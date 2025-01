Vacunas, agua y botiquín: recomendaciones de Salud para quienes viajen de vacaciones de verano

Para aquellos destinos tropicales donde existen enfermedades trasmitidas por mosquitos, como dengue, chikungunya, zika, malaria, entre otras, es fundamental el uso de ropa clara y larga, cubrir pies, usar mosquiteros, pastillas evaporizadoras en los ambientes y aire acondicionado en las habitaciones y repelente a base de DEET, o icaridina. Estos deben aplicarse en la piel expuesta luego de 15-20 minutos de utilizar el protector solar, y repetirlo cada 4-6 horas; sobre todo después de ingresar al agua.

Para las enfermedades trasmitidas por alimentos o agua contaminada, se sugiere evitar consumir agua no segura, hielo y alimentos crudos, salteados, o de venta ambulante. Elegir en cambio alimentos cocidos y agua embotellada.

Fiebre amarilla

La fiebre amarilla es una enfermedad viral que puede ser grave y provocar la muerte, y se transmite a través de la picadura de ciertos mosquitos infectados. Puede prevenirse a través de una vacuna segura y eficaz, que se encuentra disponible de forma gratuita. Es de aplicación única para mayores de 9 meses hasta los 60 años, y se recomienda para destinos con riesgo de transmisión (si la persona está fuera del rango etario para recibir la vacuna, se le recomienda no viajar a ese destino) y destinos donde no existe transmisión, pero exigen la vacuna para ingresar al país (si la persona no puede recibir la vacuna por la edad o porque tiene contraindicaciones, puede solicitar un certificado especial en los mismos efectores a donde se vacuna).

Para verificar los vacunatorios disponibles en el territorio santafesino se puede consultar en la web del Gobierno de la Provincia

Brasil no requiere esta vacuna para el ingreso, es decir que no se exige el certificado de la misma. No obstante, a partir de la detección de nuevos casos de fiebre amarilla en zonas que anteriormente no eran consideradas de riesgo, la Dirección General de Asuntos Consulares de la Cancillería Argentina recomendó la vacunación a los ciudadanos argentinos que se desplacen a los Estados Acre, Amapá, Amazonas, Bahía, Distrito Federal, Goiás, Maranhao, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Pará, Paraná, Piauí, Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, Rondonia, Roraima, Santa Catarina, San Pablo y Tocantins. Especialmente, si se visitan rurales o silvestres.

Al regreso

A la hora de volver, se recomienda estar atentos a cualquier malestar. En caso de tener síntomas similares a una gripe, sin manifestación de catarro o mucosidad, no automedicarse, hacer la consulta inmediata al médico y referir el antecedente de viaje. Para más detalle de estas recomendaciones e información de utilidad, consultar en la web del Gobierno de la Provincia.