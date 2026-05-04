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El municipio prevé imponer "probations" para faltas graves al Código de Convivencia

El intendente Pablo Javkin destacó que será para "algunos hechos que merezcan un trato particular más allá de una sanción económica"

4 de mayo 2026 · 19:00hs
Falta grave. Las multas por pasar un semáforo en rojo pueden ser millonarias.

Héctor Río

Falta grave. Las multas por pasar un semáforo en rojo pueden ser millonarias.
Pablo Javkin habló sobre la aplicación de probation para infracciones graves

Foto: La Capital / Archivo

Pablo Javkin habló sobre la aplicación de "probation" para infracciones graves, más allá de la sanción económica

El intendente Pablo Javkin habló sobre la decisión del municipio de imponer sanciones más contundentes a quienes vandalicen los espacios públicos o cometan infracciones de tránsito que pongan en riesgo la vida de las personas.

Y en ese sentido, se refirió a la posibilidad de que los infractores cumplan con medidas que vayan más allá del pago de una multa pecuniaria: es decir cumplan que determinadas reglas durante un tiempo como asistir a tareas o a clases de concientización sobre determinada cuestión, algo parecido a lo que se conoce en el ámbito judicial como “probation”.

“Entendemos que hay cuestiones que son de todos, y las cuestiones de todos las tenemos que cuidar y las pagamos entre todos. Si alguien vandaliza un lugar o si comete una acción que pone en riesgo la vida, no alcanza con que pague la multa, porque parece que depende más de la capacidad económica del infractor que de si tomó conciencia del hecho en sí”, indicó.

Infracción con tratamiento especial

Y en ese sentido, Javkin precisó: “El Código de Convivencia, además del juicio oral, que se hace en algunas causas donde se entiende que haya repercusión pública, también prevé que en hechos que, por la gravedad que implican y por lo que pueden aleccionar a la sociedad, tengan un tratamiento particular. Hay medidas que no son económicas o que no alcanzarían con la sanción económica”.

>> Leer más: Código de Convivencia en Rosario: hay 2.500 faltas para ser juzgadas por jurados vecinales

“Si una persona comete una imprudencia en una situación de tránsito y no toma conciencia de lo que pone en riesgo, a veces acercarlo a personas que padecieron ese tipo de riesgo o conducta en la calle, le va a cambiar la vida mucho más que pagar una multa, que también tendrá que abonar. Estamos trabajar en ese tema. Buscamos una sanción educativa, que no haya impunidad para hechos que afectan los bienes de muchos y que en muchos casos con resultados que implican la aplicación del Código Penal”.

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Pablo Javkin habló sobre la aplicación de

Pablo Javkin habló sobre la aplicación de "probation" para infracciones graves, más allá de la sanción económica

“Puede haber otros casos que no se lleguen a instancias penales porque el resultado no fue el de muerte como circular a altísima velocidad, cruzar semáforos en rojo", destacó Javkin, y citó un ejemplo de otra tipo de infracción: "El otro día vimos a un vecino que por su cuenta empezó a talar árboles de su cuadra. Actuamos en ese caso y la persona, además de pagar la multa, deberá plantar árboles, es decir dedicar una parte del tiempo de su vida a reparar el daño que hizo. Eso es lo que queremos implementar”, destacó Javkin.

“Hay que entender que lo que es de todos, nos cuesta a todos. Si alguien incendia un contenedor, perjudica a todos los vecinos que con sus esfuerzos sostienen los contenedores. Lo mismo para alguien que vandaliza un colectivo o un monumento público o elimina árboles de una ciudad. Ese es el objetivo que tenemos que trabajar”, subrayó el intendente.

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