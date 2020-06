Rosario sigue sin registrar casos de Covid-19 en los barrios populares

Los testeos masivos en barrios populares de la ciudad arrojaron hasta el momento resultados negativos. Un dato alentador frente al avance de la pandemia en el Area Metropolitana de Buenos Aires (Amba) y ante el alerta máxima que se encendió en el control de la autopista a Capital Federal ante un escenario de multiplicación de contagios. "Hasta el momento no tenemos circulación comunitaria, pero no hay que relajarse porque julio y agosto serán los meses más álgidos. Nosotros estamos más preparados y no descartamos que haya circulación en algún momento", indicó ayer a LaCapital la ministra de Salud santafesina, Sonia Martorano (ver aparte).

Si bien el foco estuvo puesto en el departamento General López donde en Carreras y Bombal estallaron los contagios y se diseminaron en la zona, los testeos masivos continuaron en Rosario. Fueron lunes y jueves en los mercados de productores, a transportistas y se proyecta que se abarque a la construcción, entre otros.

Embed A Flourish chart

En la provincia, al margen de la multiplicación de testeos que se hicieron en estos días en Carreras y otras localidades, se habían efectuado controles en más de 2 mil domicilios, abarcando a unas 7.500 personas. Los hisopados resultaron todos negativos.

La búsqueda activa de coronavirus en los Mercados de Productores de Rosario se viene sosteniendo hace ya más de tres semanas.

El rastreo se hace frente a la situación nacional y los datos estadísticos sobre el escenario epidemiológico en la región con un avance en el cambio de fase (a excepción de algunas localidades del sur provincial y el norte) y por la reactivación de actividades comerciales, recreativas y sociales que se fueron dando hasta llegar a la fase 5.

Pero existe un riesgo latente de aumento de casos por el tráfico de cargas y logística que varios rubros de la producción deben concretar desde y hacia regiones de trasmisión comunitaria.

Este rastreo de testeos masivos se hace sobre aquellas poblaciones de mayor riesgo de exposición, como son los transportistas nacionales e internacionales y trabajadores esenciales de otros rubros.

Embed

"Se sigue yendo a buscar a barrios populares, porque hemos tenido algún caso. De todos modos, la gente usa el 0800-555-6768, pero no hemos encontrado focos y no hay transmisión comunitaria, que es lo que nos preocupa mucho en sectores con mucha densidad poblacional. Por eso seguiremos trabajando en la semana", destacó ayer Martorano.

En el caso de los Mercados de Productores de Rosario se trabaja sobre tres grupos poblaciones: los dueños y empleados de los puestos (que son residentes locales), los compradores, (pertenecientes a todas las localidades del gran Rosario) y por último los transportistas, que traen la mercadería de diferentes puntos del país, como por ejemplo La Plata, Mendoza, Entre Ríos, Neuquén, Río Negro, San Luis, Chaco y el norte de Santa Fe.

Hay momentos donde en los mercados se pueden congregar más de 3 mil personas y allí arriban mercaderías y transportistas que vienen de zonas con alto nivel de contagio por Covid-19.

Llegan a diario tanto al mercado de 27 de Febrero al 3900 como al Wilde y Mendoza hasta 2 mil camiones. El objetivo del personal de la salud es detectar pacientes sintomáticos u oligosintomáticos y, en caso de detectar alguno, se lo remitirá al puesto sanitario del Ministerio de Salud de la provincia, instalado en los predios. Allí se confecciona una ficha epidemiológica y se toma de muestra de PCR para confirmar si tiene coronavirus.

De los más de 5 operativos y más de 150 muestras, todas arrojaron resultado negativo. "Hemos aumentado exponencialmente los testeos en la zona de Bombal, Carreras, Firmat por los focos que hay allí, pero seguimos en los mercados y hasta el momento fueron negativos. Todavía no apareció la circulación comunitaria que es lo preocupante, y si en algún momento aparece, estamos más preparados y con plasma de pacientes recuperados disponible", remarcó Martorano.