Un gran árbol cayó en el microcentro rosarino y quedó cortado el tránsito

Vecinos y personas que estaban en el bar de la esquina escucharon el estruendo y salieron a la calle asustados, para descubrir que el tronco y las ramas impedían el tránsito por San Lorenzo. También se cortaron algunos cables de electricidad.

No se reportaron heridos y no hubo autos dañados en el incidente. Parte del tronco cayó en la vereda y la mayor parte del árbol se desplomó en la calle, lo que contribuyó a que no resultaran heridos los transeúntes que circulaban a esa hora por esta calle céntrica.

2021-01-18 arbol3.jpg