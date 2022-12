Transporte: los choferes advierten "problemas" si no cobran el aguinaldo

Nación avisó que envió 708 millones de pesos a la provincia que aún no se efectivizaron. Hay 2 mil conductores que aguardan por el cobro

El lunes, la UTA aguardaba “mayores certezas” para no ir al paro. Copello resumió el diagnóstico en una frase: “Si no hay para Navidad un aporte importante va a haber problemas”, sentenció al graficar que la situación no era alentadora. “Esperemos lograrlo”, dijo para agregar en las últimas horas: “Estamos cerrando cómo cobrarlo”.

“Está el envío desde el Ministerio de Transporte de la Nación, nos avisan esto. El Banco Nación nos girará a la provincia unos 708 millones de pesos correspondientes a noviembre y seguramente se mandará otra partida más adelante”, precisó el secretario de Transporte santafesino, Osvaldo Miatello.

De aquí en más hay todo un recorrido administrativo por hacer. Ingresar el monto enviado al Tesoro provincial, emitir los decretos correspondientes y luego girarlos a las empresas. El tiempo de cobro de los choferes en relación al aguinaldo es entre jueves y viernes. Pero, según indicaron voceros oficiales, las propias concesionarias del servicio, sean públicas o privadas, deberían juntar el dinero que les corresponde para pagarles a sus trabajadores.

Gestiones

Ahora, se aguarda una suma similar correspondiente a diciembre. Desde el municipio, la secretaria de la Movilidad, Nerina Manganelli, puntualizó: “Se harán las gestiones pertinentes para que no haya problemas con el servicio”. La funcionaria hizo referencia a la prórroga adicional de las partidas nacionales en subsidios al interior del país que se destinarán a pagar lo que se debía de noviembre y diciembre. “Esperamos ese dinero para pagar el aguinaldo”, reveló Manganelli.

Tras los decretos provinciales correspondientes y su ingreso al Tesoro provincial, el municipio aguarda un 46 por ciento de este total para cumplir con unos 2 mil choferes que componen la plantilla en Rosario. Cada trabajador del volante percibirá por este medio aguinaldo unos 150 mil pesos aproximadamente.

La dinámica es siempre la misma: se hacen los cálculos de lo correspondiente a las dos empresas (Movi y Rosario Bus) en materia de masa salarial.

Tanto municipio como provincia empiezan las gestiones ante Nación en ver cuándo se harán efectivos los aportes y en función de esto se coordina con las concesionarias para verificar si alcanza o no el pago de los compromisos pendientes. “En este caso particular estamos a la espera de la efectiva transferencia de los recursos de Nación y, por supuesto, entra en juego la UTA como actor importante. Se intenta planificar la fecha de ingreso para acordar el pago correspondiente”, indicó Manganelli.

Horas cruciales

Hasta anoche todo era incertidumbre. Luces de alerta encendidas desde el gremio de los choferes y compás de espera en provincia y municipio para intentar por enésima vez evitar una nueva medida de fuerza en el transporte urbano de pasajeros. Este 2022 fue nuevamente un escenario de conflictivdad en el sector.