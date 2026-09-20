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El uno por uno de Central ante Argentinos Juniors: Ignacio Ovando, el mejor y en las dos áreas

Ignacio Ovando se hizo fuerte en defensa y en ataque parta un triunfo muy importante de Central sobre Argentinos. El mejor en el uno por uno canalla

20 de septiembre 2026 · 19:39hs
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El once de Central ante Argentinos Juniors

Leo Vincenti

El once de Central ante Argentinos Juniors, en una tarde gris en Arroyito. Ignacio Ovando, el mejor en el uno por uno canalla.

Central consiguió un gran triunfo ante el duro Argentinos Juniors, con un gol del zaguero central Ignacio Ovando. Precisamente, el juvenil canalla fue la figura. Este es el uno por uno de los futbolistas canallas según la visión de Ovación:

Axel Werner 6: Prueba importante como titular en un partido chivo. Seguro en las intervenciones, aunque no lo exigieron demasiado.

Elías Verón 6,5: Muy participativo en ataque. Amplió cancha y sirvió de descarga. Le tiró un gran centro a Campaz en el ST que pudo haber sido el segundo.

IGNACIO OVANDO 8: La figura. Cabezazo impecable para abrir el marcador y la solvencia de siempre en la marca. Tiempista en cada cruce.

Gastón Ávila 6: Estuvo cerca con un cabezazo en el ST. Solvente, sin demasiadas exigencias por su sector. Salió bien a cortar.

Agustín Sández 6: Al igual que el resto de la defensa, tuvo un desempeño aprobado. Cerca del gol con una gran chilena.

Franco Ibarra 6: Correcto encuentro. Puso orden en el inicio y luchó con la ventaja a favor, aunque se condicionó con la amarilla.

>>Leer más: Ovando, un defensor con una fuerte ovación ofensiva que le aporta goles a Central

Vicente Pizarro 6: Dio la asistencia en el gol de Ovando con un centro perfecto a la cabeza. Buena asociación con Campaz y mejoría respecto a otros partidos.

Alan Rodríguez 4,5: Intermitente. Algunas asociaciones interesantes en ataque aunque se lo nota sin una posición ni función clara en el esquema.

Ángel Di María 6: No tuvo un buen primer tiempo. Levantó mucho en el segundo, se adueñó de la pelota y clarificó con algunas pinceladas.

Jaminton Campaz 7: Muchos centros al primer palo en el PT, cuando la jugada pedía otra resolución. En el ST recuperó la picardía y tuvo varias clarísimas.

Enzo Copetti 5,5: Muy solo arriba en el PT, lo buscaron con pelotazos que lo obligaban a ‘fajarse’ con los defensores. Peleó todas pero no se le dio el gol.

Ingresaron en Central en el primer tiempo y el segundo

Federico Navarro 6: Mucho despliegue. Central ganó velocidad en el medio con su ingreso, hizo bien los relevos y apoyó a Ibarra en la recuperación.

>>Leer más: Central no la pasó bien en el primer tiempo y hasta zafó por un gol anulado a Argentinos

Giovanni Cantizano -: Pocos minutos en juego. Con chances de ser titular en Santiago del Estero por la baja de Campaz.

Facundo Mallo -: Entró para aportar en el juego aéreo sobre el final.

Gaspar Duarte -: Ingresó para pescar alguna contra pero no tuvo mucho contacto con la pelota.

El DT

Jorge Almirón 6,5: Su equipo ganó un partido de ‘seis puntos’, clave para todas las tablas, ante un rival directo y bravo. Luchó en el primer tiempo y tuvo ratos de buen juego en el complemento. Pecó en no haberlo cerrado antes. Llega recargado a la finalísima por otro título.

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Tremendo cabezazo de Ignacio Ovando, para el triunfo de Central sobre Argentinos Juniors, en la antesala de la Supercopa Internacional.

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