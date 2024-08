Allanaron seis chatarrerías, incautaron 400 kilos de metales y hay tres detenidos

Seis chatarrerías fueron allanadas en distintas localidades al norte de Rosario . Como resultado de los operativos, se incautaron más de 400 kilos de metales no ferrosos , chatarra y autopartes , y hubo tres detenidos. Las acciones fueron llevada a cabo por la Secretaría de Gestión de Registros de la provincia , junto con la Policía de Investigaciones y Fiscalía .

Los operativos se llevaron a cabo en las ciudades de San Lorenzo (donde se allanaron tres espacios); Granadero Baigorria (dos intervenciones) y Fray Luis Beltrán . En total, se incautaron más de 400 kilos de metales no ferrosos, chatarra y autopartes. En el marco de los procedimientos, tres personas quedaron detenidas: una por portación de arma de fuego y dos por intentar ocultar materiales.

Los controles se dan en el marco de las políticas activas que viene llevando adelante la Provincia con relación a la inspección de depósitos de materiales que se presumen robados o sustraídos, ya que no se pudo justificar el origen de los mismos.

Controles en chatarrerías

Los resultados obtenidos “demuestran que estas acciones permiten controlar no solo la venta ilegal, sino también buscar la trazabilidad de los elementos. Desde el inicio de esta gestión, ya se realizaron 49 allanamientos en todo el territorio provincial, en 16 ciudades diferentes”, indicó Figueroa Escauriza. El funcionario agregó que “seguimos controlando a quien compra lo robado. En esta oportunidad clausuramos seis locales comerciales que se dedicaban a la compraventa de metales no ferrosos, hubo tres detenidos, y gran cantidad de autopartes y metales no ferrosos secuestrados, que van ser puestos a disposición del Aprad”.

Debilitar la red

“Vamos a seguir con los controles, en forma conjunta con el MPA y el Ministerio de Justicia y Seguridad, para debilitar este eslabón de la cadena de comercialización y así desalentar a que se produzcan estos robos hormiga que estamos sufriendo en la provincia de Santa Fe”, agregó el secretario de Gestión de Registros.

La Agencia Provincial de Registro, Administración y Destino de bienes y Derechos Patrimoniales (Aprad) es la entidad del Gobierno provincial que administra todos los bienes y efectos que son objeto de secuestro u otras medidas dispuestas en causas judiciales como consecuencia de delitos o contravenciones.

Por su parte, el Registro Provincial de Desarmaderos, Chatarrerías y Comercios de Compraventa de Repuestos Usados (Rede) tiene la finalidad de crear condiciones de seguridad jurídica en cuanto a la actividad realizada por los desarmaderos. Su objetivo es controlar, fiscalizar y monitorear a las personas humanas o jurídicas cuya actividad principal, accesoria u ocasional sea desarmar automotores dados de baja y/o comercializar las partes producto de su actividad.