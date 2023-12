Aumenta este jueves un 60% el boleto del transporte interurbano en la provincia

Saúl Isacson, de la Cámara Empresaria del Transporte Multimodal de Pasajeros, recordó que el último incremento se había producido el 23 de junio, y que se había ordenado en base a un estudio de costos realizado en mayo. "Este nuevo aumento lo venimos pidiendo a la provincia desde septiembre, cuando fue la devaluación. No lo conseguimos con la administración anterior, nos pidieron que esperáramos las elecciones en la provincia, después las elecciones en la Nación, más tarde el balotaje, pero finalmente lo fueron postergando. Por eso planteamos a las nuevas autoridades cuál es la problemática del sector", afirmó el dirigente empresario.

Atraso

De acuerdo al sistema desarrollado por la Universidad Tecnológica Nacional, la Consultora Ejecutiva Nacional de Transporte (Cent) y el Grupo de Estudio sobre Transporte (Getrans), el incremento de costos "alcanzó un 139,7 por ciento _incluyendo los subsidios a nivel provincial y nacional_. Así, con los objetivos de corregir parte de este déficit entre costos y valor de tarifa y de sostener el funcionamiento de un servicio esencial, se dispuso el aumento promedio del 60 por ciento, dependiendo del valor final de cada recorrido", afirma la provincia.

La Secretaría de Transporte advirtió que de no avanzar con el sinceramiento de tarifa, "esta crisis terminal se profundizaría, poniendo en riesgo la continuidad del servicio y la estabilidad laboral de cientos de empleados. Por esto se autorizó una modificación en un monto similar al aplicado por provincias vecinas, como Entre Ríos".

Isacson, por su parte, sostuvo que “cuando hay inflación se trabaja muy mal, y en estos meses de tanta inflación acumulada estamos en una situación crítica. El servicio se resintió mucho, y a partir de los aumentos tan grandes del gasoil y sin respuesta del gobierno, se afectaron las prestaciones. Primero fueron algunos servicios nocturnos; después, otros que tenían menos demanda. Lo hicimos también para alertar al gobierno anterior, pero además para evitar una sangría: no podíamos pagar el combustible, recaudábamos menos de lo que nos costaba el gasoil”, aseveró.

El transporte interurbano y de media distancia de Santa Fe es explotado por unas 60 empresas del sector, que cubren los recorridos de todas las líneas. Isacson aseguró que con la situación que se estaba viviendo "se corría el peligro de una sangría", en el sentido de que algunas empresas podían llegar a retirarse del negocio. Sabemos que el aumento es importante. Puede haber una disminución de venta de pasajes. Pero la experiencia nos indica que al principio siempre hay una caída, aunque después las ventas se van recuperando. Igualmente, el transporte interurbano empieza a caer en esta época del año, porque no hay estudiantes y bajan otras actividades. Enero siempre es el mes más bajo para nuestras empresas".

Según estimó, un pasaje de Rosario a Santa Fe pasará a costar aproximadamente 4.800 pesos, mientras que un destino intermedio de alrededor de 100 kilómetros podrá rondar entre los 2.700 y los 3.000 pesos.

Subsidios

En cuanto a los subsidios, recordó que "estuvieron casi congelados este año, hubo mejoras pero no siguieron la inflación". Y en relación al futuro, lo definió como "una verdadera incógnita: todavía no está definido qué va a pasar, Nación no especificó que va a hacer y la provincia espera a ver las medidas".

Desde la provincia, en tanto, afirman que "la gestión actual está liquidando una deuda contraída por el gobierno de Omar Perotti por un promedio de 4 mil millones de pesos extra en subsidios que se venían reclamando y que el gobierno provincial actual está tomando a su cargo".