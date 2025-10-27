La presente temporada generó una sangría de técnicos: ¿quiénes dejaron su cargo?

Uno que debió dejar su cargo hace escasos días fue Cristian Fabbiani, quien en 2025 dirigió a Deportivo Riestra y Newell's. El último que se quedó sin club es el Kily González, quien renunció en Platense

El andar de los torneos a lo largo de la temporada dejó grandes secuelas y aún no se llegó a la estación final. Los que fueron quedando en el camino en el presente 2025 son los entrenadores, que con las últimas salidas de Cristian Fabbiani de Newell's y la partida de Cristian González de Platense son once los técnicos que dejaron su cargo en el presente semestre y más de dos docenas de treinta equipos participantes. Algunos, como los mencionados, tuvieron dos ciclos en la temporada con diferentes entidades.

En lo que respecta a los equipos de la ciudad, la Lepra inició el año con todas las ilusiones de la mano de Mariano Soso, pero en poco tiempo y ante la falta de resultados dejó su cargo para la llegada de Fabbiani, quien desde hacía un largo tiempo venía manifestando su deseo de dirigir en el club en el que había jugado. Si bien al comienzo había encaminado el barco y parecía haber encontrado el rumbo hacia los buenos resultados, una tormenta de derrotas y flojas actuaciones motivaron a que dejara la institución a pesar de su negativa de irse. De hecho, fue prácticamente echado.

En el medio de los conflcitos internos y a pocas semanas de las elecciones presidenciales, en el Parque el oficialismo junto a la oposición acordaron que Lucas Bernardi se haga cargo del plantel hasta el final del Clausura y el nuevo presidente que asuma en diciembre tome la decisión de elegir entrenador.

El único que no sufrió los vaivenes de cambio de conductor es Central, sino que de la mano de Ariel Holan se transformó en uno de los protagonistas de los torneos e incluso ya consiguió su clasificación a la Copa Libertadores 2026. Y, por supuesto, va por más en la presente temporada con Ángel Di María como una de sus grandes atracciones.

El Canalla dio la nota

El último que se quedó sin trabajo tras la disputa de la fecha 13 y la goleada sufrida en manos de Independiente por 3 a 0 fue el Kily González. El ex-Central, que había llegado al Calamar tras su partida de Unión, no pudo conseguir los resultados necesarios para mantenerse al frente del plantel. Lo llamativo en toda esta situación es que la dupla Favio Orsi y Sergio Gómez -salió campeona con Platense y dimitió luego de la vuelta olímpica- son los firmes candidados a volver a la entidad.

Si Orsi-Gómez finalmente aceptan regresar al Calamar serían los cuartos en dirigir en dos ocasiones en la presente temporada después de Miguel Ángel Russo (San Lorenzo y Boca), Kily González (Unión y Platense) y Ogro Fabbiani (Deportivo Riestra y Newell's). La principal diferencia de la dupla técnica es que regresarían al mismo club del que se habían despedido.

Los técnicos que dejaron en 2025