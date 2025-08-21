Lotería de Santa Fe visitó Central y Newell's para concientizar sobre apuestas online

La campaña “No Garpa” llegó a Rosario Central y Newell 's Old Boys. La movida de Lotería de Santa Fe busca generar conciencia sobre las apuestas online . En ese marco, un psicólogo deportivo habló sobre este tema con jóvenes deportistas de esas instituciones y sus formadores.

“Estamos muy contentos de iniciar hoy este ciclo de charlas sobre los riesgos de apostar en plataformas digitales” , expresó Daniel Di Lena, vicepresidente ejecutivo de la Lotería de Santa Fe. La iniciativa busca informar y concientizar acerca de los cuidados que implica un tema como el de las apuestas online, para que los jóvenes puedan reconocer que no se trata de un simple juego.

Fue clave para la jornada la presencia de Rafael Sancho, especialista en psicología deportiva, que llevó adelante la tarea de educar y sensibilizar a los deportistas y también al cuerpo técnico. En la charla, Sacho abordó los riesgos de las apuestas ilegales en plataformas no autorizadas , los consumos problemáticos que derivan del juego y las consecuencias que estas prácticas generan en cada ámbito de la vida.

“Con los clubes de la provincia en particular, hemos logrado una dinámica de interacción tan fuerte que es lo que hoy nos motiva a llegar con estas iniciativas que desde ya se van a extender por toda la provincia” , aseguró Di Lena.

Los objetivos detrás de la campaña “No Garpa”

El lugar elegido para dar inicio a la campaña “No Garpa” no fue casualidad. La iniciativa busca llevar a las instituciones herramientas para brindarles a los deportistas, directivos, entrenadores y comunidad deportiva en general ya que se trata de espacios donde las apuestas adquieren cierta popularidad.

En estos encuentros, se persiguió el objetivo de proporcionar los recursos para diagnosticar a tiempo las posibles adicciones y prevenir los riesgos de las apuestas online. También, se brindaron herramientas para saber cómo contener y ayudar a los jóvenes que pudieran quedar envueltos en estos consumos.

El propósito de la Lotería de Santa Fe es llegar a los jóvenes con un mensaje claro alrededor de la problemática. En ese sentido, desde la dirección de la lotería estuvieron agradecidos con los clubes por abrir sus puertas ante este encuentro y con el equipo profesional que posibilitó ese tipo de charlas concretas alrededor de la temática.

Un encuentro que movilice

La charla con las instituciones deportivas estuvo a cargo del psicólogo Sacho quien, desde su profesión, aportó la especificidad que la temática amerita. La idea del mensaje transmitido no es solo enseñar a los jóvenes, sino que además, se busca que los jóvenes se constituyan como multiplicadores de ese mensaje de conciencia y reflexión.

Para interpelar a su audiencia y mostrar la realidad de la situación, el psicólogo sumó el testimonio de Agustín, un joven rosarino que recientemente hizo pública su situación respecto a los problemas de adicciones que enfrentó y por los cuales hoy se encuentra en proceso de recuperación.

Agustín contó su experiencia con el juego y las implicancias y consecuencias de su situación. Su voz fue un componente fundamental en la charla ya que el impacto de escuchar a quien vivió la problemática en carne propia fue ciertamente significativo para los jóvenes allí presentes.

Sobre la importancia de esta clase de encuentros, Di Lena sostuvo: “Creemos que es necesario poner a disposición de los jóvenes, pero también de las familias y de las instituciones en general mucha información para que las personas puedan conocer sobre los riesgos y sobre eso decidir”.