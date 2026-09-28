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Nuevas motos con mochilas verdes: Uber Eats vino a dar pelea en el segmento de delivery

Hace dos semanas se estrenó el servicio en Rosario. Todos los detalles, en una entrevista con Juan Martín Cappellini, head de Uber Eats Argentina

María Laura Neffen

Por María Laura Neffen

28 de septiembre 2026 · 09:22hs
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Juan Martín Cappellini

Foto: Sebastián Suarez Meccia / La Capital

Juan Martín Cappellini, head de Uber Eats Argentina, estuvo en Rosario y dialogó con Negocios de La Capital.

Día a día, quienes presten atención a los servicios de delivery, comenzarán a ver en la ciudad las motos con box o mochilas térmicas verdes con la marca Uber Eats. Es que, desde hace dos semanas, desembarcó en Rosario este servicio de delivery que es número uno en el mundo occidental y ahora viene a dar pelea en el mercado argentino. En ese marco, Negocios de La Capital tuvo la oportunidad de entrevistar a Juan Martín Cappellini, head de Uber Eats Argentina, quien en su visita a Rosario desarrolló la estrategia de la compañía y el plan de negocios para esta región.

Lo primero que el ejecutivo dejó en claro es que el enorme diferencial que tiene la marca global frente a la competencia es que ellos ya tienen millones de usuarios en su app, que usan su plataforma de movilidad desde hace diez años. "Unos 20 millones de personas tomaron Uber en Argentina en la última década y solamente el año pasado unas 10 millones de personas la usaron", ejemplifica con números concretos Juan Martín. De esta forma, Uber Eats arranca con una base de usuarios que ya descargó su aplicación, en un contexto donde las personas quieren tener la menor cantidad de aplicaciones posibles en sus smartphones. Entonces, para quienes tienen la app, la forma de usarla es muy simple, ingresan a Uber y ahí rápidamente encontrarán ya activa la pestaña de Uber Eats.

Las mochilas térmicas verdes ya empiezan a verse en Rosario.

Las mochilas térmicas verdes ya empiezan a verse en Rosario.

Una estrategia de ir local por local

Desde hace un tiempo el equipo de Uber Eats ya está trabajando en la ciudad, tanto con colaboradores locales como de Buenos Aires. ¿Cómo trabajan? Hicieron un mapeo de Rosario a través del cual se conectan directamente con los empresarios gastronómicos y dueños de tiendas para explicarles y facilitarles el uso de su app y su posnet, porque es tan importante la cantidad de usuarios -que ellos ya la tienen garantizada con Uber- como el número de locales que operan con su app.

Respecto a cómo responden los empresarios rosarinos, Juan Martín explica: "Estamos viendo muchísima voluntad de los gastronómicos a tener una nueva plataforma que funcione bien. Muchos quieren diversificarse, les parece atractivo tener más opciones para su negocio. Si vos ves cómo funcionan las grandes marcas en el mundo, Burger King, McDonald's, KFC, ninguna es exclusiva de una aplicación. ¿Por qué? Porque los usuarios usan distintas apps y si hablamos puntualmente del ecosistema de Uber, la verdad es que les traemos a los comercios una demanda incremental de su servicio por la base de usuarios que nosotros ya tenemos".

Un punto interesante es cómo hacen sinergia entre las dos unidades de negocios de la marca. Porque al usar Uber para trasladarse, la plataforma ya registra que un usuario está volviendo a su casa y ya le propone restaurantes y bares a donde puede pedir, por ejemplo, su cena. "Llegas a tu casa y ya tenés todo resuelto, la aplicación te va mostrando los anuncios y así le damos también más visibilidad a los comercios que trabajan con Uber Eats".

Así son los posnet que ya se encuentran activos en distintos locales de Rosario.

Así son los posnet que ya se encuentran activos en distintos locales de Rosario.

Otra forma de captar a los gastronómicos es mostrándoles lo fácil que es sumarse a Uber Eats. Explica el ejecutivo que hicieron un acuerdo con la plataforma Fudo, que es de las más utilizadas en el sector, lo que les permite incorporar el sistema de Uber Eats en muy pocos pasos. "Si ya lo tienen es simple, porque se agrega el módulo de nuestro delivery, con dos clics, en 24 horas, ya lo podés usar", añade al tiempo que puntualiza que Fudo tiene una base de unos 13 mil clientes activos, lo cual les allana bastante el terreno en este proceso.

Una gran inversión para los próximos tres años

Uber, fundada en San Francisco en 2009, anunció una inversión de u$s 500 M para Argentina que serán destinados a hacer crecer la marca en este mercado. Juan Martín detalló que, en el caso de Eats, ese desembolso se utilizará para infraestructura, mochilas, dispositivos posnet y sistemas. Si bien Uber Eats ya había tenido un breve paso por el país, entre 2019-2020, lo cierto es que el escenario de la pandemia los obligó a replegarse por la falta de movilidad y ahora volvieron con fuerza y con la certeza de que tienen mucho mercado para ganar terreno. "Es frecuente en Estados Unidos ver esa retracción cuando las cosas no andan bien, como en la pandemia. Se retraen las operaciones, pero luego se vuelven a lanzar", añade.

En lo que respecta a la estrategia global, el head de Uber Eats en el país destaca que la marca eligió Argentina como el primer país para volver con sus operaciones. "Ya estamos activos en Mendoza, Córdoba, Bariloche, Río Gallegos, Neuquén, San Juan, Jujuy y ahora Rosario. El próximo paso es Mar del Plata", adelanta. La idea es, en esta primera etapa, empezar sólo por las provincias del interior del país y no en Capital Federal.

Una membresía para tener más beneficios

En este desembarco, otro factor central es dar más beneficios que la competencia. En este sentido, la marca cuenta con Uber One, un programa de membresía por suscripción de $5399 al mes, que tiene descuentos para el usuario. Si bien las promociones son dinámicas, Juan Martín detalla que "hoy tenés 10% de cashback en créditos que te vuelven para consumir en Uber X, más un 15% cuando usas un servicio más premium de transporte como el Confort. Y, del lado del delivery, pagas una tarifa bonificada a la mitad y además nosotros hacemos con todos los comercios promociones exclusivas solo para miembros. Entonces son muchos los descuentos en la app por tener esta membresía".

Uber cuenta con un sistema de membresía para quienes quieren optar por tener más descuentos en la app.

Uber cuenta con un sistema de membresía para quienes quieren optar por tener más descuentos en la app.

Otro punto importante del ecosistema Uber son las personas que realizan los envíos. En cifras, en los últimos diez años un millón de personas eligieron la plataforma para generar ganancias. En el caso Uber Eats, a diferencia de la competencia, no sólo trabajan repartidores con sus motos, sino que también pueden hacer el servicio quienes manejan los autos, lo que da mayor disponibilidad de vehículos en los envíos. Explica Juan Martín que se da una integración importante de los servicios que le dan más posibilidades a quienes los hacen, puesto que las horas pico de demanda de movilidad son, además de los fines de semana por la noche, en los horarios laborales de entrada y salida. Y justamente el delivery de comida se da por fuera de esos rangos.

Juan Martín Cappellini es Head de Uber Eats Argentina desde enero de 2026. Inició su carrera en Uber en 2018, en el área de Estrategia para el Cono Sur, donde asumió progresivamente mayores responsabilidades.

Juan Martín Cappellini es Head de Uber Eats Argentina desde enero de 2026. Inició su carrera en Uber en 2018, en el área de Estrategia para el Cono Sur, donde asumió progresivamente mayores responsabilidades.

No sólo delivery de comida

En la app, ya se puede acceder a las cadenas de restaurants, bares y heladerías, entre las que están Rio Helados, Amberes, Mundo Burger o Zodiaco Burgers, así como también ya tienen activa la pestaña de Tiendas donde se puede acceder al consumo de supermercados, como el Dar, farmacias, veterinarias, electrónica, entre otros rubros. De esta manera, apuestan también a ese segmento de confort en el hogar que cada vez tiene más demanda. Con todo, Uber Eats vuelve al mercado argentino con inversión, con la meta de consolidarse y lograr una gran penetración en el mercado gracias a su valor agregado, ser líderes en movilidad.

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