El tiempo en Rosario: el calor da tregua y llega un sábado con temperatura agradable El termómetro marca un descenso para este 3 de enero. La máxima alcanzará los 25º y el sol será el gran protagonista de la jornada 2 de enero 2026 · 19:31hs

Foto: Virginia Benedetto / La Capital Las piletas del parque Alem, un refugio para los rosarinos ante el calor.

Rosario transita los primeros días de 2026 bajo una atmósfera pesada y persistente. Tras el pico de 40º registrado en la víspera de Año Nuevo y un leve respiro térmico durante el viernes, el sábado 3 de enero llega el alivio. Según el último parte del Servicio Meteorológico Nacional, llega la tregua: se espera una jornada con una temperatura máxima de 25º.

El cielo se presentará algo nublado durante gran parte del día, aunque sin probabilidad de lluvias. La humedad, un factor determinante en la región, será del 57 %.

Cómo estará el tiempo el sábado en Rosario De acuerdo al SMN, la temperatura mínima será de 16º por la madrugada, que dará paso a un ascenso hacia la tarde, tocando el techo de los 25º. Una temperatura primaveral. Los vientos predominarán del sector sudeste y sur.

Una leve alza de la temperatura se registrará el domingo 4 de enero. Para esa jornada, los modelos meteorológicos anticipan un cielo ligeramente nublado y una máxima que podría trepar hasta los 28º. Recién hacia el inicio de la semana laboral, las marcas volverán a superar los 30º.

Ante este escenario, se mantiene vigente la recomendación de hidratarse permanentemente y evitar la exposición al sol en las horas pico, especialmente considerando que la ciudad todavía arrastra el calor acumulado de una semana que puso a prueba a todos los rosarinos.