La provincia intima a Damfiled a devolver el predio a su estado natural ante el riesgo del fenómeno de El Niño Advierte que el emprendimiento, que fue avalado por la misma provincia a iniciar las obras, está dentro del vaso de la represa del Ludueña y puede causar inundaciones 22 de septiembre 2026 · 16:05hs

El loteo ubicado a la vera de la autopista a Córdoba y la ruta provincial 34-S.

La Fiscalía de Estado de la provincia intimó a los responsables del loteo Damfield, en Funes, a devolver el predio a su estado original y remediar el daño ambiental que ocasionan las obras en el lugar. El emprendimiento fue clausurado por la provincia en una medida que está recurrida en la justicia por el desarrollador y aún no tiene novedades.

Ahora, en un nuevo capítulo de esta historia, la Fiscalía ordena retrotraer todo a su aspecto original previendo el impacto que podría tener en la zona el fenómeno climático de El Niño, que anticipa abundantes precipitaciones. Es más, en su resolución, el organismo provincial cita un informe del Instituto Nacional del Agua (INA) que advierte que el emprendimiento está ubicado dentro del vaso de la represa del arroyo Ludueña. Las modificaciones del suelo alteran el escurrimiento natural y elevan el peligro de inundaciones para la región en Funes, Pérez y el oeste de Rosario.

Lo que le da ribetes polémicos al caso es el hecho de que los desarrolladores fueron autorizados por el propio gobierno provincial a iniciar las obras. En efecto, el ok del primer certificado llegó en la gestión de Omar Perotti, al tiempo que la clausura de las obras se definió en la actual gestión de Maximiliano Pullaro.

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La resolución de Fiscalía de Estado subraya que "en virtud de que el emprendimiento Damfield se encuentra dentro del vaso de la represa es que solicitamos el inmediato cumplimiento de la presente intimación". La represa a la que hace referencia es la Ing. Gualberto Venesia, una obra hidráulica clave para contener inundaciones, pero su capacidad se habría visto reducida por la ocupación y modificación del área del embalse.