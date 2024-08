Una rosarina busca que anulen su estado civil de divorciada para volver a ser soltera

No hay registros ni precedentes de esta demanda. Marcela Ramírez es la primera persona en pedir el cambio de su estado civil de divorciada a soltera.

Marcela y su abogada Tamara Altamirano presentaron la semana pasada una sumaria información, es decir, un juicio que no va contra nadie sino que es simplemente para que un juez declare algo. Tras ser rechazado, este jueves recurrieron a un recurso de revocatoria para que el juez pueda revertir su opinión. En caso contrario, irán a la Cámara de Apelación.

Además, el juez hizo mención al respeto por el orden público. "Hay determinados derechos que tradicionalmente hacen al orden público : lo que siempre es así y siempre debe seguir siendo así para que no haya caos. Pero si ya no hay ningún fundamento, ni en lo económico ni en la responsabilidad parental, ¿para que seguir siendo divorciada?", sostuvo.

>>Leer más: Tres de cada diez bebés santafesinos son anotados con el apellido de la madre y el padre

La estigmatización tras el divorcio

Marcela se puso de novia muy joven y después de once años de relación la pareja decidió casarse. Sin embargo, por las cosas de la vida, al año se separaron y un par de años después efectivizaron el divorcio, cuando todavía ella no tenía 30 años. Cuando quiso salir y reencontrarse con la vida de soltera, descubrió que el hecho de haberse casado y separado le había dejado una marca imborrable y cargada de estigmatizaciones. "Quiero sacar una etiqueta que está juridicialmente vacía. El estado civil es nuestra etiqueta social. ¿Por qué no puedo volver a ser soltera?", declara la joven rosarina.

"Es un sello en la frente. Me encontré con miradas de suspicacia, de reojo, momentos incómodos", sostiene Marcela y agrega: "Me pasó hasta con mi círculo cercano: no podían entender que mi relación se terminara. Después cuando querés conocer gente el término también genera algo distinto".

>>Leer más: El Registro Civil de Santa Fe ultima detalles para empezar a divorciar sin jueces ni abogados

"Divorciada, separada, apartada... ¿de quién? ¿de qué? Este estado civil define a la persona como un ser que existe en referencia a alguien con quien ya no tiene por qué tener vínculo. Al perder la soltería y no poder recobrarla, uno pierde la posibilidad de ser pleno, de ser uno. Solo se puede optar por ser 'divorciado de...', 'casado con...', 'en segundas nupcias', 'viudo de...'. Hay algo en estas etiquetas que suena a 'usado', a 'de segunda mano'", indica el documento que presentó Marcela junto a la abogada Altamirano.

Por otro lado, tras haber emprendido este recorrido sinuoso, Marcela conoció distintos casos de mujeres que se encuentran en la misma situación: "Hay personas que hace treinta años que se divorciaron y para conseguir una visa le piden los datos de su ex pareja que por ahí no la ve hace veinte años. Mi caso es el más simple: no tengo hijos ni bienes".

Además, la joven rosarina piensa en las mujeres que sufrieron violencia de género por parte de sus ex parejas: "Poner divorciada es estar evocando esa situación nefasta constantemente".