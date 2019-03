Con la intención de remarcar públicamente la necesidad de contar con un servicio de trenes en la región que conecte Rosario con ramales a Cañada de Gómez y Casilda, en la tarde de ayer se realizó la Segunda Juntada Ferroviaria, un encuentro impulsado la arquitecta Mariana Monge Fabrón, quien junto a estudiantes de arquitectura de la Universidad Nacional de Rosario expusieron el proyecto de reactivación denominado "Viajar en tren es placentero, más rápido y seguro".

El evento se llevó a cabo en la estación de Trenes Antártida Argentina (Morrison 8197), en barrio Fisherton, y contó con la presencia de algunas autoridades locales, vecinos de la zona y el apoyo del Centro Cultural Fisherton.

"Con este proyecto se lograría disminuir la contaminación ambiental, la congestión vial, los tiempos de viaje y el estrés ciudadano. Además, mejoraría la calidad de vida urbana y se podría disfrutar del tiempo de viaje, de manera cotidiana", señaló Monge Fabrón, ex directora de la Unidad Especial de Gestión Ferroviaria, durante la gobernación de Antonio Bonfatti.

"No se trata sólo de desarrollar eficientemente sistemas de movilidad, sino de promover el desarrollo de ciudades inclusivas resolviendo problemas de marginalidad social con intervenciones urbanas integrales", agregó la profesional.

"Yo me animo a liderar esto porque tuve a cargo la Unidad de Gestión Ferroviaria. Nosotros insistimos con la necesidad de reactivar estos dos ramales, pero para eso hay que mejorar y renovar las vías, hay que hacer dos desvíos de cruces en cada ramal, porque las cargas siguen pasando y hay que agregarle el servicio de pasajeros", explicó Monge Fabrón.

Y aclaró: "Cuando ya no estuve en la Unidad, cambiaron las políticas y no sé por qué no se avanzó con estos temas. Desde mi visión de especialista en movilidad urbana y territorial, entiendo que hay que abordar estos temas desde muchos lugares. Es una gran oportunidad para que nos movamos mejor".

"El ferrocarril, en sus orígenes, fue un elemento integrador del territorio. Después vino el «ramal que para, ramal que cierra», y se desactivó todo. Pero hay elementos que pueden volver a ser vertebradores y pueden ayudar a la reactivación de los trenes", apuntó la arquitecta.

En ese sentido, resaltó que "hay que entender las estaciones, no sólo como una parada de tren, sino como un centro disuasorio del uso del automóvil individual. Y también estamos incorporando la idea de una parada en el aeropuerto. Sería un gran aporte".

Para recuperar el servicio del tren, Monge Fabrón destacó que "hacen falta decisiones políticas". Y argumentó: "Nosotros estamos haciendo una movida ciudadana para que se tenga en cuenta la importancia del tema. Las tierras por donde circulan los trenes son nacionales, y los ferrocarriles operan bajo jurisdicción nacional. En ese marco deben surgir las decisiones políticas".

"Hasta ahora, las decisiones políticas parecen no ver esto como una gran oportunidad. Esto está cantado, los surcos ferroviarios están vacíos, y estamos gastando tiempo y estrés ciudadano yendo y viniendo en auto por la ruta", graficó.

Concientización

El primer paso de esta campaña es promover la modalidad de estas Juntadas Ferroviarias, para instalar el tema en la agenda sociopolítica de la ciudad y la región. "Estas juntadas surgieron de un grupo de alumnos, ya que soy profesora de Urbanismo en la Facultad de Arquitectura. La primera se realizó en Casilda el mes pasado, y de ahí surgió la idea de hacer una juntada por mes, en las distintas estaciones de los ramales que van de Rosario Norte a Cañada de Gómez, y de Rosario Norte a Casilda".

"En estos encuentros realizamos juntadas de firmas. Y la idea es que los municipios, la provincia y la Nación vean que esto representa una oportunidad que la ciudadanía reclama hace rato".