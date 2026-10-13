Se profundiza el conflicto universitario en Rosario: tomaron la Facultad de Humanidades

Los estudiantes de la UNR resolvieron ocupar la facultad y cortar la calle Entre Ríos en reclamo de financiamiento para la educación pública. Este jueves habrá una nueva Marcha Federal Universitaria.

Los estudiantes de la Facultad de Humanidades y Artes de la Universidad Nacional de Rosario (UNR) definieron tomar al facultad y cortar la calle Entre Ríos para visibilizar la difícil situación que está atravesando la educación pública. Otras dos casas de estudios, la de Ciencia Política y Piscología, definirán cuál será el plan de lucha a seguir.

Desde este martes, la Federación Universitaria de Rosario (FUR) lleva adelante jornadas de difusión y folleteadas en puntos estratégicos de la ciudad, como las plazas San Martín y Pringles y en la peatonal Córdoba, además de clases públicas en todas las facultades, con el objetivo de invitar a la sociedad rosarina a acompañar la manifestación por la crítica situación que atraviesan las universidades públicas.

La presidenta de la federación rosarina, Karen Lingenfelder, aseguró que “estas acciones son una nueva demostración de que el movimiento estudiantil está decidido a insistir siempre. No vamos a permitir que los caprichos del presidente atropellen nuestra educación y nuestra democracia”.

La iniciativa surgió luego de que el miércoles pasado cientos de estudiantes de la Ciudad de Buenos Aires ingresaran al Palacio Pizzurno, donde se encuentra la Secretaría de Educación de la Nación, para llevar a cabo una sentada pacífica en reclamo del cumplimiento de la Ley de Financiamiento y el urgente incremento de la Beca Progresar. La misma fue reprimida y desalojada a las pocas horas.

Las asambleas también derivan del reciente fallo del juez federal Martín Cormick, que declaró la inconstitucionalidad del decreto 759/25, con el que el Poder Ejecutivo sostenía el argumento relativo a que no podía aplicar la ley porque no especificaba forma de financiamiento. El magistrado le indicó al gobierno que existe un artículo específico de la ley que dice de dónde sacar los recursos y sostuvo que la postura que sostienen en la Casa Rosada “no supera un test mínimo de razonabilidad”.

Marcha federal

La quinta Marcha Federal Universitaria tendrá su convocatoria en Rosario el jueves, con concentración a las 15.30 en la Plaza San Martín. La movilización reunirá a sindicatos y estudiantes en reclamo del cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario, sancionada hace casi un año, según señaló Federico Gayoso, representante de la Asociación Gremial de Docentes e Investigadores de la UNR (Coad). A las 17 está previsto un gran acto en el Monumento Nacional a la Bandera.

“Estamos pidiendo algo tan básico como que el Gobierno se ajuste a derecho”, sostuvo Gayoso, quien remarcó que las movilizaciones se realizarán en cada ciudad donde haya una universidad y no como réplicas de una convocatoria centralizada.