La metamorfosis del autódromo municipal Juan Manuel Fangio

Ofrece una renovada propuesta. A la vez promete seguir siendo un motor de desarrollo y disfrute con tinte bien rosarino. El pasado y el presente se entrelazan con pasión bajo una misma cinta asfáltica. El autódromo Juan Manuel Fangio evidenció una verdadera metamorfosis en los últimos dos años. Ya no solo alberga carreras de autos. También brinda show musicales a gran escala y es escenario de la Pista Recreativa , donde cada domingo la familia disfruta de una jornada diferente. Sin dudas, estas presentaciones no solo atraen a un público entusiasta, sino que también generan un impacto económico significativo en la región , promoviendo el turismo y moviendo el comercio local. “La realidad marca que nuestro autódromo se reinventó y hoy es un polo multifuncional”, comenzó explicando con tono pausado el presidente del trazado Fabián Svegliati en el amanecer de la charla a fondo con La Capital (sección Motores) . “Es un lindo desafío, porque tenemos las puertas siempre abiertas a la comunidad”, acotó el presidente del trazado local, que en breve recibirá al Turismo Pista y a la telonera Categoría Agrupadas Federadas, dejando para diciembre el plato fuerte del año “con la realización del Coronación del TCR Sudamericano”.

—La iniciativa de abrir y ofrecer otras propuestas es muy buena y positiva para todas las partes. El autódromo está emplazado en un impresionante espacio de 60 hectáreas y lo pusimos de lleno a beneficio de la ciudad. Se fueron haciendo varios cambios de manera sincronizada y constante. Incluso, los domingos que no hay carreras tenemos la Pista Recreativa para que la disfruten todos los vecinos. Se arman lindos encuentros y hemos generado además un par de recitales internacionales, que también convocaron a toda la ciudad. A eso le sumamos que todo aquel que tenga un auto y quiera conocer lo que es una pista de carrera, puede venir y disfrutarla, siempre con todos los elementos de seguridad.

—¿Qué más ofrecen?

—Se suele brindar una demostración de distintos tipos de autos en una exposición dinámica. Eso es acompañado por bandas musicales. Otra cosa importante son cuando las terminales de marcas vienen y hacen Test Drive, entre otras acciones.

—¿Tuvieron que reiventarse porque una ordenanza municipal solo permite realizar seis carreras al año?

—Por un poco de todo. Es cierto que tenemos cinco competencias nacionales y una internacional. Como también que el Concejo tuvo la voluntad de darnos una o dos excepciones en su momento. Decidimos abrirnos porque es una forma de tener activo un espacio que es de todos los rosarinos.

fangio1.jpg El Fangio es una gran plaza fierrera. Lo ratifica en cada fecha que organiza.

—¿Cómo toman que Rosario es pionera en usar el autódromo para otras actividades?

—Con orgullo, porque se hicieron grandes recitales. Por acá pasaron figuras internacionales como fue el cierre de gira de Joan Manuel Serrat o Ricky Martin. En este sentido, la ciudad se reposicionó también frente a otras grandes urbes.

—¿Es complejo coordinar estos actos?, ya que el autódromo se caracteriza por organizar carreras.

—No, porque estamos sincronizados con la Municipalidad mediante Sebastián Chale, la secretaria de Deporte y Turismo, Alejandra Mattheus, o la directora de Turismo, Andrea Nisnevich. Todas las partes sabemos que cuando hay movimiento acá, tracciona mucho la economía y el turismo. Rosario es una gran plaza fierrera, pero se transformó además en un lugar donde la recreación y la cultura también ganaron su espacio.

—Esas cosas están bien y suman, pero el tuerca solo quiere saber si el Fangio va a recibir en un futuro no tan lejano al TC nuevamente.

—De nuestra parte, siempre estamos en tratativas. Nunca dejamos de tener diálogo con las autoridades de la ACTC, pero la realidad es que no es algo tan sencillo. Pese a todo, estamos viendo de hacer alguna fecha con las pick-up el año que viene y ver después lo del Turismo Carretera.

fangio5.jpg En mayo de 2019 llegó el Turismo Carretera por primera vez al Fangio y todo fue una fiesta.

—¿El Fangio necesitaría reformas para traer al TC?

—Siempre se están haciendo mejoras o refacciones en el autódromo. De hecho, apenas arrancó el año tuvimos la visita del ingeniero de la CDA y, en líneas generales, no objetó nada. Sí debimos realizar una reparación en la zona del curvón cuando vino el Turismo Nacional porque era necesario hacerla, pero todo lo demás funcionó perfectamente. Lo mismo pasó con el paso del TC2000, donde las autoridades aprobaron todo porque ven que nuestro trazado tiene todo y en buenas condiciones. En ese sentido, quiero remarcar que Rosario no solo tiene un autódromo acorde al nivel gracias a la Municipalidad sino además las instalaciones y un público único diría en el país. Queda demostrado cada vez que hay carreras. Se llena el Fangio. Y eso es un plus que también disfrutan los pilotos y el resto de los organizadores. Por eso, llegado el caso, no deberíamos hacer grandes retoques para recibir otra vez al Turismo Nacional. Todos queremos siempre lo mejor para la ciudad, porque sabemos que cuando hay una fecha de automovilismo tracciona turismo, comercio y demás rubros por el fuerte flujo de gente que llega de diversos lados.

—¿Qué carreras tienen en agenda además del Turismo Pista?

—El Turismo Pista vendrá a fin de mes, en septiembre tendremos una fecha de la Categorías Agrupadas Federadas, mientras que para diciembre recibiremos el TCR South América, que hará el Coronación en casa. Con respecto a esta especialidad, para nosotros tiene un gran valor porque la categoría solo sale cuatro veces de Brasil, y nos eligió para cerrar la temporada. Será una gran fiesta, sin dudas.

—¿Y están proyectando algo fuera de las competencias?

—Así es. Estamos analizando junto al directorio hacer el primer encuentro rodante de Rosario. Porque vemos que quienes salen a pasear en motorhome no tienen lugar para hacer base, entonces queremos abrir el Fangio para que todos disfrutemos de una hermosa jornada. La idea fue bien recibida por los protagonistas, ya que saben que acá tienen todo a mano y en condiciones, sea desde el mismísimo ingreso como red eléctrica, agua potable y seguridad. Incluso proveedurías cerca tienen.

—¿Cómo articularían esa actividad?

—Con gente de nuestro sector. Pero no solo queremos que se queden bien cómodos acá adentro del autódromo, sino que además tenemos proyectado generar una visita turística por la ciudad con salidas gastronómicas. Es un lindo proyecto con una gran movida.

—¿Habrá nuevos show musicales y seguirán abriendo las puertas los demás días para la comunidad?

—En cuanto a los espectáculos, por ahora no tenemos confirmación. Sí hay algo en el borrador, pero no está definido. En cuanto a lo demás, las puertas del Fangio están abiertas todos los días para la comunidad rosarina. Este es un espacio público que ofrece sus instalaciones para que la familia las disfrute. Y vemos que se están apropiando, porque los domingos, con la Pista Recreativa, viene mucha gente y disfruta de todo este ambiente. El vecino lo disfruta a diario porque hay personas que vienen a andar en bicicleta, cuando antes debían salir a la ruta o autopista, con todo el peligro que eso implica. Los ves acá y están siempre girando y riendo de manera segura.

fangio6.jpg En noviembre de 2022 Joan Manuel Serrat brindó un gran show en el Fangio.

—¿Hacen otras acciones?

—Sí, hay eventos de concesionarios y además la policía motorizada entrena diariamente. También tenemos el Motor Fest. El Autódromo Juan Manuel Fangio está al servicio de la sociedad, pese a que nuestro ADN es recibir diversas fechas del automovilismo. Pero en líneas generales, este autódromo se reconfiguró para ser un espacio multiuso para la comunidad rosarina.