El gobierno nacional le debe a Santa Fe más de 6 mil millones de pesos del subsidio de la Sube

Nación se hace cargo del 55% del costo del pasaje de jubilados, pensionados, veteranos de Malvinas y beneficiarios de programas sociales, entre otros, sin embargo no transfiere el subsidio a las provincias desde marzo.

El transporte de corta y media distancia en Santa Fe con números en rojo por la falta de pago desde Nación

Las empresas de transporte de corta y media distancia de Santa Fe insisten al gobierno nacional cobrar una deuda que supera los 6 mil millones de pesos por los viajes que reciben atributos sociales de la Sube . Además, el gobierno provincial busca sumar a otras 10 empresas que aún no cuentan con el beneficio.

Desde la llegada al gobierno nacional de la administración libertaria se eliminó el fondo compensador, para pasar a una lógica de subsidios a la demanda, es decir, que los usuarios reciban el descuento al abonar el pasaje. Este sistema se aplica tanto para el sistema de transporte interurbano de las principales ciudades de la provincia, como para los servicios de corta y mediana distancia.

Este mecanismo atraviesa en la última temporada una falla que pone en jaque la rentabilidad de las empresas santafesinas y del país: Nación se atrasó en el pago de estos atributos.

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Recién el 19 de mayo, la Secretaría de Transporte de la Nación abonó el saldo de febrero correspondiente al 55% del boleto de cada viaje de usuario con el beneficio. Quedando aún pendiente el pago del último bimestre.

Cuánto le deben a las empresas de Santa Fe

En la provincia hay cuarenta empresas de transporte de corta y mediana distancia, treinta de ellas tienen habilitado el descuento Sube para jubilados y/o pensionados, personal del Trabajo Doméstico, veteranos de la Guerra de Malvinas, monotributistas sociales y beneficiarios asignación universal por hijo, asignación por embarazo, pensiones no contributivas y otros programas.

Los usuarios que son alcanzados por este beneficio tienen un descuento del 55% del pasaje, que el gobierno abona a las empresas ese monto. Sin embargo, desde el comienzo de 2026 el pago se atrasó y en la segunda quincena de mayo se regularizó el saldo de febrero.

No obstante, el gobierno nacional no pagó lo correspondiente entre marzo y abril, que asciende a una deuda total de 5.800 millones de pesos, sumado a las comisiones Sube, que rondan en 400 mil pesos, explicó la secretaria de Trasporte de Santa Fe, Mónica Alvarado, en LT8.

“Siempre planteamos la necesidad de regularizarlo porque, como toda empresa, necesita previsibilidad”, agregó Alvarado y destacó la insistencia del Consejo Federal de Transporte (Cofetra) para exponer la situación que abarca a Santa Fe y todo el país.

Por su parte, el gobierno nacional, “se comprometió a regularizar las deudas y volver a pagar mes a mes”, según reveló la funcionaria de Santa Fe. De todas maneras, y a pesar de la deuda sostenida en el tiempo, Alvarado aseguró que nunca estuvo en análisis la suspensión del beneficio Sube para evitar desfasaje en la rentabilidad de las empresas.

Otros pedidos de Santa Fe

Además de reclamar por el dinero adeudado, el gobierno de Santa Fe sostiene desde 2024 un reclamo para incorporar a las 10 empresas locales restantes a los beneficios Sube y así completar la flota de transporte de corta y mediana distancia.

Y este pedido también va acompañado de poder sumar el Certificado Único de Discapacidad (CUD) al sistema Sube. “Solicitamos al gobierno nacional que las personas con CUD tengan SUBE para poder tener trazabilidad”, expuso Alvarado. Hasta el momento, quienes cuentan con el CUD tiene asegurado el viaje sin costo en el transporte urbano, interurbano, de corta y larga distancia sólo con mostrar el carnet, Santa Fe solicita que se digitalice ese pasaje para obtener datos de la movilidad de este sector de la población.