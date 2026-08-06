Congreso Aapresid: CAF presentó en Rosario su estrategia de 8.500 millones de dólares para el agro

Christian Asinelli, vicepresidente corporativo de Programación Estratégica de CAF –banco de desarrollo de América Latina y el Caribe–, participó este jueves del panel “Financiar el agro: cómo el apoyo internacional llega al productor”, en el marco de la XXXIV edición del Congreso de Aapresid , que se desarrolló en el Salón Metropolitano de Rosario. Compartió el encuentro con Irene Wasilevsky, economista agrícola senior del Banco Mundial, y Carmine Paolo De Salvo, especialista líder en desarrollo rural del Banco Interamericano de Desarrollo, con la moderación del ex director general del Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura, Manuel Otero.

Durante su exposición, Asinelli presentó la Estrategia de Prosperidad Agropecuaria de CAF, que compromete una inversión aproximada de 8.500 millones de dólares hasta 2030 para el sector agropecuario de América Latina y el Caribe . La cifra duplica el acumulado histórico del organismo en el sector y establece una meta intermedia de al menos 5.500 millones de dólares al 2026. La estrategia fue lanzada en marzo de 2025 en la Oficina Regional de la FAO para América Latina y el Caribe, en Santiago de Chile, en el marco del memorando de entendimiento suscripto entre ambas instituciones, y contó con la participación de los ministros de Agricultura de Chile, Uruguay y Colombia.

La estrategia se articula en torno a tres objetivos específicos: fortalecer la seguridad alimentaria y nutricional promoviendo sistemas alimentarios sostenibles, contribuir al desarrollo de los territorios rurales mediante mejoras en riego y en accesibilidad física, energética y digital, y promover la sostenibilidad ambiental impulsando prácticas agrícolas resilientes y bajas en emisiones. Para instrumentarla, CAF definió siete ejes de trabajo que abarcan la prosperidad y el desarrollo rural, la seguridad alimentaria y nutricional, la producción sostenible y regenerativa, la infraestructura habilitante, la integración regional y los mercados, la diversificación del financiamiento sostenible y el fortalecimiento de instituciones y políticas públicas. A ellos se suman líneas transversales de gestión de riesgo de desastres, género e inclusión, generación de conocimiento y agricultura familiar.

Las metas para el agro

Entre sus metas al 2030, la estrategia se propone que el ciento por ciento de los proyectos agropecuarios incorpore prácticas sostenibles, regenerativas y resilientes, y criterios de adaptación o mitigación de emisiones, sumar al menos 55.000 hectáreas con sistemas de riego destinadas a la agricultura familiar, beneficiar a 10 millones de personas en materia de seguridad alimentaria y al menos duplicar la cartera agropecuaria en América Central y el Caribe. El documento establece además una visión al 2035, con la que el organismo busca consolidarse como el principal motor financiero de la prosperidad agropecuaria en la región.

Como antecedente, entre 2010 y 2024 CAF aprobó 40 operaciones vinculadas al sector agropecuario por un total de 3.598 millones de dólares, a los que se sumaron 716 millones en líneas de crédito desembolsadas entre 2020 y 2024, con un acumulado de 4.314 millones. Según las estimaciones del organismo, ese trabajo contribuyó a mejorar los ingresos de al menos 550.000 familias y 210.000 productores agropecuarios en dieciséis países de la región. La implementación de la nueva etapa se apoya en alianzas con la FAO, el IICA, el Programa Mundial de Alimentos y el FIDA.

El vicepresidente de CAF planteó que el desafío central del financiamiento agropecuario ya no está en el volumen de recursos disponibles sino en la articulación entre los distintos niveles que intervienen. La región enfrenta una brecha de infraestructura del orden de los 400.000 millones de dólares anuales, frente a los cerca de 60.000 millones que aportan en conjunto los bancos multilaterales con acción en América Latina y el Caribe. En ese marco, sostuvo que la coordinación entre organismos internacionales, gobiernos nacionales y administraciones provinciales es la condición para que el financiamiento llegue efectivamente al territorio, y recordó el estudio que CAF presentó junto a la red Mercociudades, que reúne a más de 414 gobiernos locales, donde se identifican como salidas la descentralización de la inversión pública, el aumento de los recursos disponibles para los gobiernos locales y la reducción de las barreras técnicas de acceso.

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Infraestructura

“Ningún organismo resuelve esto solo. La brecha de infraestructura de la región es de unos 400.000 millones de dólares por año y entre todos los bancos multilaterales aportamos alrededor de 60.000 millones: no hay manera de cerrarla si no dejamos de superponernos entre nosotros y si no trabajamos al mismo tiempo con la Nación y con las provincias. En Santa Fe eso se ve con claridad. La conectividad, las escuelas y las obras urbanas las decide y las ejecuta la provincia, que es la que conoce su territorio; nosotros aportamos el financiamiento de largo plazo y la asistencia técnica. Cada uno en la escala que le corresponde, y esa es la única forma de que la obra termine existiendo”, sostuvo Asinelli.

En ese mismo sentido, el vicepresidente de CAF repasó el trabajo del organismo en Santa Fe, provincia que cuenta con una cartera de 175 millones de dólares, a la que se suma la nueva operación de Logística Urbana del Gran Rosario por 150 millones de dólares. Entre los programas en ejecución mencionó Santa Fe + Conectada, implementado desde 2020 con el objetivo de ampliar y modernizar la infraestructura de conectividad provincial y llevar servicio de internet de calidad a 900.000 personas, cuya ejecución está a cargo de una unidad de gestión integrada por los ministerios de Economía, de Gobierno e Innovación Pública y de Educación. Su componente educativo abarca un universo de 21 escuelas, de las cuales 14 ya están terminadas en localidades como Monte Vera, Reconquista, San Justo, Funes, Esperanza y Ricardone, cinco se encuentran en ejecución en Recreo, Pueblo Esther, Rosario, Roldán y Funes, y dos tienen aperturas de licitación previstas en Suardi y San Javier. En el departamento Rosario, la obra del Jardín de Infantes N° 365 de Pueblo Esther registra un avance del 84,25 por ciento y su finalización está prevista para septiembre.

Asinelli también se refirió al acompañamiento de CAF a la organización de los Juegos Suramericanos ODESUR 2026, a través del financiamiento de infraestructura deportiva concebida para la integración urbana antes y después de la competencia. Entre las obras se cuentan la Arena Rosario, el estadio cubierto del predio de la ex Rural en Parque Independencia, con capacidad para 2.400 butacas ampliables a 2.800; el Centro Acuático Provincial, que incorpora una pileta olímpica de 50 por 25 metros y una pileta de saltos ornamentales climatizada bajo normativa de World Aquatics; el Microestadio Parque Independencia, para 2.400 espectadores; y la puesta en valor integral del Parque Independencia. A junio de este año, las tres primeras registraban avances de entre el 86 y el 96 por ciento.

Rosario y la exportación

“Rosario no es solamente un puerto: es el punto donde el conocimiento agronómico argentino se convierte en exportación. Pero la competitividad del agro se juega también fuera del lote, en la conectividad, en los caminos y en las escuelas donde se están formando los que van a producir dentro de veinte años. Lo que todavía nos falta, en Santa Fe y en todo el continente, es la última milla: que el camión llegue al campo y no se quede en la ruta”, agregó.

En su diagnóstico regional, el vicepresidente de CAF recordó que América Latina y el Caribe alimenta hoy a 1.300 millones de personas y es el principal exportador neto de alimentos del planeta, con el 18,4 por ciento de las exportaciones agrícolas mundiales. También señaló que la agricultura familiar representa el 81 por ciento de las unidades productivas de la región y produce la mitad de los alimentos, aunque es el segmento con mayores dificultades de acceso a la tierra y al financiamiento, y que el riego constituye una de las oportunidades de mayor retorno: la región tiene un potencial estimado de unos 100 millones de hectáreas y hoy irriga menos de 30 millones.

Aapresid, la Asociación Argentina de Productores en Siembra Directa, es una organización no gubernamental sin fines de lucro fundada en 1989 por un grupo de productores de la región pampeana para impulsar la siembra directa como sistema de producción que regenera el suelo y el ambiente. Con sede en Rosario, agrupa a cerca de 1.800 socios que trabajan en red sobre casi 11 millones de hectáreas en Argentina, Sudamérica y África, y en 2017 recibió el Premio Mundial del Suelo Glinka, otorgado por la FAO. La XXXIV edición de su Congreso se realizó del 4 al 6 de agosto en el Salón Metropolitano de Rosario, bajo el lema “Nuestro suelo, nuestra voz”, con más de 12.000 asistentes, nueve auditorios y más de 450 disertantes nacionales e internacionales.

CAF –banco de desarrollo de América Latina y el Caribe– se creó en 1968 como el brazo financiero de seis países andinos y hoy reúne a 25 países miembros. Promueve el desarrollo sostenible y la integración regional mediante operaciones de crédito, recursos no reembolsables y apoyo en la estructuración técnica y financiera de proyectos de los sectores público y privado.