Transporte urbano: empresarios de colectivos vaticinan un paro a nivel nacional para el martes

Desde Fatap no descartan un paro nacional el próximo martes si no hay soluciones en la reunión paritaria.

El titular de la Federación Argentina de Transporte Automotor de Pasajeros (Fatap), Gerardo Ingaramo , pronosticó que el martes próximo podría producirse "un paro general " en el transporte urbano de pasajeros y justificó su postura en la falta de mayores subsidios y de acuerdos entre los gobiernos nacional, provinciales y municipales respecto a la situación del sistema. "No vemos una salida porque nadie se sienta a discutir", justificó el dirigente.

En declaraciones hoy al programa " El primero de la mañana ", de LT8 , Ingaramo planteó que la situación del sistema de transporte de pasajeros entró en un "escenario oscuro, con un panorama incierto y no sabemos cómo salir de este conflicto dado que las autoridades nacionales, provinciales y municipales nunca se han reunido en la mesa paritaria , que son quienes resuelven los aportes necesarios para el funcionamiento del sistema".

El titular de Fatap explicó luego que "nosotros no fijamos tarifas y estamos complicados. Creo que no va a haber ninguna resolución hoy, que nos van a citar para el lunes, que es cuando termina la conciliación, y el martes seguramente habrá paro. Y en todo el país. Y lo creo porque no se está alcanzando ningún acuerdo ni el el Amba ni en el interior".