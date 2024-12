Una rosarina volvió de Australia y encontró un alacrán en su mochila

>> Leer más: Una rosarina es la nueva Miss Mundo Argentina y representará al país en el certamen internacional

“Recorrí las costas oeste, este y sur en caravana, e hicimos la carretera más larga de Australia. Vimos cualquier cantidad de arañas, serpientes, canguros y todos los animales que se pueda imaginar”, relató la joven rosarina sobre su más reciente experiencia.

Un alacrán entre la ropa

Al llegar a su casa, el animal venenoso se hizo presente. “Llevé mi mochila a todos lados, no sé cómo pasó en mi carry on, que la tuve todo el tiempo conmigo, y no tenía ni idea que estaba ahí”, indicó, y agregó: “Mi hermana empezó a sacar las cosas de la mochila y apareció el alacrán. No entiendo cómo viajó conmigo tanto tiempo, pudo haber pasado cualquier cosa”.

“Abrí la mochila y vi que pasó al lado mío, que se fue para la parte del sillón. Lo agarramos con un frasco de café”, confesó Josefina, hermana de Martina, sobre el método casero con el que lograron retener al alacrán, pero rápidamente se percataron de que podría venir con una pareja. A pesar de continuar la búsqueda, solamente contaron con la aparición de un ejemplar.