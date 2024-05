Amsafé cruzó a la provincia por los descuentos de días por paro

"Estamos preocupados", dijo al iniciar la conferencia de prensa el secretario General de Amsafé, Rodrigo Alonso. "Creo que el gobierno no logra entender que los conflictos nunca se resuelven con las amenazas, ni con extorsiones , como este caso", afirmó . Y agregó: "Los conflictos se resuelven con una propuesta paritaria que tiene que ver con mejorar el salario y las condiciones de trabajo".

El sindicalista ratificó la medida de fuerza de 48 horas prevista para este miércoles y jueves: "Nosotros no solamente rechazamos las amenazas y las extorsiones, sino que vamos a llevar adelante el paro el día 8 y el día 9 . Es un paro que fue votado por más de 29.000 compañeros, donde también hubo amenazas. Así y todo definimos rechazar la propuesta paritaria y llevar adelante este paro de actividades".

Y continuó: "Vamos a movilizarnos a Casa de Gobierno a exigir un aumento salarial que vaya en línea con la inflación. De ahí vamos a ir a la legislatura, donde también vamos a exigir que se dé marcha atrás con este intento de modificar el régimen jubilatorio que atenta contra los derechos que tenemos los trabajadores: plantea el aumento de la edad y de aportes. Nosotros estamos rechazando estos intentos de perjudicar a las trabajadoras y a los trabajadores".

El gobierno provincial, decidido a descontar los días por el paro de 48 horas

El Gobierno de Santa Fe confirmó que descontará el día a los trabajadores estatales, docentes y médicos que se adhieran al paro. La resolución apunta a la medida de fuerza prevista para el miércoles y no para el jueves, ya que consideran que el segundo día corresponde a la adhesión al paro nacional.

En tanto, desde el ministerio de Educación trabajan también en un sistema para saber a ciencia cierta cuántos docentes adhieren de forma efectiva a la medida de fuerza lanzada por Amsafe. En concreto, lo que quiere aplicar el ministerio es un formulario de declaración jurada para que los docentes puedan especificar si están de acuerdo o no con el paro y, en el caso de querer asistir a trabajar, puedan expresar su voluntad.

El ministro de Educación, José Goity, detalló que han "implementado un mecanismo" que les permite tener la información para poder obrar con justicia, con fundamentos y de manera racional". Y detalló: "Para eso hemos establecido una declaración jurada para que el docente de fe de que prestó servicio o que no lo hizo porque el establecimiento estaba cerrado, o si no le correspondía prestar servicio ese día, todo esto se va a poder consignar”.

Esta declaración jurada va a estar disponible en Mi legajo, "que es donde entran para ver su recibo de sueldo, para pedir una licencia, o carga su declaración jurada de familiar a cargo. O sea que es un mecanismo habitual y recurrente para los docentes”, precisó el ministro.

En este sentido, remarcó que “más que un descuento es no pagar un día no trabajado y no lo podemos hacer de manera indiscriminada porque estaríamos cometiendo injusticia y, justamente en el sistema educativo y en el Estado en general, lo último que tenemos que hacer es eso”.