Identificaron el cuerpo hallado en la cancha de un club infantil: es un chico de 16 años

Yahir Thiago González jugó en la institución y vivía en el Fonavi de Parque Oeste. Faltaba de su hogar desde el primero de enero

Claudio Berón

Por Claudio Berón

3 de enero 2026 · 15:09hs
El cuerpo estaba sobre un lateral de la canchita del club.

El cuerpo estaba sobre un lateral de la canchita del club.

Un hallazgo macabro ocurrió este viernes en el césped de una cancha de fútbol del Club Infantil Libertad. Luego de la denuncia sobre la presencia de un cadáver en Riobamba al 5900, en el barrio Bella Vista Oeste, los investigadores lograron confrimar la identidad.

El cuerpo de Yahir Thiago González, de 16 años, presentaba signos y marcas de lo que serían golpes en el rostro y yacía sobre una de las canchas de fútbol del club que linda con la vieja Quinta Luciani. Aún no se sabe la causa de muerte, pero no se descarta que quede como muerte dudosa mientras se esperan los resultados de la autopsia.

Alertada por los vecinos, la policía se acercó en la tarde de este viernes al predio junto al Sistema Integrado de Emergencias Sanitarias (Sies) para constatar la muerte del adolescente. También trabajó en el lugar la Policía de Investigaciones (PDI), que realizó las pericias correspondientes.

Un adolescente muerto en el Club Infantil Libertad

Según los vecinos de la zona, el muchacho vivía en el Fonavi del Parque oeste y jugó a la pelota en el club infantil. "Era un buen pibe, la madre fue esta mañana a reconocerlo a la morgue. Hacía un par de días que faltaba de la casa y loe estaban buscando", contó una vecina.

>> Leer más: Balacera en el Fonavi de Parque Oeste: heridos y una pista que lleva a la banda Los Menores

El portero del club se encontraba limpiando la cancha cuando encontró el cuerpo. "Estaba sacando el pasto seco, ramas y hojas, cuando en el alambrado que está lindando con una canchita de la Quinta Luciani me pareció ver una pierna, me acerqué y vi que no respiraba. Para mí era un hombre más grande, pero al rato vino una mujer y dijo que su hijo se había perdido, por ahí es el hijo de esa señora", sostuvo cuando aún no se sabía la identidad, ya que no había ningún documento de identidad.

>> Leer más: Más de 20 balazos en los monoblocks de Parque Oeste: otra bronca de Los Tripi

Hipótesis y dudas

Las hipótesis sobre la mecánica son muchas. "Por acá puedes ser cualquier cosa: por ahí le pegaron y mientras huía se cayó. No parecía que estaba baleado ni acuchillado, según me contaron. Pero sí es del barrio, seguro", dijo una vecina que no quiso abundar más sobre el asunto ¿Miedo? ¿Precaución y respeto por el muerto?

Un dato llamativo y que seguramente podrá aclarar la mecánica del hecho y la causa de muerte es que el lugar está rodeado de cámaras de vigilancia y de domos que toman imágenes a 360 grados. "Mirá, pudo entrar por cualquier lado al club. El barrio no comentó mucho" acotó un hombre que caminaba con su hija por las inmediaciones.

El caso lo tomó la fiscal del MPA Marisol Fabbro, quien dispuso las medidas para aclarar el hallazgo.

