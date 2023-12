Transporte interurbano: inyectan fondos para no desequilibrar el sistema

La medida busca, junto al incremento del 60% en la tarifa de los colectivos aprobada el miércoles con carácter "urgente e impostergable" (comenzó a regir el mismo jueves), inyectar fondos al sistema, equilibrarlo momentáneamente y evitar un colapso . No obstante, la titular del área, Renata Ghilotti , reconoció que el transporte interurbano sigue económicamente "desfasado", aunque aclaró que el gobierno de Maximiliano Pullaro está " muy pendiente de las decisiones que tome la Nación en materia de subsidios ".

"La provincia les venía pagando a las empresas con dos meses de atraso , con lo cual era el mismo sistema el que subsidiaba el déficit. Cuando llegamos a la Secretaría preguntamos cuánto dinero se podía liberar. Hicimos los trámites correspondientes para que el Tesoro destrabara y aportara el dinero. Son fondos que no tenían por qué estar frenados ", recordó Ghilotti.

Hasta ahora, la provincia firmaba convenios trimestrales con Nación, que se comprometía a subvencionar el transporte de la provincia con el compromiso de que los gobiernos regionales hicieran lo mismo. "Ante esto, la provincia tiene que rendir cuentas, porque es la administración provincial la que libera los fondos", dijo la funcionaria. Y abundó: "Todo lo que es subsidio directo va a las empresas, pero por otro lado está lo que llamamos subsidio a la demanda. En el caso de Nación, es el que viene en la Sube; la provincia, en tanto, tiene subsidios directos y a la demanda, con el boleto educativo gratuito, que se abona a las empresas que permitieron que el pasajero viajara gratis".

Desequilibrio del 140%

La secretaria de Transporte recordó que "el sistema venía desequilibrado en un 140 por ciento. Ahora esa brecha se acortó, pero el desfasaje continúa. Lo que pasa es que si sinceramos completamente la tarifa, quebramos al sistema. Lo que estamos buscando es un punto de equilibrio, en espera de lo que pase".

A su juicio, es necesario y urgente prever una metodología de estudio de costos, que en la actualidad no existe. "Hasta el momento, el estudio lo hacía la misma Secretaría, de acuerdo a un sistema desarrollado por la Universidad Nacional del Litoral. Pero es muy aleatorio, y siempre estuvo sujeto a la discrecionalidad del gobernador. En Rosario, por ejemplo, hay una ordenanza que obliga a hacer el estudio de costos periódicamente, lo cual da un parámetro más preciso de cuánto cuesta mantener el sistema. Esto en la provincia no está, no hay ninguna normativa que diga cómo se hace el estudio ni cuándo ni cada cuánto. Una metodología y un encuadre jurídico permiten monitorear cómo está el sistema. Lamentablemente nos encontramos con cosas que quedaron en el limbo", confesó.

Por lo demás, resta saber qué ocurrirá en el futuro más cercano con el transporte interurbano (y con los de todas las modalidades), en medio de los vaivenes económicos y de la incerteza respecto de qué puede pasar con los subsidios al transporte en todo el país. "La incertidumbre es absoluta. No se sabe si los subsidios se van a eliminar o si se van a equilibrar con el Amba. Y el futuro dependerá especialmente de lo que decida la Nación. Estamos tapando incendios. Ese dinero que liberamos se podría haber destrabado antes. Evidentemente hubo entonces una decisión política, porque si pudimos hacerlo en tan pocos días, podrían haberlo hecho anteriormente", cerró Ghilotti.

Mientras tanto, y tal como lo publicó La Capital en la edición del jueves, el gobernador Pullaro firmó el miércoles el decreto que autorizó una actualización tarifaria del 60 por ciento, "urgente e impostergable" para el transporte interurbano de toda la provincia. Este mismo día se publicó en el boletín oficial y al siguiente entró en vigencia.

El argumento fundamental era que había que achicar el incremento en los costos del sistema que había alcanzado casi el 140 por ciento. Y en el medio, una "descontrolada inflación que viene incrementándose en los últimos 16 meses, con un aumento de costos para las empresas de transporte que son absorbidos instantáneamente, como el combustible o los neumáticos".

La Secretaría de Transporte advirtió entonces que de no avanzar con el sinceramiento de tarifa, esta crisis terminal se profundizaría, poniendo en riesgo la continuidad del servicio y la estabilidad laboral de cientos de empleados.

La actualización tarifaria fue "consensuada con cámaras del sector del transporte público de pasajeros, que venían reclamando al gobierno de Omar Perotti un atraso significativo en la tarifa y la falta de pago de aportes. La gestión actual está liquidando una deuda contraída por el gobierno anterior por un promedio de 4 mil millones de pesos extra en subsidios que se venían reclamando y que el gobierno provincial actual está tomando a su cargo", dijeron las autoridades.