de la calle, a su reciente visita a la Bienal de Venecia, donde el ministro de cultura de Grecia se interesó en la idea por los homeless que tiene en Atenas”.

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“Desde la Municipalidad de Rosario, celebramos la realización de una Bienal, inspirada y trabajada desde la necesidad de conectar con otras ciudades del mundo a través de la Diplomacia Cultural”, destaca el Subsecretario de Innovación Cultural, Nicolás Charles. Y destaca que RosaRIO 2027, encontrará a la ciudad con una propuesta cultural consolidada con políticas culturales que tienen más de tres décadas. “La Bienal es una puesta a punto de ideas, para proyectar la ciudad que queremos”, enfatiza.

Red de Diplomacia Científica Cultural Local

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