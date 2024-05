Sadop se planta contra la decisión de la provincia de descontar el día de paro

“En todos estos años de democracia, no tuvimos antecedentes que se pida a un docente una declaración jurada obligatoria de si va a hacer paro o no. Sin importar si ese día da clases o no”, destacó el gremio que nuclea a los maestros de colegios privadas con respecto a la exigencia del Ministerio de Educación respecto a realizar, a través de Mi Legajo, una declaración sobre si adhieren o no a la medida de fuerza más allá de que pueda estar con licencia o no tenga obligaciones frente a alumnos ese día.