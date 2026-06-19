La fiesta del Turismo Carretera vuelve al Templo de la Velocidad por excelencia: Rafaela

Después de la ausencia del 2025, el Ovalo de la Perla del Oeste recibe a la máxima categoría nacional con 55 autos en pista, más el TCP

Tremenda foto aérea de los autos del Turismo Carretera encolumnados en una parte del óvalo. Rafaela, el Templo de la Velocidad por excelencia.

Fue el circuito que se hizo notar en el 2025, pero por su ausencia. Rafaela no puede faltar en un calendario que se precie de tal de la categoría más importante del país, la más longeva del planeta. Y en este 2026 el temible óvalo, el Templo de la Velocidad , vuelve a albergar a los autos del Turismo Carretera .

Así, el TC le dará vida a una séptima fecha que promete ser emocionante, como cada vez que se corre en el autódromo propiedad del Club Atlético de Rafaela.

Serán en total 55 autos del TC los que pisen el asfalto desde este sábado, más unos 18 del TC Pista, la categoría que se raleó al son de los numerosos ascensos que otorgó la ACTC para esta temporada. Y aunque es José Manuel Urcera el que está al tope de la clasificación (184,5 puntos), en realidad el que manda realmente es el último ganador, el que desató una verdadera locura en el Cabalén: Facundo Chapur, el primero de los que ya consiguieron el triunfo obligatorio.

Mientras que dentro de los hoy clasificados a la Copa de Oro, solo dos también ganaron: el tricampeón Mariano Werner (8º; 135,5) y el tetracampeón Agustín Canapino (9º; 134,5), los grandes referentes de Ford y Chevrolet, mientras que Metralleta (6º; 156,5) lo hace con un Torino.

Equipos y pilotos santafesinos del Turismo Carretera

Antes que ellos hay dos representantes de equipos santafesinos: Jonatan Castellano (175,5) está 2º con la Dodge atendida por el Galarza Racing de Acebal y Otto Fritzler es 4º con el Mercedes que se alista en el Maquin Parts de Venado Tuerto. Mientras que Josito Di Palma, del RUS Med Team con raíces rosarinas, está 14º (115).

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De los pilotos santafesinos, el de Villa Minetti Ignacio Faín (15º, 109) es el mejor, y lo siguen el de Reconquista Gaspar Chansard 38º (53), el de Las Parejas Facundo Ardusso (39º, 52) y el rosarino Thomas Ricciardi (57º, 15).

Los otros vencedores del año hoy están inclusive abajo de los tres de Ultimo Minuto: Santiago Mangoni (16º, 108), Julián Santero (23º; 81,5) y Nicolás Moscardini (30º, 67).

En el TC Pista domina Bautista Damiani con 221 puntos y una victoria, y lo sigue ahí nomás el piloto del RUS Med Team Santiago Biagi con 205 y 2 victorias. El piloto de Rufino Faustino Cifré marcha 11º con 162,5, apenas detrás del cordobés residente en Rosario Thomas Pozner (167,5).

Las entradas para el Templo de la Velocidad

Las entradas están disponibles en el autódromo a estos precios: generales $55.000 (dama/jubilado $35.000); generales con tribuna $80.000 (dama/jubilado $60.000); boxes con tribuna $150.000; y boxes VIP (catering y estacionamiento), $600.000.