Tras el cierre de varios comercios del centro de Rosario, empresarios encienden las alarmas

El secretario general de la Cámara Argentina de la Mediana Empresa (Came) y empresario santafesino Ricardo Diab advirtió que los vendedores minoristas de Rosario aún tienen la capacidad de sostener sus negocios, pero no aseguró que esa situación pueda sostenerse mucho más en el tiempo sin fisuras.

“Santa Fe tiene una diversidad productiva que no tienen otras provincias y tienen muchas posibilidades todavía de sostenerse, por lo cual no notamos” el fenómeno del cierre de locales de venta de bienes y servicios "pero en otras partes del país eso está ocurriendo y nosotros no estamos exentos", apuntó el referente de Came.