Un adolescente socio de Náutico sería quien filmó a las jugadoras en las duchas

“Supuestamente sería un menor de 15 años. Digo supuestamente porque tenemos una foto carné en la que se lo ve con un corte de pelo diferente. Estamos tratando de ver como sigue este tema en la justicia y citarlo. Tenemos un teléfono declarado en el sistema. Ayer estuvimos llamando y nadie respondió en todo el día. El área de Convivencia del club junto con el equipo interdisciplinario trató de comunicarse con la familia, pero hasta ahora no tuvimos contacto”, expresó.

El presidente de Náutico explicó la postura que adoptó al enterarse de lo que había sucedido con las jugadoras del club visitante. “Nos juntamos con los dirigentes del Talar y les sugerí que hicieron la denuncia penal. Mientras esperamos que nos notifiquen estamos juntando toda la información para entregar a las autoridades y seguir las líneas que dictaminen”, contó.

“De lograr identificar a la persona, trabajaremos con él dentro del equipo interdisciplinario dándole la ayuda que necesite, porque no deja de ser un menor independientemente de lo que disponga la justicia. Vamos a avanzar hasta las últimas consecuencias para que esto se esclarezca”, agregó en declaraciones a El Tres TV.

Con relación al partido de básquet que debían jugar Naútico y El Talar, Crealini aclaró que la institución de Arroyito acatará la decisión que tomen la Federación. "Es un partido que pasó a un cuarto plano. No me interesa si lo jugamos o no. Bajo estas circunstancias, me solidaricé con las chicas de El Talar porque esto es una gran familia y El Talar es un club del cual somos amigos. El partido de anoche ya no importa”, sostuvo.

Qué denunciaron las jugadoras

Rocío Cejas, la capitana del equipo de El Talar, contó en LT8 que la persona que las filmó mientras se duchaban "sería un menor que entró al vestuario de varones y desde allí por arriba de la pared nos filmó". Amplió: "Por las cámaras del club se lo vio con una actitud sospechosa antes de entrar al vestuario. Al parecer se paró sobre una mesa para pasar el brazo y con un celular nos filmó o sacó fotos. No sabemos el contenido qué pudo capturar. Es la primera vez que estamos ante esta situación, es todo nuevo", remarcó.

Cejas contó el partido contra Naútico estaba programada para ayer lunes a las 9 de la noche. "Llegamos al mediodía, almorzamos, entrenamos y en el momento que nos vamos a bañar cerca de las 15 en el baño que nos brindó Náutico sucedió esto. Tomamos la decisión de no presentarnos a jugar el partido porque estábamos atravesadas por esta situación", precisó.

"La gente del club identificó por las cámaras que en ese momento entró un menor y volvió a salir a chequear que no haya nadie en los pasillos y luego entró corriendo de nuevo al vestuario. No sabemos cuánto tiempo fue desde que ingresó hasta que salió del vestuario, pero es una sola persona la que se ve en ese video. Supuestamente lo reconocieron, es socio del club", consideró Cejas.