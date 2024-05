Star Wars Day: la galaxia, el traje y el corazón generoso de la Chewbacca rosarina

En la ciudad de Rosario vive una figura particular, conocida cariñosamente como la "Chewbacca rosarina" . Se trata de Analía Eugenia Villán Clohesey, una mujer cuya vida se entreteja diariamente con la magia de su infancia. La distingue su pasión desbordante por "Star Wars" y su peculiar manera de celebrar el Día de la Fuerza . Para ella, encarnar al icónico personaje no es solo un capricho, es una pasión que la lleva a trascender los límites de lo cotidiano.

Villán ha convertido su amor por la saga galáctica en una verdadera obra de arte viviente. Hace algunos años que decidió personificar a Chewbacca, el entrañable copiloto wookiee, como un homenaje a su personaje favorito y también como un desafío personal. " Chewie surgió de que, primero, siempre me gustó. Además de que yo soy una persona grande en tamaño, así que de princesa Leia no podía ", confiesa entre risas.

Pero lo que realmente motiva a Analía a personificar a Chewbacca es el impacto que tiene en los demás. Cuando se pone el traje, no solo está actuando, está compartiendo una parte de su corazón con aquellos que la rodean. "Quiero que la gente conozca a Chewie", confiesa con sinceridad. “Quiero que sientan una conexión, que sientan que el personaje es afable, que es divertido, que vale la pena. Quiero que sientan que no hay persona detrás, que está Chewie”, enfatiza.



>> Leer más: Rosario celebra el Star Wars Day con eventos familiares y solidarios

La primera vez que Analía usó su traje fue en una convención popular de cómics de la ciudad de Rosario, la tradicional Crack Bang Boom: “Un día de 34 grados, se sentía mucho el sofocamiento dentro del traje con semejante temperatura, y, de repente se me acerca un nene. El nene me mira, se queda paralizado, con una tremenda sonrisa. Detrás estaba la madre que me dice ‘sos su personaje favorito’”, rememora con alegría. “El nene me abrazó con muchísima fuerza y yo no pude evitar que se me caigan las lágrimas de emoción. Porque estaba haciéndolo feliz”, resume.

Stars Wars Day

El 4 de mayo está marcado a fuego en el calendario de todos los fanáticos de la icónica saga, ya que está oficialmente catalogado como el Día Internacional de Star Wars. Fanáticos alrededor del mundo festejan su pasión con dinámicas únicas, y demuestran su amor por la emblemática franquicia iniciada por George Lucas.

Tal es el caso del fandom oficial de Star Wars Rosario, cuyo sintegrantes -por cuestiones de logística- tuvieron que correr el encuentro al domingo 5 de mayo, sin quitarle en absoluto la magia a la celebración. La cita será en el Club Ópera (Baigorria 567), desde las 12 del mediodía hasta las 20. La organización pide un alimento no perecedero como entrada, ya que lo recaudado se donará al Merendero Granito de Arena.

“Hace 4 años, con un compañero, hicimos un grupo nuevo: el Star Wars Fan Club Rosario. Somos cuatro familias que nos hicimos amigos y con nuestros hijos, somos 15 cosplayers. Quisimos hacer un evento solo de Star Wars y aprovechar la convocatoria y ayudar. Hoy, ayudamos al merendero granito de arena, de nuevo Alberdi, que da de comer a 400 personas y ayuda y contiene a muchas más”, explica Analía.