Un supuesto viaje y miles de hipótesis: la historia que tiene en vilo al Superior de Comercio

Qué hay detrás del caso de un alumno de 17 años al que buscan desde el viernes. "Si me buscan, me voy de vuelta", advirtió en un video posteado en sus redes.

Es que la falta de su documentación personal le habría impedido subirse a un colectivo de larga distancia. Pero con el objetivo cumplido, "Tony" posteó un video en sus redes sociales para "llevar tranquilidad" luego de horas de angustia e incertidumbre.

"Quería tomarme un tiempo. Me vine a Mar del Plata, estoy alquilando un departamento, tengo trabajo de mozo. No me quisieron contratar en ningún lado por ser menor de edad", dice el chico en una historia de Instagram, que luego desapareció de sus publicaciones. Esto no sin antes lanzar una advertencia: "Si me buscan, me voy a la mierda de vuelta".

Más allá de cierto alivio que hubo entre compañeros y directivos del Superior, el caso sigue despertando suspicacias. Desde el Ministerio Público de la Acusación (MPA) confirmaron que "la búsqueda de paradero sigue activa".

Entre los datos que existen suena uno muy fuerte: un presunto faltante de una suma importante en moneda estadounidense y joyas que pertenecerían a una familiar directa. Todo está en el terreno de las hipótesis, donde además se mezclan otros componentes.

Previamente a su presunto escape a Mar del Plata, ¿intentó este adolescente ingresar al Casino local y le fue impedida la entrada por ser menor de edad? Nadie pudo confirmarlo este domingo, en un mar de rumores y comentarios que inundaron los chats de los alumnos y padres.

Algo es seguro: un adolescente de 17 años que toma esta decisión inconsulta y que preocupa a todos necesita ser escuchado y seguramente contenido, al igual que su entorno familiar.

Mientras tanto, los investigadores están abocados a chequear todas las pistas, y más aún que el chico esté efectivamente en la costa atlántica. Es decir, que el video posteado sea actual y corresponda a ese lugar.

Perfil atípico

Las autoridades del Superior están en contacto con la madre y el padre de "Tony", que además de alumno es presidente del Centro de Estudiantes y muy conocido en la escuela, aunque tiene un perfil "atípico" al de otros dirigentes estudiantiles del secundario. Algunos señalan que no era lo participativo que ese cargo demanda o por tradición impone. "Estamos a la expectativa de cómo se puede seguir colaborando", dijo el director del coelgio, Pablo Alessandroni.

En la institución existe una estrategia de orientación sobre cómo trabajar en grupos esta drástica decisión de un alumno. "Es la primera vez que nos pasa algo así, que un chico se va por su propia cuenta", dijo con alarma Alessandroni y adelantó que está previsto un trabajo con el alumnado para abordar la problemática que involucra a adolescentes. "Los adultos, profesores y padres tenemos que ver bien cuánto podemos incidir, reflexionar y dar contención a sus compañeros y compañeras, trabajar con el Centro de Estudiantes para ver esta historia y más allá de lo subjetivo de esta decisión de perder contacto y desaparecer, preguntarnos los por qué que lo llevaron hasta acá", apuntó el director. Un herramienta que se aporta desde lo académico para ver en qué se puede aportar en lo vincular en general.

Fue un fin de semana movido para el Superior. Todas las áreas estuvieron movilizadas, dando respuesta en lo posible a la demanda de consultas. "Irse de un hogar no es algo que propiciemos, por el contrario, pero no hay que juzgar las causas que llevaron a un adolescente de 17 años a tomar una decisión de esta naturaleza. La escuela quedó a disposición de la familia para lo que precisen", señaló Alessandroni.

La institución tomó nota de esta búsqueda de paradero por el resto de los padres. La familia de "Tony" se mostró hermética ante el aluvión de preguntas, entre el estupor, el miedo y la falta de respuestas. "Habría que analizar si estaban en shock, o prefirieron no dar muchos detalles de cuestiones privadas o domésticas en el seno familiar", indicó una fuente consultada.

La orden de dar con el paradero de este adolescente de 17 años, de 1,85 metro de altura, sigue en pie.