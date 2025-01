Salir a comer a un restaurante de Rosario nunca fue tan caro

En Rosario, como en el resto del país, no es para nada accesible salir a comer a un restaurante o pizzería. Solo a modo de ejemplo, en una tradicional parrilla de avenida Pellegrini, el entrecot cotiza a 11.800 pesos, la colita de cuadril a $22.600, una porción de papa fritas a $4.100, y a cualquiera de estos platos hay que sumarle la bebida, el cubierto y la propina. Demás está decir que el cobro de cubierto o servicio de mesa no deja de ser polémico y no es bien visto por los clientes ya que incrementa el precio de la cuenta final.