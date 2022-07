Se destinaron más de $12 millones diarios para combatir los últimos incendios en las islas

Disponer de cada máquina supone unos 9.000 dólares por hora. Y considerando que se utilizaron unas seis horas cada día, según indicaron desde el gobierno provincial, ese valor aumenta a 54.000 dólares diarios para hacerle frente a los incendios en las islas.

Otra de las herramientas necesarias para combatir las quemas producidas en el Delta es el avión hidrante, que se utilizó, al igual que los helicópteros, unas seis horas por cada día. Su funcionamiento demanda unos 750.000 pesos por hora.

A estos puntos, voceros provinciales les sumaron el despliegue de brigadistas, lanchas de patrullaje, insumos y equipamiento de las unidades que se adentraron en las islas para sofocar los incendios frente a Granadero Baigorria y San Lorenzo los últimos días, de los cuales, producto del viento, derivó una lluvia de cenizas y humo sobre Rosario el fin de semana pasado y el miércoles.

Otra denuncia

Tal como anticipara La Capital, el Ministerio de Ambiente de la Nación presentó ayer una nueva denuncia en el Poder Judicial Federal con asiento en Entre Ríos. La misma incluye datos proporcionados por los faros de conservación.

Las alertas emitidas por los faros de conservación aumentaron de 181 en mayo a 269 en junio, para escalar a 237 en la primera quincena de julio. Los datos surgen del reporte trimestral de los mencionados faros, que evidencian cómo se multiplicaron las incidencias de focos ígneos.

Esta nueva presentación en la Justicia se suma a la que realizara el municipio en 2020, con sus respectivas ampliaciones, una de ellas desarrollada en estos días tras la lluvia de cenizas que sufrió la ciudad el fin de semana pasado, y a la que presentó la provincia esta misma semana.

>>Leer más: En 24 horas registraron más de 30 focos de incendios en las islas

“Santa Fe no se va a agotar, pero acá tiene que aparecer la pata de la Justicia”, señaló a este medio la ministra de Ambiente y Cambio Climático, Erika Gonnet, quien sin medias tintas exigió a la Justicia que dé respuestas concretas ante los insistentes incendios que se registran en la zona de islas y afectan la salud de quienes viven en la región. Ratificó que, a diferencia de lo ocurrido en 2020, cuando Entre Ríos podía emitir permisos para la realización de las llamadas “quemas controladas”, la Justicia ya determinó que no se puede prender fuego en las condiciones actuales de alerta ígnea y emergencia hídrica, además de la sequía.

>>Leer más: Cada vez más animales atropellados al intentar escapar del fuego en las islas

Por su parte, el secretario de Gobierno de la Municipalidad, Gustavo Zignago, resaltó que la causa que inició el municipio en febrero de 2020 “lleva más de 800 días iniciada la demanda” y que, desde entonces se generaron cuatro ampliaciones de denuncias: “Tanto esas denuncias como sus ampliaciones aportamos pruebas. Hay alrededor de 50 imputados y un número importante de ellos no declaró todavía”.

“Si no se cumple con el acto inicial, que es el proceso de indagatoria, se está demostrando, cuanto menos, una desidia y una total irresponsabilidad. No solo por el ecocidio que sucede en las islas, sino también por el derecho a la salud que se ve afectado”, manifestó el funcionario para sumar que “el 95% de los incendios los provoca la mano del hombre. La Justicia no tiene un pronunciamiento claro al respecto”.