El Regional del Litoral de rugby entra en su etapa decisiva y tres rosarinos pelean por dos plazas

Vuelve el Regional del Litoral y hay mucho en juego en la antepenúltima fecha. Duendes, Gimnasia y Old Resian juegan, con Santa Fe RC, por las dos últimas plazas

3 de octubre 2025 · 20:12hs
Duendes juega en Paraná y buscará ir asegurando el pasaje a la definición del Regional del Litoral.

Marcelo Bustamante

Duendes juega en Paraná y buscará ir asegurando el pasaje a la definición del Regional del Litoral.

Después de un paréntesis de dos semanas, vuelve el Regional del Litoral de rugby con partidos de alto voltaje. Es que faltan tres fechas para el final, hay dos que aseguraron su participación en el Final Four y cuatro equipos que van por las dos plazas restantes: Duendes, Gimnasia, Santa Fe RC y Old Resian.

Las semifinales y la final del Torneo del Interior, donde se consagró Marista de Mendoza por primera vez, dejó en un impasse el Regional del Litoral, al que le faltan apenas tres jornadas y solo dos equipos ya aseguraron el pasaporte.

Uno de ellos es Jockey Club de Rosario, de brillante campaña, que recibirá este sábado a las 15.30 en las Cuatro Hectáreas a Santa Fe RC, que hoy está afuera de la definición pero tiene chances.

De hecho, está a un punto de Gimnasia, el último que entra, y que debe visitar al último, Jockey Club de Venado Tuerto, que deberá revalidar su lugar en el Top 9.

El que está más cómodo es Duendes, hoy 3º, que visita en Paraná a Rowing, todavía con alguna chance.

El otro rosarino que no se rinde es Old Resian. Tras haber ganado el partido pendiente ante CRAI (quedará libre), está al acecho de Gimnasia y recibirá al ya clasificado Estudiantes de Paraná.

>> Leer más: Jockey Club derrotó a Duendes y es el primer semifinalista del Torneo Regional del Litoral

Todos los que pugnan por los dos lugares tendrán las mismas oportunidades, ya que en las dos últimas jornadas quedarán libres los ya clasificados Jockey y Estudiantes.

Posiciones en el Regional del Litoral

Jockey Club (R) 59; Estudiantes 51 (clasificados); Duendes 43; GER 37; Santa Fe RC 36; Old Resian 35; Rowing 30; CRAI 24 y Jockey Club (VT) 4.

Las últimas dos fechas que vienen

Fecha 17: 11/10: Duendes-Old Resian; GER-Rowing; Santa Fe RC-Jockey (VT); CRAI–Jockey (R). Libre: Estudiantes.

Fecha 18: 18/10: Jockey (VT)-CRAI; Rowing-Santa Fe RC; Old Resian-GER; Estudiantes-Duendes. Libre: Jockey (R).

