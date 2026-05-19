Vóley: un fin de semana intenso en Rosario, con partidos de alto vuelo en los torneos de 1ª División AVR

Se disputó la tercera fecha de los torneos oficiales de vóley tanto en la rama masculina como femenina en A1 y A2

Victoria Izaguirre, de Sonder, fue elegida como la MVP del partido que el Tricolor jugó ante El Tala A.

Hubo vóley y del bueno. Los campeonatos oficiales de Primera División A1 y A2 de la Asociación de Vóleibol de Rosario (AVR) tanto en damas como en caballeros están dando sus primeros pasos . Recién se disputó la tercera fecha y los equipos están empezando a mostrar sus cartas sabiendo que todavía queda un camino largo por recorrer.

En la rama femenina, en el partido destacado de la tercera fecha de A1, El Tala A sorprendió a Sonder y se impuso en el primer set (algo que no es habitual), pero luego el Trico se repuso y logró una clara victoria por 3-1. En A2, el partido que debieron disputar Sonder B y Olimpia no se jugó porque la institución de Santa Teresa organizó un torneo abierto Sub 16.

Los resultados de la tercera fecha fueron los siguientes:

Sonder A 3, El Tala A 1 (20-25, 25-21, 25-23 y 24-15) MVP. Victoria Izaguirre (Sonder). Máxima anotadora: Virginia Beguiristain (Sonder) 22 puntos.

Provincial 2, Red Star 3 (25-18, 25-19, 18-25, 22-25 y 8-15) MVP. Julia Paulini (Red Star). Máxima anotadora: Lucia Carpegna (Provincial) 20 puntos.

GER A 2, Regatas 3 (25-21, 22-25, 25-27, 25-22 y 6-15). MVP. Pilar Colman (Regatas). Máxima anotadora: Sofia Calderon (GER).

Normal 3 3, Libertad 1 (22-25, 25-15, 25-17 y 25-18) MVP. Josefina Nioi (Normal 3). Máxima anotadora: Camila Sol Medina (Normal 3) 15 puntos.

Náutico A 3, Atalaya 0 (25-14, 25-10 y 25-12). MVP. Delfina Arlego (Náutico). Máxima anotadora: Delfina Arlego (Náutico) 25 puntos.

Posiciones: 1. Náutico A, 2. Sonder A, 3. Regatas A, 4. Normal 3, 5. Red Star, 6. GER A, 7. Libertad, 8. Provincial, 9. El Tala A y 10. Atalaya.

Próxima fecha: Atalaya v. Normal 3, Red Star v. Náutico, Libertad v. Regatas, GER A v. Sonder A, El Tala A v. Provincial.

Damas A2

Náutico B 2, El Tala B 3 (25-17, 19-25, 25-10, 21-25 y 4-15) MVP. Lucía Fernández (Náutico).

Newell’s 1, GER B 3 (25-19, 14-25, 17-25 y 23-25) MVP. Ema Di Stefano (GER).

Estudiantil A 1, Rosario Central A 3 (25-19, 17-25, 26-28 y 21-25). MVP. Lucia Carrillo (Rosario Central).

Rowing 0, Citta 3 (18-25, 14-25 y 18-25) MVP. Valentina Roganovich (Citta).

Posiciones: 1. Sonder B, 2. Estudiantil A, 3. Olimpia ST, 4. Rosario Central, 5. El Tala B, 6. Citta, 7. GER B, 8. Rowing, 9. Náutico B y 10. Newell’s.

Próxima fecha: Sonder B v. Rowing, Citta v. Estudiantil A, Rosario Central A v. Newell’s, GER B v. Náutico B y El Tala B v. Olimpia.

Los varones

En la A1 de la rama masculina, la sorpresa de la fecha la dio Sonder B, que se impuso a Náutico 3-0. Del choque entre Regatas A y Normal 3 A, dos equipos que van a dar pelea en los primeros puestos, se esperaba un partido más peleado pero el cotejo se resolvió rápido en favor del equipo del barrio Lisandro de la Torre por 3-0.

En tanto, Citta, Regatas A y Sonder A picaron en punta y no se dan tregua. El equipo de Villa Constitución, que al igual que los otros dos líderes no jugó la primera fecha debido a que participó de la Copa Santa Fe, enfrentaba este lunes a la noche a Normal 3 B en el adelantado de la cuarta fecha.

Los resultados del último fin de semana fueron los siguientes:

Caballeros A1

Cevils 0, Sonder A 3 (18-25, 16-25 y 16-25) MVP. Matías Nicolás Díaz (Sonder). Máximo anotador: Jeremías Vignolo (Cevils) 11 puntos.

Sonder B 3, Náutico A 0 (25-21, 25-19 y 25-18) MVP. Joaquín Burkett (Sonder). Máximo anotador: Joaquín Burkett (Sonder) 19 puntos.

Regatas A 3, Normal 3 A 0 (27-25,25-16 y 24-17) MVP. Ezequiel Sorgue (Regatas) Máximo Anotador: Ezequiel Sorgue (Regatas) 14 puntos.

Normal 3 B 3, Rosario Central 1 (31-29, 19-25, 25-20 y 25-23) MVP. Laureano Perticarani (Normal 3). Máximo anotador: Benicio Lozano (Normal 3) 20 puntos.

Náutico B 0, Citta 3 (12-25, 15-15 y 16-25) MVP. Simón Alvarez Cabello. Máximo anotador: Juan Ignacio Avallone. 14 puntos.

Posiciones: 1. Citta, 2. Regatas A, 3. Sonder A, 4. Sonder B, 5. Normal 3 A, 6. Náutico A, 7. Rosario Central, 8. Normal 3 B, 9. Cevils y 10. Náutico B.

Próxima fecha: Sonder A v. Náutico B, Citta v. Normal 3 B, Rosario Central v. Regatas A, Normal 3 A v. Sonder B y Náutico A v. Cevils.

Caballeros A2

Bancario 0, Velocidad y Resistencia 3 (20-25, 22-25 y 25-27) MVP. Alexis Correa (Velocidad y Resistencia).

Industrial Funes 2, Garibaldi 3 (18-25, 25-16, 27-29, 25-15 y 16-18) MVP. Ezequiel Fuentes Díaz (Garibaldi).

Atalaya 3, Servando Bayo 0 (25-20, 25-21 y 25-19) MVP. Facundo Martínez (Atalaya).

Citta B 3, Regatas B 1 (27-25, 25-23, 25-27 y 25-20) MVP. Ramiro Sisterna (Citta).

Provincial v. Celvils B y Newell’s v. Normal 3 C jugaban este lunes al cierre de esta edición. Unión Arroyo Seco y San Telmo se enfrentarán este jueves 21 en Arroyo Seco.

Posiciones: 1. Atalaya, 2. Normal 3 C, 3. Garibaldi, 4. Regatas B, 5. Velocidad y Resistencia, 6. Provincial, 7. Cevils B, 8. Citta B, 9. Newell’s, 10. Industrial Funes, 11. San Telmo, 12. Servando Bayo, 13. Unión Arroyo Seco y 14. Bancario.

Próxima fecha: Normal 3 C v. Provincial, Regatas B v. Newell’s, Atalaya v. Citta B, San Telmo v. Servando Bayo, Garibaldi v. Unión Arroyo Seco, Velocidad y Resistencia v. Industrial Funes y Cevils v. Bancario.

Amistosos internacionales

Los partidos que iban a sostener Las Panteras ante Bulgaria fueron reprogramados. El primero de ellos se disputará el 29 de mayo, a las 20.30 en Santa Fe, mientras que en Rosario jugarán un día después, el 30 de mayo, desde las 21 en el estadio Cubierto de Newell’s Old Boys.

En ese mismo escenario, una semana después, el 6 de junio a las 21 horas, el seleccionado nacional masculino recibirá a su par de Bulgaria en un amistoso internacional rumbo a la Liga de Naciones de Vóleibol Masculino 2026 (VNL). Las entradas ya están a la venta a través de la web de Passline.