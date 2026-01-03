Es arquero, tiene 45 años, está en un grande de Sudamerica y renovó contrato: jugará hasta los 47

Es arquero y se hizo profesional en el lejano 1997 en un equipo de tercera división, aunque un año después se consolidó y pasó por varios clubes de primera

Fábio es arquero de Fluminense, equipo con el que ganó la Copa Libertadores en 2023.

Corría el año 1997. Unión Bandeirante Fútbol Club jugaba en la tercera división del fútbol brasileño. Y bajo los tres palos apareció un arquero debutante: se llama Fábio Deivson Lopes Maciel y en el mundo del fútbol, no solo en Brasil, es conocido simplemente como Fábio.

Después de aquel lejano debut, Fábio pasó por varios clubes, aunque no tantos como podría suponerse con semejante trayectoria. Jugó en Atlético Paranaense, Cruzeiro, Vasdo da Gama, otra vez Cruzeiro y finalmente Fluminense, a donde llegó en 2022. En su segunda etapa en Cruzeiro jugó desde 2005 hasta 2021.

Ganó muchos títulos, pero los más importantes fueron la Copa Libertadores (2023) y la Recopa Sudamericana (2024) con Fluminense, y la Copa América (2004) con la selección de Brasil. Tiene en su haber tres ediciones del Brasileirao, el campeonato nacional brasileño, y tres Copas de Brasil.

Ahora, a los 45 años, el arquero de los 1387 partidos en primera divisón acaba de renovar contrato por dos años con el equipo carioca. Significa que jugará en Fluminense hasta los 47 años, un hito excepcional para el fútbol profesional.

Para Fluminense, la renovación asegura estabilidad bajo los tres palos y refuerza la identidad del equipo. Para Fábio, seguir escribiendo capítulos de una trayectoria histórica, desafiando estadísticas y prejuicios, y reafirmando que la edad, cuando hay compromiso y rendimiento, puede ser apenas un número.