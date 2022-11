Una taxista que fue gatillada por un pasajero cree haber reconocido a su agresor en la calle

Mercedes es la chofer que un sábado de junio a las 23, cargó una pasajera en el centro y la llevó hasta Pellegrini y Rodríguez. Una vez que se detuvo en esa esquina se subió al taxi, sin preguntar si estaba libre, un joven que le dijo que lo llevara a Provincias Unidas y bulevar Seguí.

Taxista.jpg

Al cruzar Presidente Perón y Provincias Unidas le hizo señas de luces a un patrullero, pero no la vieron. Fue entonces que el muchacho, de unos 25 años y con un tatuaje en la frente, sacó un revolver y le dijo: “Dame toda la plata que estoy re empastillado”.

“Me puse muy nerviosa. Él me decía que parara, pero yo en vez de frenar aceleré para ver si alguien me veía. Me puso el revólver en la sien y comenzó a gatillar una, dos, tres veces. A la cuarta salió el tiro. Pensé que me había dado y se me cruzaron mis cinco hijos por la cabeza. Frené, abrí la puerta del auto y me quise bajar, pero estaba con el cinturón de seguridad. Me lo desabroché, me bajé y corrí, ni sé hacia dónde. El también se bajó y corrió para el otro lado con la recaudación. Yo no podía tenerme en pie, temblaba, lloraba. Fue horrible”, le había contado la mujer a este diario.