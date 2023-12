Transporte de pasajeros: empresarios garantizan los sueldos de noviembre "pero no con el aumento"

Respecto al pago de los salarios del mes de noviembre, los que deben hacerse efectivo el próximo miércoles 6 de diciembre, el titular de la Fatap explicó: "Está garantizado pagarlos, pero no con el aumento. El incremento pautado por paritaria es de 10% para noviembre y de 8% para diciembre. Ya estamos en un escenario de conflictividad, y el problema será mayor si el Estado nacional no envía los fondos". Por último alertó que "en enero tendrá que haber aumento de tarifa porque si no será imposible prestar el servicio. Las empresas no dan más".