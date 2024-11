Transforman por completo el bar del Anfiteatro y prevén que abra en enero

Vista de la terraza del Anfiteatro.jpg Parte de la terraza que sumará el bar del Anfiteatro y que incluirá un coworking.

"Con Maximiliano nos incorporamos como socios en la pospandemia, durante 2021. En ese entonces el planteo fue que el bar se integrara con la propuesta del Anfiteatro, no pensarlo como un local aislado, sino en sinergia con los shows y eventos que ocurren en el lugar. Presentamos los nuevos planos de obra que planteaban una reducción de la planta baja y sumar estos metros cuadrados a la construcción de una planta alta que funcionara como terraza, con vista exclusiva al escenario del Anfiteatro", contó Saint Girons sobre los cambios que aportaron al proyecto.

Lo nuevo que trae el bar

Al bar se podrá acceder tanto desde el parque Urquiza como desde las gradas del Anfiteatro. De hecho, el complejo incluye baños propios para los clientes y baños externos que estarán abiertos al público que asista a un show y a las personas que transitan por el espacio público. A su vez, la pared del frente del bar se intervendrá con imágenes de distintos recitales realizados en el Anfiteatro y cuya impresión estará a cargo del artista plástico Lautaro Lacast.

Se incluirán mesas y sillas en la planta baja, tanto dentro como fuera del local y también en la terraza, a la que se podrá acceder por escaleras o a través de un ascensor. Esta última sumará un área de coworking en su parte trasera, de lunes a viernes, y será de uso general cuando no haya shows en el predio. En caso de que se realice algún espectáculo con entrada, funcionará a modo de sector vip, donde el público pagará un poco más y tendrá la posibilidad de disfrutar el recital, sentada y con servicio de comida y bebida en la mesa.

Baños del Anfiteatro del bar.jpg Baños de uso público que estarán abiertos durante todo el día y se conectarán con las gradas del estadio.

La propuesta gastronómica del espacio está pensada para atender las cuatro comidas, ya que abrirá de mañana y hasta la madrugada. La carta complementará opciones clásicas de un bar de parque, como sandwichería y productos de panadería, con menús ejecutivos para el mediodía y platos elaborados pensando en el momento de la cena. De su desarrollo se hará cargo el propio Santana, quien dirigirá la gastronomía del lugar, pero solo durante el primer año de apertura. "Los vecinos de la zona son nuestro público principal y la mayoría pertenece al segmento ABC1, por eso sabemos que tenemos que ofrecerles una propuesta a la altura de sus expectativas", confió Saint Girons.

El empresario tiene trayectoria en la producción de eventos musicales y fue la posibilidad de generar un espacio que complemente los shows del Anfiteatro lo que lo motivó a implicarse en su gerencia: "A los trece años trabajé de plomo por primera vez en este escenario, entonces, cuando me propusieron sumarme a esta iniciativa, el bar por sí solo no me interesaba, pero sí la oportunidad de brindarle al Anfi un contenido permanente y local. Lo que me propongo de acá en adelante, durante los diez años de la concesión, es darle la ocasión a artistas de la ciudad de tocar en este lugar, en acción con la Municipalidad y con productores privados".

Vista del Anfiteatro desde la terraza.jpg Vista al escenario del Anfiteatro desde la terraza del bar.

Al pensar el proyecto como parte del Anfiteatro, también se decidió una integración estética entre el bar y las gradas, con materiales como el hierro que están presentes en ambos espacios. La falta de ciertos insumos durante el año pasado también fue un motivo de demora en la apertura del local. "Tenemos muchas expectativas y muchas ganas de abrir, sabemos que tendríamos que haberlo hecho hace tiempo, pero las reiteradas devaluaciones y problemas en el stock de algunos materiales complicaron los avances", indicó Saint Giros, quien trabaja la obra con la supervisión de los arquitectos Pablo Meyer y Rino Testa.